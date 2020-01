Selección







¿Fue penal para Perú? La falta no cobrada contra Pacheco en el área de Uruguay que generó la expulsión de Solano [VIDEO] En el Perú vs. Uruguay, por la jornada 4 del Preolímpico Sub 23, Fernando Pacheco fue derribado en el área charrúa, sin embargo, el árbitro dejó continuar el juego. Ñol Solano reclamó el penal y el juez decidió expulsarlo