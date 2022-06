Decía Julio Ramón Ribeyro que quien no conoce las tristezas deportivas, no conoce nada de la tristeza. Llevamos un par de días sumidos en la desilusión, la incomprensión, incluso la ira por la derrota ante Australia, pero también el agradecimiento a una generación que nos hizo soñar despiertos por casi ocho años. Si estuvimos a solo un paso de nuestro segundo mundial consecutivo fue gracias al esfuerzo de un grupo que renovó nuestras esperanzas.

Y que, además, ha tenido la hidalguía de dar un paso adelante y pronunciarse a través de sus redes sociales. En parte para liberarse, en parte para reconfortar al hincha que aún no sale de su asombro.

Edison Flores, quien estrelló un palo ante Australia, dio uno de los mensajes más conmovedores: “Gracias amigos,hermanos y confidentes, solamente decirles que gracias por todo lo que viví en este último tiempo. No lo cambio por nada, son los mejores lejos. Los quiero mucho y mis mejores deseos para lo que viene”, posteó en su cuenta de Instagram.

Alexander Callens, quien ofreció una de las actuaciones más rescatables, recordó con nostalgia lo mucho que le costó hacerse un espacio en la Bicolor. “Cada cosa que te pasa en la vida te deja un aprendizaje y esta no será la excepción para volver más fuerte que antes. Se cumple ya casi un año de mi primer partido oficial con mi querida selección peruana y debo admitir que es lo mejor que me ha pasado en la vida”.

La delegación peruana pisó suelo peruano casi a la medianoche del martes. No solo estuvieron sus familiares para recibirlos, sino cientos de hinchas que, con bengalas y cánticos, los arroparon. Les dieron ese abrazo reparador en medio de la noche más fría que vivió Lima en los últimos 55 años.

Los que llegaron

Luis Advíncula, uno de los señalados por fallar su disparo en la tanda de penales, no llegó con el grupo a Lima, se quedó en Madrid para despejar la mente unos días. Su club, Boca Juniors, le dio permiso sabiendo lo que está viviendo. Su compañero de equipo, su amigo Carlos Zambrano, sí vino a la capital.

Junto a ‘Lucho’, varios extranjeros decidieron partir hacia otros lados. Christian Cueva y André Carrillo están en Arabia Saudí para ponerse a las órdenes de sus respectivos clubes. Sergio Peña siguió el mismo camino con otros seleccionados.

Los que arribaron a Lima fueron los del medio local (Carvallo, Corzo y Valera de la ‘U’; Campos, Ramos y Concha de Alianza; y Yotún, Gonzales y Calcaterra de Cristal), todos ellos ya unidos en sus clubes con miras al inicio de la Liga 1; y algunos que juegan en ligas latinoamericanas como Costa (Colo Colo, Chile), Raziel García (Deportes Tolima, Colombia), Aquino (América, México) y Abram (Cruz Azul, México).

Gianluca Lapadula también está en el país. El ‘9′ se encuentra en el Cusco. Participará de varios eventos, y regresará a Lima para la presentación de su libro autobiográfico. También están en Lima, Trauco (no se sabe si continuará en Saint Etienne), Araujo (FC Emmen) y el propio Alexander Callens.

Así fue la llegada de Gianluca Lapadula al Cusco. El '9' de la selección peruana recibió el apoyo de los hinchas en la ciudad imperial.

El pedido del hincha: ¡Gareca no se va, no se va, no se va!

Según conoció El Comercio, Ricardo Gareca se reunirá con la dirigencia de la selección peruana en estos días para decidir su futuro.

El hincha valora lo hecho por el argentino en estos casi ocho años con el combinado patrio, con nuestro fútbol, con nuestra vida misma. “¡Gareca no se va, no se va, no se va!” cantó el público al unísono. Ha trascendido que la continuidad del gerente deportivo Juan Carlos Oblitas tampoco está asegurada, y vaya que preocupa.

“Nos gustaría que se quede Ricardo (Gareca). Es un entrenador que nos ha enseñado mucho, que ha cambiado la mentalidad de los jugadores”, señaló tras el partido ante Australia Pedro Gallese. El pedido del portero y capitán es el pedido del Perú entero.