Gustavo Roverano es el nuevo técnico de la selección peruana Sub 20 y el reto que tiene por delante va más allá de los resultados que pueda lograr con su equipo en los próximos torneos, sobre todo en el Sudamericano de la categoría que debe disputarse en Colombia en el 2023.

Como se sabe, este Sudamericano debió disputarse en el 2021 y clasificaba al Mundial de Indonesia, pero fue cancelado por la pandemia. Ahora, si bien aún no tiene fecha para disputarse, debe jugarse a inicios del próximo año y, además de ofrecer los cupos para la cita mundial, también otorga la clasificación para los Juegos Panamericanos, como fue en el 2015 y 2019.

Ahí la gran tarea de Gustavo Roverano, clasificar a dichos eventos para que los jóvenes encuentren un mayor roce internacional y puedan completar su formación. La selección peruana nunca ha clasificado a un Mundial Sub 20 y ese es el primer gran reto para Roverano. Fue en el 2013 con Daniel Ahmed que más cerca estuvimos, al clasificar al Hexagonal final en el cual quedamos quintos. Dos años después, con Víctor Rivera repetimos presencia en la fase final, pero igual quedamos fuera del mundial.









Para los dos últimos Panamericanos, se consideró la clasificación del Sudamericano Sub 20 para definir los cupos, mientras que para Guadalajara 2011 y Río 2007 se consideró el Sudamericano Sub 17. En el citado 2015, con el ‘Chino’ Rivera, se logró un cupo para Toronto. Mientras que en el último Sudamericano Sub 20 en Chile 2019, que clasificaba al Mundial de Polonia y a los Panamericanos Lima 2019, Perú acabó en la penúltima ubicación, aunque tuvo presencia en los Juegos de nuestro país por ser anfitrión.

Según el antecedente del 2015, los tres primeros del hexagonal final clasificarían al Mundial y el cuarto y quinto a los Panamericanos. Pero esta parte aún debe oficializarse por medio de la FIFA y la Panam Sports.

La Sub 20 cuenta con figuras como Arón Sánchez, Erick Canales, Axel Moyano, José de la Cruz, Mathías Llontop, Diego Soto, Joao Grimaldo, Alessandro Burlamaqui y Yuriel Celi. A fines del 2020 fue el último torneo en el que compitieron, un cuadrangular en Brasil donde cayeron ante Chile y Brasil y vencieron a Bolivia.

Además, este equipo debe nutrirse con los chicos que destacaron en la Copa Generación Sub 18 que se disputó el año pasado, con jugadores como Javier Navea, Jorge del Castillo (Alianza), Aldair Vásquez, Flavio Alcedo (Cristal), entre otros.

A este equipo deben sumarse los chicos que están en la MLS. En enero pasado actuaron como sparring de la Bicolor jugadores como David Mejía (18 años) Diego Otoya (18), John Cortez (17) y Quembol Guadalupe (17). Existen otros nombres como Gabriel Chávez (17), Sébastien Vinatea (17 – portero) y Robin Ottosson (17).

La tarea futura

El otro reto de Roverano será consolidar a algunos jóvenes para que sigan su paso hacia la selección mayor. De los convocados por Daniel Ahmed para el último Sudamericano Sub 20, hoy solo Marco López se ha ganado un puesto en la Bicolor. Jairo Concha fue convocado por primera vez y Oslimg Mora también ya tuvo minutos en las Eliminatorias (ante Bolivia en La Paz). Jesús Pretell también suele ser considerado por Ricardo Gareca, mientras que se espera la recuperación de Martín Távara para que vuelva ser llamado. Vale decir que en ese equipo también destacó Christopher Olivares, quien el año pasado estuvo lesionado.





Puesto Jugador Sub 20 (club en ese momento) En Selección Porteros Jeremy Aguirre (Sport Boys)

Emile Franco (Sporting Cristal)

Diego Romero (Universitario) Defensas Marco Saravia (D.Municipal)

Brayan Velarde (Universitario)

Alec Deneumostier (Melgar)

Franco Medina (Alianza Lima)

José Zeballos (Universitario)

Carlos Huerto (San Martín)

Dylan Caro (Unión Huaral)

Renato Rojas (Sport Boys)

Jonathan Bilbao (San Martín)

Alessandro Milesi (Brescia) Volantes Jesús Pretell (San Martín)

Gerald Távara (Sporting Cristal)

Jairo Concha (San Martín)

Oslimg Mora (Alianza Lima)

Walter Tandazo (Melgar) Convocado Copa América

Debutó en Copa América

Convocado Eliminatorias

Debutó en Eliminatorias Atacantes Marcos López (San Jose Earthquakes)

José Bolívar (San Martín)

Fernando Pacheco (Sporting Cristal)

Christopher Olivares (Sporting Cristal)

Sebastián González (Sport Boys) Titular en la Bicolor

Para Lima 2019, torneo que se jugó con Sub 23 bajo la dirección técnica de Nolberto Solano, salvo Carlos Cáceda, que fue llamado como refuerzo, ninguno hoy tiene presencia en la Bicolor. Gianfranco Chávez fue convocado para los amistosos de enero pasado, pero aún no tiene un llamado para las Eliminatorias. Mientras que Aldair Fuentes estuvo presente en algunas convocatorias con jugadores locales.

Puesto Jugador (club en ese momento) En Selección Porteros Carlos Cáceda (Melgar)*

Ángel Zamudio (Unión Comercio)

Emile Franco (Sporting Cristal) Habitual convocado Defensas Eduardo Rabanal (Municipal)

Jefferson Portales (San Martín)

Carlos Huerto (San Martín)

Gianfranco Chávez (Sporting Cristal)

Aldair Fuentes (Alianza Lima) Debutó en amistoso ante Jamaica Volantes Jesús Pretell (Sporting Cristal)

Jesús Barco (Universitario)

Jordan Guivin (San Martín)

Andy Polar (Binacional)

Yamir Oliva (San Martín)*

Hideyoshi Arakaki (Melgar)

Yuriel Celi (Cantolao) Atacantes Mauricio Montes (Ayacucho FC)*

Luis Acuy (Pirata FC)

Kevin Quevedo (Alianza Lima)

José Rivera (Unión Comercio) * Refuerzos

Mientras, del Preolímpico 2020 de Colombia, también con Ñol en el banco, Solo Marcos López y Jairo Concha hoy lucen la Bicolor. El portero Renato Solís ya tiene al menos una convocatoria.

Puesto Jugador En Selección Arqueros Renato Solís

Pedro Ynamine

Ángel Zamudio Convocado para Eliminatorias (2020) Defensas Gianfranco Chávez

Eduardo Caballero

Marco Saravia

José Luján

Eduardo Rabanal

Franco Medina

Dylan Caro

Marcos López Titular en la Bicolor Volantes Aldair Fuentes

Jesús Pretell

Jordan Guivin

Jorge Murrugarra

Yuriel Celi

Jairo Concha

Fernando Pacheco

Luis Carranza

Kevin Sandoval Convocado en las últimas fechas Atacantes José Rivera

Sebastián Gonzales

Christopher Olivares

