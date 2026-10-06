Hay poco que celebrar en los resultados, pero bastante que observar en los nombres. La gira por Norteamérica no le ha entregado a Mano Menezes el saldo que esperaba: la selección peruana perdió ante Estados Unidos, empató con México y volvió a caer frente a Canadá. Tres partidos, cero triunfos y varias dudas. Pero si este proceso tiene como objetivo construir una selección competitiva para el 2030, el brasileño también necesita encontrar algo más importante que una victoria inmediata: futbolistas que puedan sostener el futuro.

Ante Colombia, este martes en Miami, el técnico pondrá lo mejor que tiene. Gallese; Huamán, Noriega, Garcés, López; Cartagena, Yotún, Carrillo; Vélez, Vidales y Lapadula es el equipo que probó en el último entrenamiento. La consigna en el vestuario es clara: cerrar la gira con un triunfo. Pero el partido también servirá para seguir evaluando a aquellos jugadores que pueden convertirse en parte de la nueva base de la selección.

La primera ausencia será Oliver Sonne. El lateral quedó desafectado y regresará al Burnley de Inglaterra. No se trata de una lesión. Menezes explicó que desde el inicio de la fecha FIFA habían planificado que el futbolista disputara dos de los cuatro amistosos para administrar sus minutos y evitar riesgos físicos. Sonne jugó ante México y Canadá, por lo que ahora tendrá descanso.

Su lugar será ocupado por Marco Huamán, uno de los jugadores que más minutos acumuló en esta gira. El lateral de Alianza Lima tiene 24 años, lleva 23 partidos en el año y suma 1.959 minutos, además de dos goles y tres asistencias. Jugó los tres encuentros de la gira, aunque solo fue titular en uno. Ante Colombia tendrá otra oportunidad para demostrar que puede competir por un puesto que, pensando en 2030, todavía necesita dueño.

🎙️Mano Menezes sobre Sonne: "No está lesionado y solo hemos hablado con su club para que regrese". #HablemosDeMAX Ingresa al programa 👉🏽https://t.co/bGVXHrYdqY 📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. https://t.co/qz0nEg0WGt — L1MAX (@L1MAX_) October 5, 2026

Noriega, el nombre que puede ganar terreno

El regreso de Erick Noriega al once es otra de las noticias importantes. El futbolista de 24 años, que puede desempeñarse como central o volante, viene de jugar en Gremio de Brasil y acumula 21 partidos durante el año, con 1.568 minutos, un gol y una asistencia. Ante México fue titular y ahora volverá a estar desde el inicio.

Su caso es especialmente interesante porque reúne los tres requisitos que necesita Menezes para construir una selección a futuro: edad, nivel y proyección. No es simplemente un joven al que se le está dando una oportunidad. Noriega ya compite en una liga exigente y tiene una polifuncionalidad que puede ser útil para un equipo que todavía busca su estructura.

Erick Noriega 24 años Central o volante Gremio (Brasil) 21 partidos en el año 1568 minutos 1 gol 1 asistencia -Jugó en el 1-1 ante México

Diego Romero también aparece en esa lista. El arquero de Universitario tiene 25 años, disputó 20 partidos en el año, acumuló 1.800 minutos y mantuvo su arco invicto en cinco oportunidades. Fue titular ante Canadá y, aunque la competencia con Pedro Gallese sigue abierta en términos de proyección, su presencia permite ampliar un puesto que durante mucho tiempo tuvo pocas alternativas.

César Inga, con 24 años, es otro nombre para seguir. El lateral de Universitario suma 24 partidos en la temporada, 19 como titular, con 1.731 minutos, dos goles y dos asistencias. Ante Canadá apenas disputó 17 minutos, pero su rendimiento en el torneo local y su edad lo convierten en una alternativa real para el recambio.

Entre los más jóvenes, Bassco Soyer es probablemente el proyecto de mayor proyección. Tiene apenas 19 años, pertenece al Gil Vicente de Portugal y juega actualmente en su equipo Sub 23. En cinco partidos del año suma 468 minutos, un gol y tres asistencias. Menezes ya le dio minutos ante Estados Unidos y Canadá. Todavía es temprano para pedirle protagonismo, pero precisamente ese es el valor de su presencia: el técnico ya comenzó a abrirle espacio.

Bassco Soyer 19 años Volante Gil Vicente (Portugal) - Sub 23 5 partidos en el año 468 minutos 1 goles 3 asistencias -Jugó ante Canadá y Estados Unidos

Piero Magallanes, de 25 años, también puede salir fortalecido. El volante de Sport Huancayo disputó los tres partidos de la gira y fue titular en dos. En la temporada registra 24 partidos, 1.487 minutos, cuatro goles y dos asistencias. Su rendimiento no alcanza todavía para convertirlo en una pieza fija, pero sí para mantenerlo dentro del universo de observación.

Jairo Concha y Oslimg Mora completan el grupo. Ambos tienen 27 años y, por edad, ya no representan el recambio más joven, pero sí alternativas competitivas para ampliar la plantilla. Concha acumula 31 partidos, 2.391 minutos, tres goles y ocho asistencias. Mora, 27 encuentros y 2.305 minutos. Los dos jugaron los tres amistosos.

Menezes necesita que Colombia sea algo más que el último partido de una gira complicada. Necesita respuestas. Porque perder también puede servir para construir, siempre que después de la derrota quede algo. En Miami, más allá del resultado, el técnico brasileño tendrá que determinar quiénes merecen seguir en el camino. Noriega, Huamán, Romero, Inga, Soyer y Magallanes tienen una oportunidad. Algunos pueden ser piezas de recambio. Otros, si mantienen el nivel, podrían convertirse en parte de algo más grande.

El proceso hacia 2030 recién comienza. Y en una selección que necesita cambiar casi todo, encontrar nombres capaces de sobrevivir a este primer filtro puede ser tan importante como conseguir tres puntos.

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