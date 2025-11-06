Este jueves 6 de noviembre, la FPF publicó la lista de convocados de la selección peruana para enfrentar a Rusia y Chile por la Fecha FIFA. Manuel Barreto se alista para comandar por segunda vez a ‘La Bicolor’ en una nueva justa.

En el proceso de buscar nuevos talentos que se acoplen en el mediano plazo a la selección nacional, Barreto convocó a 5 sparrings: César Bautista, Rafael Guzmán, Philipp Eisele, Francesco Andrealli y Jair Moretti.

Asimismo, la nómina no está exenta de sorpresas y novedades, como por ejemplo: Fabio Gruber (23), Carlos Cabello (28), Piero Quispe (24), Jhonny Vidales (33), Adrián Ugarriza (28) y Yordy Reyna (32)

El 12 de noviembre será el primer enfrentamiento ante Rusia en el Estadio Gazprom Arena de San Petesburgo, a las 12:00 PM.

A la misma hora, pero el 18 de noviembre, el seleccionado nacional se verá las caras nuevamente ante Chile en el Estadio Fisht de Sochi.

