Selección Sub 20: el sueño mundialista continúa

La selección Sub 20, que es dirigida por el argentino Daniel Ahmed, debutará el 17 de enero ante Uruguay en el Sudamericano de la categoría. El objetivo es clasificar al Mundial de Polonia 2019.

La mayoría de este grupo fueron ‘sparrings’ de la selección de Gareca en el Mundial Rusia 2018 y ahora quieren jugar su propia Copa del Mundo con la Sub 20. Cinco referentes del equipo de Ahmed cuentan su aprendizaje en canchas rusas.

Christopher Olviares

Christopher Olviares marcó 4 goles con Cristal en el 2018. (Foto: GEC).

Cuando era niño, Christopher jugaba con su padre en el parque. Percy, que era lateral de la selección, simulaba ser arquero y dejaba que su hijo pateara. Así, ‘Chris’ se convirtió en delantero. “Al igual que Fernando [Pacheco] recibí la noticia cuando concentraba con Cristal.

Estábamos felices. En Rusia, vi mucho a Guerrero y a Ruidíaz. Me impresionó la eficacia de ambos”, contó Olivares, quien ya había debutado en Primera pero tras su paso por Rusia empezó a ganar más minutos en el primer equipo celeste campeón de Mario Salas.

Jairo Concha

Jairo Concha jugó 37 partidos con la San Martín y marcó un gol. (Foto:GEC).

Una ley no escrita indica que, aparte de jugarlo de gran forma, los talentosos suelen ver y hablar muy bien de fútbol. Y esto en Jairo se aplica a la perfección. “Luego de un partido de práctica en Lima, el profesor Gareca me sorprendió al preguntarme mi nombre. Me aconsejó que no jugara para atrás”, explicó la revelación del Descentralizado 2018.

“Edison Flores me contó que se quedaba luego de los entrenamientos a seguir practicando y siempre tengo presente sus palabras”, comenta un Concha que regresó de tierras rusas mucho más maduro.

Marcos López

Marcos López debutó con la selección peruana en una amistoso ante Alemania. (Foto: GEC).

La sonrisa de Marcos, tras un 2018 soñado, es imborrable. Pasó de celebrar los triunfos de la selección por televisión a viajar a Rusia como ‘sparring’ y luego debutar ante Alemania. El campeón con Cristal recuerda lo que le dejó aquellos días.

“Yo miraba mucho a Trauco y Loyola porque ellos juegan en mi posición, ya que el profesor me ponía de lateral. Me quedaba con Nilson practicando centros. El único problema fue el idioma. No podía salir sin Olivares porque sabe inglés, era mi guía [risas]”. Luego de ser ‘sparring’, López fue titular indiscutido en Cristal

Sebastián Gonzales

Sebastián Gonzales es el '9' titular de la selección peruana Sub 20. (Foto: GEC).

Tenía 12 años cuando Guerrero se convirtió en su ídolo. El delantero fue el goleador de la Copa América 2011 en la que Perú fue tercero. En Rusia, Sebastián pasó de tener el póster de Paolo en su pared a compartir un campo de juego e, incluso, recibir consejos que para él significan mandamientos a seguir.

“En los entrenamientos estaba cerca de Paolo. Siempre trato de imitarlo. Lo mejor fue que él me aconsejaba. Me decía que con el biotipo que tengo debo aprender a cubrir el balón”. Y vaya que aprendió. Debutó con Boys y ganó minutos en Primera.

Fabio Rojas

Fabio Rojas tuvo la oportunidad de debutar en el primer equipo de Alianza Lima. (Foto: GEC).

Fabio luce físicamente como el chico de 19 años que es, pero se expresa como si tuviera encima treinta primaveras. Dicen que esa madurez fue lo que llamó la atención de Bengoechea y por ello lo hizo debutar en el 2017 con Alianza.

“El que más me sorprendió en Rusia fue Luis Advíncula. Es muy rápido y, como juega en mi posición, aprendí bastante viéndolo entrenar de cerca”, dijo Rojas, quien pese a la falta de laterales en Alianza no tuvo chances el 2018. Pero quiere recorrer el mismo camino del éxito del jugador del Rayo Vallecano.