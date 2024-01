Con un plantel que disimula bastante bien la edad promedio de algunos Sub 20 convocados por Del Solar (Astudillo, Correa o Guzmán, seguido por Estudiantes de La Plata), y cuyo sello es la personalidad, muy parecida a la de Chemo futbolista, la selección Sub 23 juega hoy con Uruguay y define su vida en el Preolímpico. Si gana, alcanzaría los 6 puntos y se pondría a uno del líder, Paraguay. La victoria no le bastaría porque tendría que esperar cómo le va a los otros integrantes de su serie. Perú, como se recuerda, descansa en la fecha final.

Quienes no descansan son sus futbolistas principales. Tendrán que ir a sus clubes y seguir fortaleciendo. Tendrán que ganar minutos -sobre todo Noriega, en Comerciantes Unidos- y por qué no, tentar una chance en las próximas convocatorias de Jorge Fossati para la selección mayor. Esta es la otra herencia de ese proceso.

Diego Romero, arquero.

Quienes siguen a la U todos los días en Campo Mar coinciden: por talla, técnica y personalidad, Romero es el mejor prospecto para arquero de selección post Gallese. Tiene 22 años, 21 partidos en tres temporadas en la U y pide arco a gritos, al punto que Fabián Bustos, su técnico en el club, ha sugerido que podría haber una alternancia entre él y Sebastián Britos, el uruguayo refuerzo 2024, “pensando en la Copa y el torneo local”. Fossati se deshacía en elogios para él, Reynoso ya lo convocó alguna vez a un microciclo y en la Sub 23 es uno de los cuatro titulares fijos para Chemo, junto Noriega, Saba y Burlamaqui. Plástico en sus reacciones, preciso para el saque, Perú ha ganado un arquero fiable para el futuro.

¡Anoten otra atajada de Diego Romero en el #CONMEBOLPreolímpico! Gran reacción para evitar el gol de Ronaldo De Jesús, de @Albirroja 🧤🇵🇪#CreeEnGrande pic.twitter.com/dHa0BB4TdJ — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) January 27, 2024

Erick Noriega, back

La grata sorpresa. Hasta tres amigos periodistas que trabajan en áreas de scouting explican que su crecimiento ha sido absolutamente natural. No se sorprenden. “Él y los mejores de este Sub 23 tienen que ser titulares en sus clubes este año”, dice el especialista Víctor Zaferson, casi como advertencia. Noriega es el primer back de Perú y junto a Romero, lo mejor que ha mostrado el equipo. Tiene 22 años, fue reconvertido en back por Duilio Cisneros -también puede ser volante- y tiene una carrera formativa interesante: Alianza, AELU, UCV, Shimizu S-Pulse Sub 18 de Japón, San Martín. Debe ser titular en Comerciantes este 2024. En sus salidas, tiene cosas del primer Mudo Rodríguez. En sus despejes, la vehemencia del mejor Zambrano. De hecho, contra Argentina ganó 3 mano a mano y completó 36 de 41 pases ante jugadores que ya cuestan 30 millones. Otro joven detectado por Del Solar para el recambio urgente.

¡@Albirroja contó con ocasiones para aumentar la diferencia, pero @SeleccionPeru se lo impidió! En esta jugada fue Erick Noriega quien salvó su arco ⚽️🏆#CreeEnGrande pic.twitter.com/uveeXSXWBM — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) January 27, 2024

Saba, Burlamaqui, Vásquez

El capitán del equipo. Uno de los primeros nombres en la lista de Fossati para seguir en el Preolímpico. Saba es defensa, puede ser lateral derecho en línea de 5, y también tiene ya una carrera en equipos de Primera: Melgar, Municipal, UTC y ADT, su club hoy. En el Preolímpico ha demostrado, además de pase seguro y don de mando, una notable solidaridad para la marca. Lo de Burlamaqui es igual de bueno y silencioso: es uno de los dos “extranjeros”, junto a Diether Vásquez (del Minero Zacatecas) y se suman a la lista de jugadores que destacan por su disciplina táctica. Los buenos equipos tienen rockstars, líderes que arengan pero también futbolistas que acatan órdenes al pie de la letra. Burla es uno, desde el medio, también marcado en el universo de convocables/invitados a la selección adulta. Vásquez tiene competencia y espejo, en Grimaldo, Reyna y Piero Quispe.

--





Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes.