Por José Antonio Bragayrac

Thiago Kosloski llegó a la Sub 20 de la selección peruana con una idea incómoda, pero necesaria. El talento peruano necesita algo más para competir al nivel internacional. El brasileño, bicampeón del Sudamericano Sub-20 como asistente de Brasil, entiende que el país no debe renunciar a su manera de jugar, aunque también necesita incorporar nuevas exigencias. “No podemos perder el ADN del fútbol peruano, pero hay que adaptarlo a la modernidad mundial para ser competitivos”, le dijo a El Comercio en mayo.

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