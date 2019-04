Selección peruana sub 23: ¿Por qué no fue convocado Andy Polar al primer microciclo?

Su ausencia tiene una explicación y no es la que muchos pensaban. Andy Polar, volante de Binacional de Juliaca, fue el gran ausente en el primer microciclo de la selección peruana Sub 23 a cargo de Nolberto Solano y fue el director deportivo de la FPF Juan Carlos Oblitas quien resolvió la duda de los hinchas.

La no convocatoria de Andy Polar a la selección peruana sub 23 no se trató de un tema de gustos futbolísticos de Nolberto Solano ni mucho menos, sino que el volante de Binacional debe jugar miércoles el choque de revancha ante Independiente por la Copa Sudamericana.

"Andy Polar es una revelación tan igual como lo es Binacional que tiene todo el mérito de estar en el primer puesto del torneo. Es más, algunos se preguntaban por qué no estaba en estos primeros entrenamientos de la sub 23 y es porque tiene que jugar la Copa Sudamericana", dijo Juan Carlos Oblitas.

El director deportivo de la FPF señaló que en las próximas convocatorias de la selección que se alista para los Juegos Panamericanos, Andy Polar será considerado. "Seguro que en los próximos llamados él va a estar", señaló.

Andy Polar (22 años) es uno de los mejores jugadores de la Liga 1 y los hinchas esperan verlo en la selección peruana. La sub 23 era una buena opción, pero el compromiso internacional que tiene es más importante, por ahora, desde el punto de vista de la FPF.