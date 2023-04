Las sensaciones son extrañas para la familia Cabellos Vásquez. Por el carril izquierdo del estadio George Capwell se desplaza Axel Jair con la camiseta celeste y blanca de Argentina. Es el segundo de tres hermanos (Catriel, de 18 años, que jugó por la Sub 20 de Perú, y Uriel de 13), pero acaba de dividir la mesa en el Perú (0-3) Argentina por el Sudamericano Sub 17 que se disputa en Ecuador. De un lado su madre, argentina, emocionada viendo a su hijo defender los colores del país que la vio nacer; del otro, su padre, orgulloso también, aunque con la sensación de que pudo (aún puede) seguir los pasos de Catriel y jugar por su amada selección peruana.

Axel fue titular en el partido y dejó gratas impresiones en su juego. Ganó todos los balones por su banda, es inteligente para atacar y ganar la línea del fondo, y no tiene problemas en construir juego desde su posición. Además, dio una gran asistencia para el gol de Agustín Ruberto.

Don Humberto dejó Perú a finales de la convulsionada década del 90. Llegó a Argentina y conoció el amor. El 18 de agosto de 2004 fue uno de los días más felices para él y su amada. Nació Catriel. Exactamente dos años y tres meses después (18 de noviembre de 2006) llegó al mundo el segundo, Axel. Y en 2009, nació Uriel. La familia Cabellos Vásquez vive en Buenos Aires, a media hora del Predio Tita Mattiussi, la sede de entrenamiento de Racing Club, el club en el que están los tres.

Axel Cabellos, como si fuera el Huevo Acuña, asistió perfectamente con un centro a Agustín Ruberto, quien definió de rodilla para poner el segundo gol se la Selección #Argentina 🇦🇷 Sub-17. pic.twitter.com/MeLXIhxFIk — Racing Radio (@RacingRadioClub) April 7, 2023

Sus primeros pasos en Racing

Así como Catriel, Axel fue “descubierto” por Fabio Costas, hermano de Gustavo, recordado extécnico de Alianza Lima y ahora al mando de la selección boliviana. “Fabio tenía una escuelita de fútbol y entrenaba a Catriel con siete u ocho años. Un día me llamó y me comentó sobre él. ‘Me gustaría que lo vieras’, me dijo. Lo trajimos para que se pruebe y la verdad es que me sorprendió, me gustó. Lo reclutamos y trabajaba conmigo en el baby fútbol (fútbol 7), luego lo pasamos a cancha de once”, nos cuenta desde Argentina, Ramón Medina, coordinador y entrenador de preinfantiles en el club de Avellaneda, además de ser un cazatalentos. Formó a cracks como Rodrigo de Paul, Matías Zaracho y al polémico Ricardo Centurión, entre otros, en las tres décadas que lleva trabajando en la institución.

“A través de Catriel llega Axel, su hermano. También con siete u ocho años. Y pasa el mismo proceso: del baby fútbol a campo de once. Técnicamente es muy dotado, de chiquito ya mostraba cosas interesantes. Él viene haciendo carrera en el club y es un chico que tiene mucho futuro”, añade.

Para Martín Jiménez, periodista y analista del medio partidario “El método Racing”, “Axel es un lateral izquierdo con mucho ida y vuelta. Tiene un estilo de juego europeo, parecido al de Theo Hernández, al francés que salió campeón del mundo en Rusia 2018. No los estoy comparando, ¡Ojo!, digo que la forma de jugar es similar”. “Tiene una proyección a jugar en Primera de Racing. Ha subido a sexta división este año, en 2022 era titular en la Séptima que peleó el campeonato”, agrega.

Axel Cabellos pinta ser un lateral interesante por la banda izquierda de Argentina 🇦🇷.



Evadió presiones de sus rivales con buenos movimientos desde el costado hacia adentro y luego ofreció progresión con su pase.



Si bien Venezuela tuvo llegadas por su banda, hizo buen partido. pic.twitter.com/KpTDen0kZl — La Pizarra del DT (LPDT) (@LaPizarraDelDT_) April 1, 2023

Axel es uno de los grandes proyectos que tiene Racing en cuanto a laterales izquierdos se trata. De hecho, el referente del argentino-peruano (también tiene raíces brasileñas y paraguayas por sus abuelos, según nos informó Jiménez) es Eugenio Mena, futbolista que pasó por el club de Avellaneda entre 2018 y 2022. “De afuera me gusta mucho Alphonso Davies (Bayern Munich de Alemania) y mis ídolos son Roberto Carlos y Messi”, comentó en una web argentina hace poco.

“La posición de él es una posición que Racing hoy está comprando y está costando por ahí sacar desde el club laterales izquierdos. Pero como proyecto es un buen proyecto. De todos modos todo tiene un tiempo, no hay que enloquecerse con el chico. Todo depende de él”, nos dice Medina.

Axel fue convocado a la Sub 15 de la selección argentina. Estuvo muy seguido por Pablo Aimar, que era el entrenador de la Sub 17; sin embargo, la pandemia frenó todo por un largo tiempo. Ahora está en el Sudamericano con Diego Placente como entrenador, aunque también fue tentado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para representar a la Blanquirroja como su hermano Catriel.

“Desde la Federación Peruana de Fútbol hablaron con el coordinador de juveniles que ahora no está más. Intuyo que buscaban convocarlo, pero más no sé. Solo sé que en la selección argentina es muy bien visto por su forma de juego” , finaliza ‘Monchi’ Medina.