Con un inmenso Diego Romero realizando cuatro atajadas salvadoras, una zaga de tres centrales y dos carrileros aplicados en la marca, una volante comandada por el corazón de Alessandro Burlamaqui y un ataque con mucha entrega; Perú sumó sus tres primeros puntos.

“Yo quiero lo máximo, creo que Perú no clasifica a unos Juegos Olímpicos desde el 60. Una cosa es lo que yo quiera y otra lo que podamos hacer”, señaló Chemo en una de sus últimas conferencias. El técnico puso el punto sobre las íes, pero también mostró confianza total en un seleccionado que conoce muy bien, con el que trabajó mañana, tarde y noche, el 25 de diciembre y el 1 de enero. Todos unidos por un solo objetivo.

El gol lo anotó Franchesco Flores tras gran jugada individual. El pase se lo dio Guillermo Larios. Fue de las poquísimas llegadas de Perú al arco rival. No nos sobra nada, pero basta con lo que hay. Perú venció al clásico rival y empezó con pie derecho el Preolímpico. Y en DT analizamos, junto a cuatro especialistas, el triunfazo blanquirrojo.

El 3-5-2 de Chemo del Solar

Chemo más que nadie sabe las fortalezas y debilidades de sus muchachos. Por eso probó en los amistosos previos el 3-5-2. Y lo puso en práctica también en el debut en el Preolímpico. “Es un esquema que se está utilizando mucho en nuestro país últimamente. Contando con la experiencia de Lutiger, Noriega y un joven Villacorta, lograron mantener un buen orden defensivo y no sería sorpresa que se siga utilizando esa línea titular para los próximos duelos. Sobre todo porque es un planteamiento con el que esta selección está mostrando que también sabe correr el riesgo de buscar constantemente acercarse al área y tiene los recursos para hacerlo con apoyo por las bandas”, explica Gianina Gonzales, periodista de Ovación y scout.

“En lo que respecta a transiciones, hay buen repliegue de ataque-defensa y es en lo que también este tipo de sistema te beneficia, la marca zonal. El partido con Argentina va a ser más intenso que este, y las figuras con las que cuenta Chemo han sabido cumplir hoy, pero en lo que respecta al desgaste físico ese podría ser el “talón de Aquiles” de esta selección”, agrega.

Para Víctor Zaferson, reconocido scout peruano, “todos los sistemas funcionan, sirven, son útiles siempre y cuando tengan los jugadores para aplicarlo. El sistema no gana los partidos. Los jugadores se mueven siempre”.

“Romero puede convertirse en el sucesor de Gallese”

Cuatro atajadas realizó para convertirse en una de las figuras de Perú ante Chile. Diego Romero, el portero que la ‘U’ prefiere seguir manteniendo en las sombras, fue el salvador del equipo de Chemo del Solar. Cuando la Bicolor resistía los ataques rivales, Romero apareció para sostener el cero en su arco.

“Puede convertirse en el sucesor de Pedro Gallese sin ninguna duda. Tiene todas las condiciones” , nos dice Daniel Kanashiro, periodista peruano que narró el partido para DirecTV. “Pero para que eso ocurra tiene que irse afuera, acá en la Liga 1 seguramente se estancaría. Fue la gran figura del partido. Ojalá este Preolímpico sirva para mostrarse y que pueda emigrar”, añadió.

“No me sorprende su nivel. Jugando torneos internacionales con Universitario lo hizo muy bien. No le pesa la presión”, señaló Zaferson. Romero, con 22 años, tiene 21 partidos en la Liga 1 y atajó dos partidos en la Copa Sudamericana pasada. Fue ante Corinthians de Brasil. Y pese a la derrota, tuvo una actuación destacada.

Delante del portero crema se pararon Emilio Saba como carrilero por derecha, Anderson Villacorta, Erik Noriega y Rafael Lutiger como tres centrales, y Mathias Llontop, quien salió expulsado por doble amarilla, como carrilero por izquierda. Los cinco estuvieron aplicados en la marca, intentando dejar la menor cantidad de espacio a los atacantes chilenos.

“Hace tiempo no veía una defensa tan clara en ideas y conceptos de lo que el técnico pedía . Bien en el juego aéreo y en los cruces individuales. Me sorprendió gratamente Noriega. La función defensiva en esta selección Sub 23 parte de tener a Romero sólido para complementar con una defensa con buena lectura de cómo no complicarse la vida innecesariamente como acostumbramos”, analizó Kanashiro.

El corazón de Burlamaqui

Alessandro Burlamaqui es el único de la selección que juega en Europa. En el Intercity de España, que milita en la tercera división. Estuvo hace poco en el Valencia. Y en el campo mostró todo su cartel. Si había que asumir el liderazgo de una volante dispuesta a combatir en desventaja por el físico.

“El Perú hizo un esfuerzo para tratar de competir y compitió. Resistió. Le faltó fútbol en la mitad de la cancha. Más fue lo que quitó trabó y friccionó que lo que elaboró. Y en esa fricción el que destacó fue Burlamaqui desde el liderazgo, desde la capacidad para ubicarse bien y para entender bien el juego. Rojas y Ascues colaboraron pero no se asociaron bien. En el segundo tiempo entró Flores que sí refrescó, cuando Chile ya estaba jugado y lanzado al ataque. Flores entró muy bien para pintarles la cara. De todas maneras el partido lo resiste primero, lo salva y lo termina ganando”, indicó Ricardo Montoya, periodista de Liga 1 Max.

Montoya, además, reveló que Burlamaqui fue ofrecido a cuatro equipos de la Liga 1 (Alianza Lima, Universitario, Cristal y Melgar), pero ninguno apostó por él, por su juventud, por esa entrega que mostró en cada balón disputado ante Chile.

El ataque con recambio

Perú inició las acciones con Víctor Guzmán, ‘9′ de 17 años de Alianza Lima. Aunque su trabajo, de acuerdo al análisis del periodista Fernando Egúsquiza, “fue más desgastante, pero no trascendente”. “En el primer tiempo no se le pudo ver mucho porque Perú no tuvo ocasiones de rematar al arco. Ni Adrián Ascues ni Diether Vásquez no jugaron mucho para él”.

“Distinto fue con Goicochea porque me parece que los cambios que hizo Chemo le funcionaron bien. El caso de Flores y Larios que entraron muy bien y acompañaron muy bien a Goicochea. Aunque creo que Guzmán seguirá en el once inicial porque es el elegido del técnico”.

Chemo tendrá la ardua tarea de poner al mejor ataque ante Argentina este miércoles 24 de enero. La ‘Albiceleste’ viene de empatar 1-1 ante Paraguay, dejando muchas dudas con respecto a su rendimiento, y puede ser la oportunidad perfecta para que la Bicolor logre otro triunfo histórico.

