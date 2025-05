Mía, consciente de lo que acababa de hacer, no paraba de golpearse el pecho orgullo de su proeza, mientras sus compañeras la abrazaban a la carrera. En las tribunas del Estadio Palogrande de Manizales, en Colombia, las mamás de las jugadoras celebraban, ese viernes por la tarde-noche, el Día de la Madre por adelantado. Y en la zona técnica, entre la algarabía de las suplentes, se imponía la imagen de Fiorella Valverde, la entrenadora, quien pedía a sus jugadoras tranquilidad con el icónico gesto de Gareca: “pensá, pensá”.

Perú se estaba quedando fuera del Sudamericano #Sub17Fem frente a Uruguay, pero al MINUTO 92, Mia García se inventó este impresionante gol de tiro libre.



Golazo, remontada y clasificación por PRIMERA VEZ en su historia a la Fase Final por cupos al Mundial.



¡EMOCIONANTE! 👏🇵🇪 pic.twitter.com/A95Lz05agM — Mundo Pelota (@mundopelotanet) May 10, 2025

“No hay manera de explicar lo que sentimos. Es algo por lo que luchamos y se ve reflejado. Ninguna caminamos en el campo y eso nos llevó a la victoria”, comentó al final del encuentro la heroína del conjunto peruano, Mía García. No habló de su golazo, sino de lo hecho por su equipo. El conjunto por sobre todas las cosas.

Perú logró su clasificación al hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub 17 por primera vez desde que el torneo se creó (2008). Fue una proeza, un milagro por cómo se dio, pero también es parte del trabajo que se viene haciendo en el fútbol femenino peruano. Y la unión de talentosas juveniles con mucha proyección, como hace mucho no se veía en el país.

Perú en el hexagonal fixture Lunes 12 - vs. Colombia Jueves 15 - vs. Brasil Domingo 18 - vs. Paraguay Miércoles 21 - vs. Ecuador Sábado 24 - vs. Chile

De Lupita Rodríguez a Ana Lucía Deletre, del Perú a Francia

Que hoy la selección Sub 17 esté logrando hazañas en Colombia se debe, en gran parte, al trabajo realizado por la entrenadora Fiorella Valverde. Hasta el 2023 era portera en actividad, en 2006 fue parte del seleccionado Sub 20 que también hizo una historia similar a la Sub 17 que ahora dirige: clasificó a un hexagonal final del Sudamericano de la categoría.

En 2015, aún atajando, se graduó como entrenadora de fútbol de menores. En los últimos años también se había dedicado a ejercer su profesión. De hecho, se forjó en la difícil Copa Perú: en 2022 salió campeona de la Liga Distrital de Lince con Puerto Chala. Recién en octubre del año pasado asumió las riendas del seleccionado nacional, un sueño cumplido para ella.

Puerto Chala, equipo que dirigió Fiorella Valverde en la Copa Perú, en 2022. (Foto: Facebook / Fiorella Valverde)

“Se encontró con una base de chicas muy buenas. Pero ella también tiene mucho mérito por encontrar el equipo ideal en los dos amistosos que disputaron previo al Sudamericano”, nos cuenta Milagros Salazar, directora de “Mujeres Fútbol Club”, medio digital especializado en el fútbol femenino.

Fiorella se encontró, por ejemplo, con un talento innato como el de Lupita Rodríguez. Es atacante, tiene 15 años, pero es tan buena que esta temporada ya debutó con el primer equipo de Alianza Lima. Y en el Sudamericano es una de las goleadoras con tres tantos. Es decir, una ‘joya’ con mucha proyección.

¡PARA CERRAR EL ESTADIO! 🇵🇪😳



🔥 Aldana Rodríguez firmó su triplete con un gol de media distancia y puso el 3-0 sobre Bolivia.#Sub17FemeninoEnDSPORTS pic.twitter.com/BhZMIUnhWc — DSPORTS (@DSports) May 5, 2025

“Tiene mucho futuro, es una muy buena deportista. No suele hablar mucho, quizá por su edad; pero yo trato de hablarle, aconsejarla, guiarla”, dice Sandy Dorador, referente de Alianza Lima, probablemente ídola de Lupita. Sandy sabe todo lo que puede lograr Rodríguez, por eso hacía hincapié en que tienen que encaminarla para que sea mejor que ellas.

Pero además de Lupita, la selección tiene en sus filas a Ana Lucía Deletre, lateral nacida en Francia pero de madre peruana. Se formó en el París Saint Germain, uno de los clubes más poderosos del mundo. Actualmente juega en el Stade Reims, de la liga francesa, y decidió representar al país de su mamá.

Ana Lucía Deletre, formada en el PSG de Francia.

En este aspecto, la Federación Peruana de Fútbol viene trabajando arduamente para encontrar futbolistas de raíces peruanas por el mundo y convencerlas de representar al Perú en algún Sudamericano. Ana Lucía se una a la lista, aunque en Videna esperan que no sea la última.

*****

