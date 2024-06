Para destacar son los regresos de Carlos Zambrano y Renato Tapia, dos piezas claves en su momento en el período de Gareca. El ‘León’ debutó con Fossati en el banco. No estuvo en los amistosos de marzo porque no tenía ritmo futbolístico. Ahora, siendo titular y líder en Alianza, trasladó su jerarquía a la selección: fue impasable, ganó cinco duelos, cubrió las espaldas a sus compañeros y por momentos dio salida limpia con balón dominado. Aunque en los últimos minutos le metió un codazo al delantero Adam Bareiro, que en un partido oficial y con VAR era sinónimo de expulsión. Impulsos que aún, a sus 34 años, no ha aprendido a manejar.

1 Lo bueno El 'Kaiser' tuvo un gran partido en el que ganó cinco duelo, según las estadísticas de SofaScore. Fue impasable en defensa y dio salida limpia con balón controlado. Fue el mejor del encuentro. 2 Lo malo Pero en el segundo tiempo le propinó un codazo al delantero Adam Bareiro, quien minutoas atrás le había cometido una falta al defensor. La acción, en un partido oficial y con VAR, era expulsión lo que hubiera perjudicado a la selección.

Por delante de él, Renato Tapia. El capitán del presente a partir de ahora. Con la cinta en el brazo izquierdo, el ‘Cabezón’ le dio jerarquía a un mediocampo con poco peso, con un Wilder Cartagena perdido por momentos y un Piero Quispe intermitente, con destellos de buen fútbol pero nada más. Cuando el de Pumas de México se pone a jugar, como lo hizo en algunos pasajes del primer tiempo juntándose con Marcos López por izquierda, Perú crece en ataque y puede hacer daño.

Si algo hizo Fossati desde que llegó, fue tratar de recuperar a los que considera importantes, referentes. Zambrano y Tapia son dos ejemplos. Y también, claro, está Christian Cueva. Y aquí debemos confesarnos todos: extrañamos al ‘10′ ‘chocolatero’ que rompía cinturas y entendía como pocos a Gianluca Lapadula, nuestro ‘9′.

Perú defendió bien. Le llegaron poco a Pedro Gallese. Se agrupó con muchos hombres en poco espacio. Pero hay una deuda que parece estar lejos de ser saldada: el ataque.

Inofensivos

La estadística preocupa, porque nos recuerda al primer tercio de estas Eliminatorias: cero disparos al arco. La única jugada de peligro que generó Perú llegó a los 92′, cuando Edison Flores cogió un rebote para disparar de primera y el balón pasó a metros de la portería de Carlos Coronel. Antes de eso, algunos centros inofensivos de un Andy Polo que supo ganar la banda derecha pero falló en el último pase.

Luis Advíncula ingresó faltando 20 minutos y se posicionó por la izquierda. Un cambio que da pistas de la primera conclusión: para Fossati, Polo es el titular.

Perú volvió a terminar un partido sin remates al arco.

La duda que queda de cara a la Copa América es quién acompañará a Lapadula, nuestro mejor guerrero. Ayer jugó el ‘Tunche’ Rivera, un delantero casi del mismo corte del ‘Bambino’: peleó todas. Pero no alcanzó. Los defensas paraguayos se lo devoraron. Luego entró Paolo que impuso más respeto, pero que no hizo más que generar una falta.

El Perú de Fossati ha renovado la confianza con el hincha, pero no los nombres de los convocados. Y es normal: no hay mucho para elegir. Eso sí, hay con qué esperanzarnos, al menos con algunos regresos.