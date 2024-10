El mayor detonante de la alegría es un gol. Lo escribe Valdano, lo analiza Bielsa y lo vive Samir Meza, el zurdo voluntarioso de la selección peruana Sub 15 que al primer cuarto de hora se encontró una pelota perdida para orientarla magistralmente con el cuerpo y reventarla sutilmente, luego, con una bolea digna de un análisis científico que explique cómo es que un remate puede alcanzar semejante lucimiento entre el chimpún y las redes. Fue un gol soñado para un triunfo épico de Perú en su estreno en el Campeonato Sudamericano Sub 15. La victoria se robustece por haberse logrado frente a la selección anfitriona y una ciudad complicada para jugar el fútbol como Santa Cruz, en Bolivia. Pero la epopeya no alcanza tonalidades altas solo por lo poco acostumbrados que estamos a los buenos resultados, sino que es también trascendental por lo que implica dentro de un ambicioso proyecto que busca refundar el fútbol peruano.

Es Pablo Zegarra quien dirige esta selección Sub 15 cuyo objetivo es afianzar un equipo para el competitivo Sub 17 que se disputará el próximo año y que sí entrega cupos para una Copa del Mundo de la categoría. El esfuerzo es de largo aliento y forma parte del Proyecto Bicolor, el plan que lidera José Guillermo del Solar como jefe de la Unidad Técnica de Menores y que consiste en descentralizar la búsqueda de talentos de las categorías 2008-2009 y 2010 hacia el interior del país. Para esto, Chemo y su equipo llevan dos años viajando por las 25 regiones del Perú para realizar evaluaciones y captar chicos con cualidades para ser reclutados por los clubes con mejor infraestructura para su desarrollo profesional. Además de buscar en el interior, también se ha iniciado una profusa búsqueda de menores con raíces peruanas que juegan en el exterior.

La selección peruana debutó en el Sudamericano Sub 15 con un gran triunfo de 1-0 sobre Bolivia.

Un plan en marcha

¿Qué tiene que ver con esta Sub 15 que compite en Bolivia? Aunque Chemo tiene claro que los primeros resultados de este proyecto se verán en el Sudamericano Sub 15 que se disputará en noviembre del 2025, la Bicolor que viene compitiendo en Bolivia es el primer equipo con influencia de esta apuesta de la FPF.

Entre los jugadores se destacan que chicos que juegan en el exterior: Nicolás Cairo, que milita en el Sassuolo de Italia, Sean Gormley del Inter Miami (EE.UU.) y Nathan Sánchez del Orange County (EEUU). Los tres jugaron este viernes ante Bolivia e inician oficialmente su viaje con la Blanquirroja, uno que debería terminar por consagrarse en la selección mayor.

Gormley fue captado directamente por Chemo, que participó de visorias en los torneos Sub 15 y Sub 17 de la MLS. Chemo observó a nueve jugadores, de los que finalmente se decidió por reclutar a Gormley.

Nicolás Cairo nació en Italia en el 2008 y es centrodelantero, actualmente milita en las divisiones inferiores del Sassuolo, club de la Serie A, equipo al que llegó cuando tenía 10 años. Cairo ya juega con la Sub 15 desde el año pasado y ha participado en varios amistosos. Como anécdota, en uno de sus entrenamientos en Videna, aprovechó que coincidió con la selección mayor y no dudó en tomarse fotos con Paolo Guerrero, Renato Tapia, Pedro Gallese y André Carrillo.

Nicolás Cairo debutó en la Sub 15 el año pasado usando la dorsal 14 en referencia a Claudio Pizarro, su ídolo. (Selección peruana)

Si Nicolás fue apodado por la prensa como el nuevo ‘Lapadula’, a Sean Gormley le dijeron el “Busquets peruano”, debido a su admiración por Sergio Busquets. Gormley nació el 13 de marzo de 2009 en Florida, Estados Unidos. Juega en el Inter Miami, el equipo de Lionel Messi. Puede jugar como volante de marca, interior de enganche o de lateral derecho. “A Lionel Messi lo suelo ver mucho. El club tiene una sede donde entrenan menores y mayores. Conocerlo ha sido todo un sueño. Es muy buena persona y pudimos tener una conversación corta”, dijo en una entrevista a Depor en abril pasado. Incluso tiene su foto y ha logrado sacarle un autógrafo.

El último de los ‘extranjeros’ de Pablo Zegarra es Nathan Sánchez. Nathan es mediocampista, nacido el 25 de febrero del 2008, pertenece a las juveniles de Los Ángeles Galaxy y disputó la MLS Next Cup U15. De padre peruano y madre venezolana, fue convencido por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) desde inicios de año. Sánchez destaca por su gran altura, 1.83 metros y buen juego aéreo.

Samir Meza, autor del gol triunfal ante Bolivia, es un lateral que proviene de las divisiones menores de Deportivo Municipal. Es zurdo. Tras el golazo del viernes corre con los puños apretados y abraza con todas sus fuerzas al entrenador Pablo Zegarra, que también lo abraza y le da un beso. El festejo es muy efusivo, dramático y refleja el esfuerzo y sacrificio implicados en este proyecto.

Los partidos de Perú en el Sudamericano Sub 15

Partido Fecha Resultado Perú vs. Bolivia 4/10/2024 1-0, victoria Perú vs. Paraguay 6/10/2024 Perú vs. Chile 8/10/2024 Perú vs. Colombia 12/10/2024

Tomás Dulanto, arquero de Sporting Cristal, fue otra de las grandes figuras. Decisivo para evitar el empate boliviano en un par de ocasiones y muy centrado en cada intervención. Rafael Guzmán, defensa de Universitario de Deportes, junto con Sebastián Ortega, de Alianza Lima, fueron las otras dos figuras del cuadro blanquirrojo. Ambos son defensas y ante Bolivia fueron determinantes para defender la ventaja. Guzmán, además, fue capitán de la Bicolor ante Bolivia.

Geray Motta es una de las más importantes cartas en ataque. Juega en Alianza Lima y es delantero. En el primer semestre de este año destacó con la blanquiazul en el torneo “Canteras de América” sub-17 organizado por Newell’s Old Boys. es categoría 2009 y fue goleador de la Copa Federación con 50 goles en 47 partidos. Tiene perfil derecho y llegó a la escuadra blanquiazul en el 2022.

En defensa también destaca Mateo Arakaki, jugador de Alianza Lima e hijo de un ex referente íntimo como Ernesto Arakaki, quien además también fue jefe de la Unidad Técnica de Menores hace unos años. Es categoría 2008 y también ha jugado ya con la Sub 20. Participó con Alianza Lima en la última Copa Mitad del Mundo U18 en el 2023.

Tres jugadores del Proyecto de regiones

En el plantel de Pablo Zegarra destacan tres jugadores: Jefferson Hurtado, Gerson Castillo y Adam James, los tres de la categoría 2008. Los dos primeros son mediocampistas y James es delantero. Es la primera vez que jugadores del Proyecto Bicolor participan de un torneo oficial en la categoría de menores.

En el caso de Jefferson Hurtado, viene de la región Apurímac y fue reclutado el año pasado por Alianza Lima. Castillo fue descubierto durante las visorias en Pisco y tras ser seleccionado para participar de un campamento en el Centro de Alto Rendimiento en Chincha, fue reclutado por Sporting Cristal.

Adam James es delantero, categoría 2008 y fue seleccionado de las visorias realizadas en La Libertad. En los tres casos fueron parte del Proyecto Bicolor en su primer año, en el 2023. James fue reclutado por Universitario de Deportes.