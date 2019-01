Selección peruana Sub 20: Daniel Ahmed y un proyecto que no terminará

Marco Quilca León



Después de la pronta eliminación en el Sudamericano Sub 20 que se sigue disputando en Chile (quedamos últimos en el Grupo B con tres puntos en cuatro fechas), Daniel Ahmed se ha convertido en un blanco perfecto para las críticas bien y mal intencionadas. Por un lado, están los comentarios argumentados en el plano netamente futbolístico; y por el otro, aquellos que creímos haber sepultado después de la euforia mundialista que se vivió el año pasado.

Sí, Ahmed carga la mayor parte de la culpa y la otra recae en los jugadores, que no mostraron el nivel esperado. Primero porque no logró el objetivo trazado que era clasificar al Mundial de la categoría que se disputará en Polonia entre mayo y junio. Es más, ni siquiera llegó al hexagonal final.

Segundo porque solo en escasos minutos ante Ecuador y Argentina se vio ese juego que, según el mismo entrenador, iba a ser agradable a la vista. De ahí, la Bicolor fue un equipo sin idea de juego, sin actitud y con muchas dudas en todas sus líneas.

Y tercero porque una vez eliminados trató de darle poca importancia al resultado señalando que él era un formador y tenía que analizar otros temas más importantes. Lo dijo después de caer ante Argentina, contradiciéndose a sus primeras declaraciones llenas de optimismo.

Más allá de las opiniones que se pueden dar con respecto a lo ocurrido, lo cierto es que el pronto regreso a casa ha sido un golpe duro para un equipo que generaba muchas expectativas. Más aun porque 14 de los 23 convocados que nos representaron en Chile tuvieron una experiencia de primer nivel en Rusia junto al plantel de Ricardo Gareca, algo con lo que no contó ninguna otra selección Sub 20.

A los rostros tristes y de-sencajados de los seleccionados en el aeropuerto Jorge Chávez a su retorno al país se le sumó la ausencia del técnico rosarino. Según fuentes de El Comercio, Ahmed se encuentra en Argentina, claramente afectado por el cargamontón que ha sufrido en los últimos días.

—Futuro gris—

Daniel Ahmed en realidad no fue contratado para ser el técnico de la Sub 20, él decidió asumir ese reto. El estratega en realidad es el jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) desde mediados del 2015. Es decir, es la persona responsable de supervisar los trabajos de todas las categorías de las selecciones (menos la absoluta).

Además, trabaja en la descentralización del fútbol de menores para darles oportunidad a los jóvenes de provincia que no cuentan con el sustento para mostrarse.

Con respecto a su contrato, el ahora ex presidente de la FPF Edwin Oviedo señaló hace años que el argentino estaría en el cargo hasta Qatar 2022 (siete años); sin embargo, desde la federación nos afirmaron que no es así. En principio esa era la idea, pero el entrenador prefirió un convenio de cuatro años. En diciembre termina su vínculo y parece que no continuará.

Antes de que llegue el posible final del proyecto, Ahmed tiene por delante algunos retos y deberá trabajar para conseguir los mejores resultados.

El primero será el Sudamericano Sub 17. El certamen se jugará en nuestro país desde el 23 de febrero hasta el 19 de marzo. Los dirigidos por Carlos Silvestri se vienen preparando con amistosos internacionales.

Luego, están los Panamericanos Lima 2019 (26 de julio al 11 de agosto), donde Perú deberá presentar un seleccionado Sub 23 (con tres futbolistas mayores de edad). Y por último está el Mundial Sub 17, que se jugará entre el 17 de setiembre y 8 de octubre en nuestro país y al que ya estamos clasificados.

Una vez culminado el calendario 2019, Daniel Ahmed se sentará con los directivos de la FPF y dará un balance de resultados y logros alcanzados. Su futuro se definirá ahí.