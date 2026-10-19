La Bicolor, dirigida por Diego Ortiz, debutará este sábado 24 de octubre ante Bielorrusia en la primera edición de la Copa Mundial y Festival Sub 15. (Foto: FPF)
La Bicolor, dirigida por Diego Ortiz, debutará este sábado 24 de octubre ante Bielorrusia en la primera edición de la Copa Mundial y Festival Sub 15. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

La selección peruana Sub 15 afrontará un desafío internacional inédito. El equipo dirigido por Diego Ortiz participará en la primera edición de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026, que se celebrará en Bakú, Azerbaiyán. La competencia reunirá a jóvenes futbolistas de distintas partes del mundo y busca impulsar el desarrollo de las categorías menores.

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