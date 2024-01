“Entiendo a los clubes porque cada uno vela por sus intereses y al no ser un torneo FIFA, no se ven en la obligación de ceder a sus jugadores” , señaló José del Solar, el jefe de la Unidad Técnica de menores de la FPF que tomó el mando de la Sub 23 a pedido del exentrenador de la selección mayor, Juan Reynoso.

Son, de acuerdo a Chemo, ocho los jugadores que le hubiera gustado llevar a Venezuela: Joao Grimaldo y Jostin Alarcón de Cristal; Catriel Cabellos de Alianza; Matías Lazo y Kenji Cabrera de Melgar; Piero Quispe de Pumas de México; Jesús Castillo de Gil Vicente de Portugal y Alfonso Barco de Defensor Sporting de Uruguay.

Lista de convocados por Perú Sub-23 para el Preolímpico 2024. (Imagen: Selección Peruana)

“Era la oportunidad de formar una selección con jugadores totalmente consolidados en Primera División como Joao Grimaldo y Piero Quispe y otros que juegan en el exterior. Los futbolistas que Del Solar llevará tienen como fortaleza el tiempo de trabajo con el entrenador, pero en términos de experiencia y calidad individual creo que hay una gran diferencia con varios de los que no fueron cedidos por los clubes”, analiza Adrián Cabreros, fundador de la recordada página Embajadores Criollos.

El técnico, entonces, tomó la decisión de convocar una base de jugadores que podrán estar en el Sudamericano Sub 20 del próximo año. Por eso no sorprende que 8 de los 23 convocados no hayan debutado o tengan apenas un partido en primera división.

“Entre los 18 y 20 años, un jugador debería tener unos 60 partidos. En el análisis se mide por minutos. En el fútbol peruano eso es muy complicado porque no se le da mucha oportunidad a los jóvenes. Pero un futbolista bueno, de 18 años, debería tener al menos diez partidos en primera o segunda división”, analiza Víctor Zaferson, reconocido scout peruano. El panorama no es nada alentador.

¿Qué nos espera?

Ubicado en el Grupo B junto a Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile; Perú debutará mañana (3 p.m.) en el clásico del Pacífico. Por sus malos resultados en los torneos anteriores, es la selección elegida a disputar cuatro encuentros seguidos y descansar recién en la última fecha. Es decir, el técnico deberá rotar un plantel que carece de figuras.

“Claramente partimos en desventaja con respecto a los rivales. Soñar con una clasificación a París parece una auténtica utopía” , señala Adrián Cabrejos.

El once elegido por Adrián Cabrejos para el debut de Perú en el Preolímpico. / Quilca León Marco Antonio

Con un equipo mermado, pero con jugadores con proyección como Ian Wisdom, Bassco Soyer (del que se espera mucho pese a sus 18 años), Juan Pablo Goicochea y Víctor Guzmán (seguido por Estudiantes de La Plata de Argentina); Chemo del Solar usará el torneo para que sus dirigidos ganen experiencia con miras al Sudamericano Sub 20 del 2025. La última vez que asistimos a unos Juegos Olímpicos fue en 1960, hace 64 años, y no hay un panorama que nos permita soñar con una clasificación, aunque en el fútbol los milagros existen.

“Quiero ver la evolución de Bassco Soyer. Lo vi en la Sub 17 en Ecuador, me pareció interesante dentro de lo que vi, pero no me terminó de convencer. Quiero cuanto ha crecido desde entonces. Ya jugó en Alianza en Primera y lo vi más seguro en los amistosos. Tengo expectativa en verlo ante rivales más fuertes”, dice Zaferson sobre Soyer, el futbolista de Alianza Lima.

El once elegido por Víctor Zaferson para el debut de Perú en el Preolímpico. / Quilca León Marco Antonio

“Es una oportunidad para varios chicos que han estado trabajando conmigo desde mayo con la Sub 18″, señaló Del Solar. El director técnico intenta sacar lo positivo. Pese a que el posible once tenga en su mayoría jugadores por encima de los 20 años, los que estarán en el banco son categoría Sub 18. Y son estos últimos los que deberán jugar en las siguientes fechas por un tema de rotación. La Bicolor disputará cuatro partidos en diez días. Chemo necesitará de todos.