Y lo gana Perú porque supo seguir el libreto en un partido donde la Bicolor salía al campo con limitaciones desde la previa -sin ocho de sus figuras que no fueron cedidos por los clubes-, pero con un trabajo definido. Por eso fueron la primera selección en llegar a Valencia, Venezuela, el pasado martes. Fueron la única delegación que cerró sus puertas, se concentró en las prácticas y decidió no atender a la prensa.

Y se trabajó en afinar esa línea de tres que Chemo del Solar ya nos había mostrado cuando dirigía a la César Vallejo, con la que sostuvo algunos partido de práctica de esta Sub 23 -con ese sistema le ganó un amistoso a Alianza-, y sobre todo en hacer creer a un grupo que sabía que sus posibilidades no pasan por la clasificación. El mismo Chemo lo dijo hace un mes: “El Preolímpic no me mueve la aguja”, advirtió.





Y salió a jugarlo, a pelearlo ante un Chile que tuvo el control de balón, pero no encontró profundidad. El despliegue de Burlamaqui apagó las ideas sureñas, los despejes de Noriega y Villacorta alejaron el peligro y cuando el gol chileno parecía caer de maduro, el portero Romero tuvo cuatro atajadas vitales para salvar su arco.

Y en la segunda parte, Perú siguió entregando el corazón. Y ahí apareció el aire fresco de los cambios. Centro de Llontop que encuentra al ingresado Guillermo Larios para que este habilite a Franchesco Flores, quien previo a un amague, marcó el tanto de la victoria en el minuto 67.

¡GOOOOL PERUANO! 🇵🇪



➡️ Aguantó Diether Vásquez para Franchesco Flores, éste enganchó y remató para anotar el 1-0 de Perú 🇵🇪 🆚 Chile 🇨🇱 por la fecha 1 del Grupo B



🎙 @MauricioTrivio - Jorge Pellicer#PreolímpicoEnDSPORTS | #CONMEBOLPreolímpico pic.twitter.com/B9me0shHei — DSports (@DSports) January 21, 2024

Golazo por la jugada, por la mentalidad del equipo de pese a no tener el control de juego ir a ataque en las pocas que tenían y porque le pegaba a un Chile que pagaba caro su falta de efectividad.

Y si había que entregar más, se hizo en los últimos minutos. Y más desde la roja a Llontop a los 88′. Y ahí aparecieron Goicochea para correr toda la banda, Huamán para cerrar su zona y Vásquez tapando el hueco por izquierda por la expulsión.

—La variantes y edades—

Y siempre lo que viene es más difícil. Perú salió ayer al campo con un equipo de 20.3 años de promedio. Pero la mitad de los convocados son Sub 18 y eso se verá en los próximos partidos. Ya Chemo debe buscar el reemplazo del lesionado Lutiger -Posito de 18 años lo reemplazó ayer-. Llontop vio la roja y Noriega tendría que cubrir su puesto con lo que Brian Arias (17) podría tener su oportunidad.

“El equipo que haga el 21 de enero (ayer) y el 23 (mañana) no lo voy a repetir el 27 por el tema del desgaste físico”, advirtió Chemo. Y sí, Perú juega sus cuatro partidos seguidos y ya este miércoles se enfrenta a Argentina.

Habrá que ver las otras variantes con las que cuenta. Ayer Perú salió con un ataque con Vásques (20 años), Ascues (22) y Gúzman (17). Ingresó Goicochea (19) y Flores (22) y aguardan por tener minutos jugadores como Ian Wisdon (18) y Bassco Soyer (17).

La juventud hoy les permite soñar, pero el objetivo es otro. Son chicos con la mirada hacia el futuro más allá de este torneo.

--

VIDEO RECOMENDADO En exclusiva, Alejandro Restrepo conversa con El Comercio sobre las metas del equipo para la presente temporada.