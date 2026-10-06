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Resumen

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Erick Noriega va a ser titular ante Colombia. (Foto: AFP)
Erick Noriega va a ser titular ante Colombia. (Foto: AFP)
Por Marco Quilca León

Hay poco que celebrar en los resultados, pero bastante que observar en los nombres. La gira por Norteamérica no le ha entregado a Mano Menezes el saldo que esperaba: la selección peruana perdió ante Estados Unidos, empató con México y volvió a caer frente a Canadá. Tres partidos, cero triunfos y varias dudas. Pero si este proceso tiene como objetivo construir una selección competitiva para el 2030, el brasileño también necesita encontrar algo más importante que una victoria inmediata: futbolistas que puedan sostener el futuro.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.