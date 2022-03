Conforme a los criterios de Saber más

El cierre de las Eliminatorias Qatar 2022 demanda lo mejor de cada uno y la selección peruana irá a Uruguay y recibirá a Paraguay con lo mejor del momento, aunque sin las figuras que se esperaban estén para el cierre del certamen: No fueron llamados ni Paolo Guerrero ni Jefferson Farfán.

Perú irá al cierre de estas Eliminatorias, la última para ambos jugadores, sin su 10 y su 9, los dos futbolistas que más tiempo llevan en la Bicolor dentro del universo de Ricardo Gareca, desde sus debut en el 2003 y 2004, respectivamente. De la generación del 84, ya sus ‘promociones’ Alberto Rodríguez, Juan Vargas, ‘Cachito’ Ramírez, entre otros, ven a la Bicolor desde fuera. Jefferson y Paolo han sido los únicos que han podido mantenerse hasta sus 37 y 38 años.

Pero las puertas no están cerradas para ver a la ‘Foquita’ y al ‘Depredador’ con la franja en el pecho. Pero dependerá de los otros 29 convocados darle esa oportunidad. Perú deberá o clasificar al Mundial directamente o meterse en el repechaje para que la Videna siga siendo la casa de los referentes. Caso contrario, quizás los amistosos que se puedan dar solo sirvan para darle la ‘despedida’ que se merecen,

Gareca explicó los motivos por las ausencias de Guerrero y Farfán en la convocatoria: “Están en etapa de recuperación” https://t.co/oOqdjXqaRi — Deporte Total (@dt_elcomercio) March 11, 2022

Sus momentos

El mismo Paolo Guerrero ya había adelantado que aún no recibía el alta médica para poder realizar trabajos de campo, mientras que Jefferson Farfán ni siquiera ha aparecido en lista en Alianza Lima, dando cuenta del estado de su lesión en la rodilla.

“Están en su etapa de recuperación. Son jugadores que seguiremos su evolución en caso de necesitarlos”; contó el mismo Ricardo Gareca. “Si en algún momento hacen una práctica de fútbol, hacemos el seguimiento. No queremos adelantar algo, si no respetar el proceso que nos informan los médicos”, agregó.

Son dos bajas que ha sufrido Perú desde octubre del año pasado y la Bicolor ha aprendido a jugar sin ellos, aunque nada quita que el aporte de Guerrero y Farfán puede marcar la diferencia en el campo de juego.

Son dos partidos vitales en los que Perú no contará con sus dos referentes de ataque. Pero nombres como Gianluca Lapadula y el crecimiento de Alex Valera. Además, de lo que pueden hacer en materia de ataque Christian Cueva y André Carrillo.

En los 92 partidos de Gareca al mando de la selección, en 19 partidos no contó alguno de los atacantes en el campo de juego. Y en estas Eliminatorias, han sido seis en los que ninguno pudo decir presente. En los otros, o Paolo o Jefferson pudieron pisar el verde.

En estas Eliminatorias no pudieron estar en la segunda jornada doble, ante Chile y Argentina, tampoco jugaron ante Brasil, Colombia y Ecuador en Lima. Tampoco estuvieron en la Copa América del año pasado.





ELIMINATORIAS J. FARFÁN P. GUERRERO Paraguay 2-2 Perú 26′ No convocado Perú 2-4 Brasil 90′ No convocado Chile 2-0 Perú No convocado No convocado Perú 0-2 Argentina No convocado No convocado Perú 0-3 Colombia No convocado 90′ Ecuador 1-2 Perú No convocado 1′ Perú 1-1 Uruguay No convocado 90′ Perú 1-0 Venezuela No convocado 16′ Brasil 2-0 Perú No convocado Suspendido Perú 2-0 Chile 28′ 62′ Bolivia 1-0 Perú 5′ Desconvocado Argentina 1-0 Perú 30′ Desconvocado Perú 3-0 Bolivia 21′ No convocado Venezuela 1-2 Perú 2′ No convocado Colombia 0-1 Perú No convocado No convocado Perú 1-1 Ecuador No convocado No convocado 16 PARTIDOS--- TOTAL 202 259

Perú ha jugado 16 partidos en estas Eliminatorias, es decir sus jugadores han hecho frente a mas de 15.800 minutos de juego vistiendo la Bicolor. Lamentablemente, Paolo y Jefferson no han podido ser protagonistas, ya que han jugado menos de 300 minutos cada uno. Y en ese tiempo, no han podido marcar ninguno de los 21 tantos que tiene la Bicolor en el certamen.

Farfán apenas completó un partido entereo (ante Brasil en Lima) y si bien mostró sus condiciones cuando ingresó, desde su retorno ante Chile no ha jugado más de media hora. Guerrero por su parte no empezó la Eliminatoria, pero cuando reapareció pudo ser titular en dos encuentros, aunque era notorio que no estaba en su real nivel, por lo que decidió alejarse para recuperarse totalmente.

Solo en el partido ante Chile en Lima fue el único en el que coincidieron en la convocatoria, pero no pudieron compartir minutos en el campo, ya que Farfán ingresó justamente por Guerrero en el minuto 62 de juego.

Sueños de niños

MÁS EN DT

Te dejamos toda la información para que armes tu próximo viaje para alentar a la blanquirroja.