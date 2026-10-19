La selección peruana Sub 15 afrontará un desafío internacional inédito. El equipo dirigido por Diego Ortiz participará en la primera edición de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026, que se celebrará en Bakú, Azerbaiyán. La competencia reunirá a jóvenes futbolistas de distintas partes del mundo y busca impulsar el desarrollo de las categorías menores.

Según informó la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la Bicolor integrará el Grupo O junto a Bielorrusia, Botsuana, Mali, Mongolia y Papúa Nueva Guinea. El combinado nacional tendrá una exigente agenda durante los primeros días del torneo, con cinco encuentros programados entre el sábado 24 y el lunes 26 de octubre, todos en horarios de Perú.

El debut de la selección será ante Bielorrusia, el sábado 24 de octubre a las 2:30 a. m. Al día siguiente, el equipo nacional enfrentará a Papúa Nueva Guinea desde la 1:15 a. m. y a Botsuana a las 8:00 a. m. La programación continuará el lunes 26, cuando Perú se mida con Mali a la medianoche y con Mongolia a las 6:45 a. m.

El certamen tendrá un formato diferente al de los mundiales tradicionales. Los partidos se disputarán con equipos de ocho jugadores por lado, en campos de dimensiones reducidas y con dos tiempos de 20 minutos. La FIFA busca aumentar la participación de los futbolistas, favorecer la toma de decisiones y potenciar sus habilidades técnicas y colectivas. Además, todos los equipos continuarán compitiendo durante el torneo mediante una segunda fase organizada en distintos niveles de rendimiento.

La participación peruana forma parte del proceso de formación de las selecciones juveniles impulsado por la FPF. Varios integrantes del plantel ya tuvieron una experiencia internacional en marzo de este año, cuando disputaron el Torneo de Montaigu, en Francia. Para el cuerpo técnico, el Mundial representa una oportunidad de medir el crecimiento de los jugadores frente a rivales de diferentes estilos y culturas futbolísticas.

Con Diego Ortiz al mando, la Bicolor buscará aprovechar esta experiencia para fortalecer el desarrollo de una nueva generación de futbolistas peruanos. Más allá de los resultados, la competencia permitirá a los juveniles sumar minutos internacionales y continuar su proceso de formación en un escenario global.

Programación de Perú – Grupo O

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