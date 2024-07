La estadística dice que ha sido la peor participación de una selección peruana desde 1995, cuando sumó también un punto y -como ahora- no avanzó a la siguiente fase. El corazón, por otra parte, nos dice que este Perú de Jorge Fossati tiene temperamento, actitud y muchas ganas; pero poco, muy poco fútbol. Y así es difícil sacar buenos resultados. Si bien la mayoría de jugadores evidenció que no pasa por el mejor momento individual, también quedó en evidencia lo complicado que será para el entrenador uruguayo decir frente a la presión que implica que en menos de tres meses ya empiece la Eliminatoria y hasta entonces, no tengamos más partidos para ensayar. También está el sinsabor de no ver más minutos a jugadores como Joao Grimaldo y que en el partido decisivo, ante Argentina, Piero Quispe haya sido enviado al banco para terminar buscando el milagro con Christian Cueva en cancha.

A continuación armamos un UNOxUNO del rendimiento global de la selección peruana en esta Copa América para el olvido.

PEDRO GALLESE: En todos los partidos estuvo correcto. Contra Chile, que fue el rival que más propuso, estuvo bien. Además, es uno de los capitanes del equipo fuera y dentro del campo. Un líder natural dentro de este equipo. Su vigencia es importante para el plantel por nivel y como referente. Con la regularidad que lleva ya por años, volverá a ser decisivo para las seis finales que se jugará la selección peruana este 2024 en las Eliminatorias. Titular indiscutible como desde hace más de ocho años.

MIGUEL ARAUJO: Correcto ante Chile, de los mejores en defensa junto a Carlos Zambrano. Ha confirmado que es suyo el puesto. Pero contra Canadá cometió una imprudencia por exceso de fuerza que, mas allá de que dijo que no era una irresponsabilidad, sí lo fue. De alguna manera, su error cambió la suerte de la selección peruana en esta Copa América, sin caer en individualidades. Tuvo mucha responsabilidad pero no la única. Pensando en la próxima fecha doble de Eliminatorias, en septiembre, debería ser otro titular indiscutible.

CARLOS ZAMBRANO: El más correcto en la línea de tres que propone el entrenador Jorge Fossati. En esta Copa América ratificó que su convocatoria a la selección peruana eras más que necesaria (volvió a la selección con Fossati). Es un capitán más dentro del campo y su veteranía sumada a su experiencia le permite ordenar a los jugadores constantemente. Pese a sus años, tiene una cuenta pendiente con su temperamento, que ya lo ha traicionado antes. Si ese riesgo es controlado ante rivales de tanta fricción y tan exigentes como los que vienen, es el llamado a ser el caudillo en la defensa.

Carlos Zambrano, el caudillo de Fossati | Foto: AFP / ARIC BECKER

ALEXANDER CALLENS: De buen desempeño en todos los partidos, no desentonó ni tomó riesgos innecesarios. Sobrio y de nivel regular. Sin embargo, cuando podía buscaba las salidas para ser ese primer pase en la gestación ofensiva. Sobre todo todo contra Canadá fue el defensor mas “ofensivo”, que se atrevía a ir hacia arriba. Junto a Zambrano y Araujo, es uno de los titulares indiscutibles para la fecha doble de Eliminatorias.

MIRA: Con Paolo de 40 y Lapadula de 34: las razones del lento recambio en ataque y por qué la Liga 1 es un problema

WILDER CARTAGENA: Si bien tuvo responsabilidad en el gol de Canadá, ha sido un muy buen reemplazo de Tapia, logró que el ‘Capitán del Futuro’ no se haga extrañar. Pieza clave en el planteamiento defensivo de Perú y con mucho físico. Es uno de los que, a mucha temperatura, jugó los partidos completos y teniendo mas trajín por ser el encargado del mediocampo. Aunque en otra etapa, en un escenario normal, Wilder era la cuarta variante en el puesto, por detrás de Tapia, Yotún y Aquino; en esta Copa América ha demostrado que está listo para competir.

PIERO QUISPE: De poca asociación para su posición. Apenas tuvo una jugada clara ante Canadá en la que remató al arco, con un tiro sin suerte. Por más, si bien tuvo intenciones, ninguna llegó a concretarse en una jugada peligrosa. Se espera que tenga mas incidencia en el juego. Por lo pronto, no está listo para ser el conductor de la selección peruana. Tiene mucha recuperación y es muy bueno trasladando la pelota, pero carece de eficiencia en ataque. No remata de larga distancia, no tiene un juego peligroso pisando el área rival y tampoco tiene pase gol. Le ha costado mucho el puesto y ante Argentina perdió la titularidad. Su situación hace creer que si Cueva llega a tener rodaje para septiembre, el puesto será de ‘Aladino’.

SERGIO PEÑA: Uno de los más comprometidos con la recuperación de balón, pero con poca claridad en pases, sobre todo largos. No tiene mucho desequilibrio, mas allá del segundo tiempo ante Chile en el que mejoró mucho su nivel con atrevimiento. Ese es el nivel que debe mantener y no ser intermitente. Le cuesta asumir un rol de jugador protagonista. Si no hay lesionados para septiembre, junto con Wilder, Peña debería ir a la banca para intentar con Yotún.

LUIS ADVÍNCULA: Correcto mientras tuvo minutos y su ausencia pesó en ambos partidos por ser un arma ofensiva importante. Luis es un titular indiscutible por su potencia y experiencia, sin embargo una lesión le impidió seguir. Es un probable titular para septiembre ante Ecuador y Colombia. Fossati probó con él por izquierda y no lo hizo mal, aunque su posición natural es por el carril derecho.

ANDY POLO: De buen estado físico, pero con poca claridad para finalizar jugadas. No es el Polo de Universitario con esa influencia en el ataque o en gestar jugadas en el área rival. Impreciso en la ultima decisión. Su rendimiento en la Liga 1 pone en evidencia el nivel del fútbol peruano, muy por debajo de la exigencia internacional a nivel selección. Hasta ahora, ha funcionado como una posible variante, pero no ha cumplido como para ser el amo y señor del puesto.

Perú 🇵🇪 enfrenta hoy a Argentina, que por los nombres de su posible once, no podría llamarse alterno jamás. No juega Messi, pero a falta de una estrella tiene una constelación.



Pasar fase de grupo sería milagro. El objetivo es el mundial. Esto pensamos en @dt_elcomercio



Abro 🧵 — Miguel Villegas (@prakzis) June 29, 2024

MARCOS LÓPEZ: Si bien no fue pensado como titular, fue uno de los de mejor rendimiento. Contra Canadá se puso temperamental y es algo a corregir porque pudo costar caro (una expulsión), pero en general ha sido de los puntos altos en la selección peruana. Mucha ida y vuelta y buen pase, agresivo e impetuoso para ir al ataque. Hace el recorrido y ha intentado asociarse.

OLIVER SONNE: Cumplidor en su rol, ante Chile jugó 6 minutos y frente a Argentina fue titular por una lesión de último minuto de Polo. No parece ser una apuesta segura para Fossati. Como era obvio, se mostró con buena respuesta física, pero se nota aún que le falta acoplarse y ganar confianza para atreverse más.

EDISON FLORES: Jugador valioso en la selección peruana, sigue siendo importante en el ataque, aunque logró generar algunas claras, tampoco ha podido concretar. Al menos en esta Copa, se extrañaron sus remates al arco que suelen ser bien direccionados. Eso sí, ha perdido dinámica y potencia en el puesto, como segundo delantero o como mediocampista ofensivo como jugó ante Argentina.

CHRISTIAN CUEVA: Más allá de no estar al 100% físicamente para jugar de titular o un partido completo, ha demostrado que puede ser útil como recambio. Los diez minutos ante Canadá le costaron mucho, pero tuvo una opción de gol. Si consigue equipo y suma regularidad, es fijo para las Eliminatorias.

ANDRÉ CARRILLO: Todavía no vuelve a su nivel. Se le notó trotón y sin el talento para desequilibrar de antes. Se apela a él por la experiencia y la esperanza de que genere algo más, pero de momento y hace buen rato, no ha justificado que sea pieza importante, ni siquiera que haya sido convocado. La ‘Culebra’ hace rato que parece vivir sus últimas horas en la selección peruana.

GIANLUCA LAPADULA: El delantero vive del gol y se le ve ansioso por la sequía. Le falta en la definición. Tiene ímpetu pero no está bien. Ni físicamente en su mejor nivel. Ha tenido una temporada muy discreta con su equipo Cagliari en Italia y eso se ve reflejado en la selección peruana. Con 34 años, cada vez es más complicado para Lapadula cumplir con el rigor de una selección que lo obliga a buscar el gol con mucho recorrido debido a la carencia para generar en el mediocampo.

Gianluca Lapadula no tuvo una buena Copa América con la selección peruana. (Photo by Bill Barrett/ISI Photos/Getty Images) / Bill Barrett/ISI Photos

PAOLO GUERRERO: Su calidad es necesaria en un plantel escaso. Se demostró ante Canadá cuando ingresó y ganó todas arriba. Físicamente aún le cuesta, pero es complicado exigirle al límite cuando ya es un jugador de 40 años. Su presencia en esta selección se explica más en la carencia de alternativas que en su rendimiento actual. Guerrero siempre será una variante importante por ahora. Pensando en las Eliminatorias, no debería ser titular, pero sí una pieza de recambio para unos 30-20 minutos.

BRYAN REYNA: Ingresó bien los últimos 30 minutos ante Canadá y fue titular frente Argentina. Encarador, más ofensivo y conchudo para jugar, reafirmó que es una muy buena alternativa para una selección de Fossati que padece de jugadores desequilibrantes que pasen por buen nivel. Se perfila como favorito para el puesto en ataque, ya sea acompañando a Paolo Guerrero o a Gianluca Lapadula.

JOAO GRIMALDO: Apenas diez minutos frente a Chile lo convirtieron en esa variante que Perú va a necesitar para romper el molde. Encarador y prolijo con la pelota, cubre su deficiencia física con mucha inteligencia para trasladar la pelota. Como antes de la Copa América, Grimaldo se muestra como una oportunidad, pero no ha tenido los minutos necesarios por parte de Fossati para consolidar su apuesta.

FRANCO ZANELATTO: Apenas lo pudimos ver ante Argentina, pero lo hizo bien. Intentó, fue atrevido y hasta metió un cabezazo que lastimosamente chocó al palo. Su rendimiento es evidencia de que urge el recambio y una apuesta mayor por nuevas figuras.

ALDO CORZO: En el único partido que disputó, ante un Argentina sin sus máximas estrellas, quedó en evidencia que un jugador de 35 años no puede ofrecer más que sacrificio. Lautaro Martínez lo tuvo loco todo el partido.