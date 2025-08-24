El técnico de la selección peruana, Óscar Ibáñez, dio a conocer este domingo 24 la lista de convocados para los partidos contra Uruguay y Paraguay, por la última fecha doble de las Eliminatorias 2026. La nómina presenta varias novedades: desde sorpresas, ausencias y hasta regresos que sumarán a la Bicolor en esta instancia.

Entre las sorpresas destacan los nombres de Alessandro Burlamaqui y Kenyi Cabrera. El primero es volante de Alianza Lima, tiene 23 años y es una de las apuestas en la Videna. Ha destacado en los últimos partidos con camiseta blanquiazul, incluyendo los partidos por Copa Sudamericana.

Por su parte, Cabrera dio el salto al Vancouver Whitecaps de la MLS, donde viene sumando minutos junto a grandes jugadores como Thomas Müller, estrella del equipo. El extremo peruano es parte del recambio generacional que buscan en la selección peruana.

Entre los regresos hay varios nombres. Jairo Concha, Alex Valera, Yoshimar Yotún, Jesús Pretell, Miguel Trauco, Christofer Gonzales y Joao Grimaldo son los principales. De ellos, destaca el retorno de ‘Yoshi’, quien estuvo ausente gran tiempo debido a una lesión en la rodilla y hoy está en consideración de Ibáñez.

Asimismo, las presencias de Concha, Pretell y Grimaldo también llaman la atención, pues son jugadores jóvenes que buscan una oportunidad en la Bicolor. El futbolista de Universitario, por ejemplo, buscará asentarse en el mediocampo, tal y como lo viene haciendo en su club.

Pero no todo es positivo. Entre las ausencias más sonadas están André Carrillo y Paolo Guerrero. Ambos jugadores están lesionados y no fueron considerados en esta ocasión. A ellos se suma Piero Quispe, quien no entró en la convocatoria de Ibáñez por decisión técnica.

¡A defender a nuestra #Bicolor 🇵🇪!



𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗹𝗮 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗨𝗿𝘂𝗴𝘂𝗮𝘆 🇺🇾 𝘆 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗴𝘂𝗮𝘆 🇵🇾 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮𝘀 𝗘𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝘀.



📝: https://t.co/TMgnGoTkKK#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/XfPZOnWa1L — La Bicolor (@SeleccionPeru) August 25, 2025

****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.