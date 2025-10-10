Las selecciones peruanas, tanto la Sub-20 como la mayor, obtuvieron importantes victorias frente a su similar de Ecuador en una nueva jornada del torneo Conmebol Liga Evolución, que se disputa en Brasil.

El equipo Mayor de la Blanquirroja se impuso con autoridad por 6-3 sobre el ‘Tri’, mostrando eficacia en ataque y solidez durante gran parte del encuentro. Por su parte, la Sub-20 protagonizó un vibrante duelo que terminó 4-4 en el tiempo reglamentario, pero logró quedarse con el triunfo por 3-2 en la definición.

Tras estos resultados, las escuadras nacionales de Perú tendrán jornada de descanso este sábado.

En la última fecha del certamen que será el domingo, la Sub-20 enfrentará a Venezuela desde el mediodía, mientras que la Selección Mayor lo hará a partir de las 2:00 p.m.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.