Durante las últimas horas, la principal atención ha estado puesta en Ricardo Gareca. Y no es para menos. El ‘Tigre’ no renovó su contrato con la selección peruana para desazón de muchos. Pero, mientras se daba a conocer esa noticia adversa, transcurría a la par un suceso positivo en la Videna: la Sub-20 de Gustavo Roverano consiguió el primer triunfo de su era, al imponerse 2-1 sobre su similar de Chile en un amistoso internacional.

Después de varias idas y venidas, con un balance negativo en sus amistosos previos, por fin Roverano, quien tomó las riendas de este grupo a inicios de año, pudo sacar adelante un resultado óptimo en una prueba amistosa contra el clásico rival. De este partido, hay muchas conclusiones por sacar.

Si bien es importante destacar que en la mayor parte del encuentro Perú fue superior, esto no quiere decir que no haya cosas por corregir y mejorar en el equipo juvenil. En esta nota, analizamos todas las impresiones que nos dejó esa valiosa victoria de la Sub-20 nacional, con la que cerró exitosamente su quinto microciclo de cara al Sudamericano de la categoría en 2023.

Pelea por el puesto

El equipo dirigido por Roverano ha variado con el pasar del tiempo y cada vez está más consolidado. En cada microciclo se va notando mejor el trabajo del uruguayo. Esta vez, se han hecho diversos cambios desde aquella gira internacional en mayo ante Argentina y Uruguay, que concluyó con un balance de un empate y tres derrotas para los nuestros. Y también se realizaron algunas modificaciones con respecto al amistoso contra Chile de hace dos días, que terminó 2-1 a favor del rival.

De hecho, teniendo como referencia el anterior partido ante ‘La Roja’, Roverano hizo ocho cambios en su esquema titular. Solo mantuvo a Catriel Cabellos, Joao Grimaldo y Diego Otoya en su alineación. Además, pasó del sistema táctico 4-2-3-1 a un 4-3-3.

Alineación titular de la Sub-20 de Perú en la revancha contra su similar de Chile | Foto: FPF

Esto representa que en el grupo la gran mayoría no tiene el puesto asegurado y que hay buenos recambios. Incluso, en el segundo tiempo el DT uruguayo realizó seis variantes y casi todos entraron de forma óptima para buscar el 2-1 final en el marcador. Hay y habrá mucha pelea en cada zona del campo.

Es justamente por eso que el sistema táctico aún no se ha definido y ya debe definirse pronto. Incluso, todavía falta incorporar al esquema a jugadores importantes del grupo como David Mejía y Kluiverth Aguilar, que no han sido parte de estos dos amistosos, además de Quembol Guadalupe, que se perdió la revancha ante Chile por una rotura de ligamentos.

La apuesta asociativa

Históricamente, Perú se ha caracterizado por un juego asociativo. Esa esencia se reforzó con Ricardo Gareca en la selección mayor con el famoso ‘chocolate’. Y ahora también se plasma en la Sub-20 de Gustavo Roverano. El equipo juvenil apostó, sobre todo en el primer tiempo, por asociarse constantemente para generar peligro en el arco rival. A Diego Otoya, nuestro centrodelantero, se le vio salir varias veces del área para generar fútbol con sus compañeros. Así se realizaron muchas jugadas interesantes.

Si bien la ‘bicolor’ resaltó por su juego colectivo en la mayor cotejo, esto no quiere decir que no haya apostado por sus individualidades, mayormente en el segundo tiempo. Incluso, en algunas oportunidades los centrales nacionales decidían ejecutar pases largos desde su campo para que los extremos le ganen la espalda a los defensas rivales con rapidez y potencia. Ahí habría que destacar a Arón Sánchez, que demostró esa gran virtud. Así, no todas las salidas fueron asociativas. También se buscó sorprender con esos pases largos.

⚽ ¡Resumen de la victoria! Perú 2-1 Chile | 🇵🇪🇨🇱 Amistoso Internacional Sub-20.



👉 Mira aquí el partido: https://t.co/Qsr8jAuLip

📺 20.3 y 18.1 en señal abierta pic.twitter.com/cX6nfsP8FQ — Nativa (@somosnativa) July 14, 2022

Zaga experimentada, pero con fallos infantiles

En esta ocasión, Roverano apostó por una zaga más experimentada que la anterior. Puso al frente de la línea defensiva a Arón Sánchez (Cantolao) y Matías Lazo (Melgar), los jugadores del grupo con más minutos sumados en la Primera División.

En casi todo el partido, ambos centrales se mostraron bastante sólidos a la hora de defender y armar las salidas del equipo desde abajo. Incluso, Lazo sacó una pelota en la línea impresionantemente. Pero los fallos infantiles nos siguen costando caro, como ya sucedió en el partido anterior contra Chile.

Otra vez un grosero error en la salida motivó un gol del equipo rival. Arón Sánchez, en su intento por avanzar limpiamente por su cuenta, perdió la pelota infantilmente en una zona peligrosa y Chile, que poco había generado en ataque, logró empatar el partido gracias a esa jugada. En estos partidos las equivocaciones de ese tipo están permitidas. Eso sí, será importante que Roverano lo corrija cuánto antes.

Golazo de Chile! Joan Cruz anota de globito ante una mala salida de la defensa peruana. pic.twitter.com/ReIdSysyNE — Richard (@lI_Capitano) July 14, 2022

El aporte de los campeones

Melgar ha aportado a juveniles muy valiosos a la Sub-20. Además de Matías Lazo, que sin duda una de las figuras del encuentro, también fueron protagonistas Kenji Cabrera y Bruno Portugal, sumando minutos valiosos en la Videna.

Kenji Cabrera arrancó como titular y fue trascendental en cada jugada del equipo nacional. Estuvo muy participativo principalmente en el ataque y fue uno de los que movió los hilos del juego. Por su parte, Portugal ingresó en el segundo tiempo por Diego Otoya y cumplió.

Con la presencia de nuestros 3 rojinegros, Kenji Cabrera, Matías Lazo como capitán y Bruno Portugal 🙌, la @SeleccionPeru🇵🇪 SUB 20 se impuso ante su similar de Chile🇨🇱 por 2 a 1 en el partido amistoso jugado en la Videna como parte del 5to microciclo de la categoría. 👊 pic.twitter.com/MofLMhB7Uh — FBC Melgar (@MelgarOficial) July 14, 2022

Otros jugadores a resaltar

Muchos puntos altos, pero resulta difícil no coincidir en que Catriel Cabellos fue el mejor jugador de la Sub-20 nacional ante Chile. Al mediocampista argentino, de padre peruano, le gusta mucho pisar el área rival y anotar goles si se le presenta la oportunidad. Lo hace constantemente en Racing y ahora también con el equipo nacional, donde ya tiene dos goles en su cuenta con el 1-0 marcado ante Chile. Sin duda alguna, es una gran incorporación.

El hecho de que Cabellos haya podido sumarse al ataque con facilidad, en gran parte, es gracias a Jack Carhuallanqui (Universitario), en quien ha encontrado a su mejor socio en la volante. El pivote crema sostuvo una destacada actuación, encargándose del juego sucio en el mediocampo, con mucha solidez en la marca y recuperación de la pelota

Catriel Cabellos fue la figura de la Sub-20 de Perú | Foto: FPF

Otro nombre a resaltar es el de Sebastián Aranda, que se lució con mucha potencia y velocidad en varias ocasiones. De hecho, en los pies del lateral zurdo de la Universidad San Martín nació la jugada de gol tras un perfecto desborde por la banda izquierda. En su posición, tendrá una difícil competencia contra John Cortez (New York Red Bulls II), pero con actuaciones como las del último jueves tranquilamente se puede ganar el titularato.

Así también es necesario mencionar el gran trabajo de André Vásquez, que fue uno de los más participativos en el juego del equipo. De hecho, ejecutó una soberbia asistencia para el primer gol del partido. Habrá que tener en cuenta a la joya del Pirata FC para todos los retos que se vienen, ya que calidad es lo que le sobra

Lo de Joao Grimaldo ya no es ninguna novedad. El extremo de Sporting Cristal suele ser el más peligroso en el ataque y ante Chile lo volvió a demostrar, generando peligro en las dos bandas. Es por estas cosas que Roverano le renueva la confianza en cada partido. Eso sí, le falta gol. En eso tendrá que trabajar estos meses.

De los que ingresaron en el segundo tiempo, Stefano Olaya fue el que mejor lo hizo. El delantero de César Vallejo entró con bastante confianza al campo y demostró de lo que está hecho. Exhibió su gran capacidad para desequilibrar en ofensiva y fue así que generó el penal con una efectiva gambeta dentro del área rival. Él mismo se encargó de ejecutar y definir perfectamente el 2-1 final.