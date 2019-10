La Federación Peruana de Fútbol (FPF) hizo oficial este viernes la lista de cuatro jugadores que quedaron fuera de la convocatoria de la selección peruana sub-23, que dirige Nolberto Solano. Con esto, los futbolistas están aptos para disputar los partidos de la fecha 11 del Torneo Clausura con sus respectivos clubes.

La relación la integran Martín Távara y Christopher Olivares, de Sporting Cristal, además de Brayan Velarde, de Universitario. Los tres se pondrán a disposición de sus equipos para estar presente en el duelo que protagonizarán este sábado en el Estadio Monumental. Ángel Zamudio, de Unión Comercio, también figura en la lista.

La selecció peruana Sub 23 sufrió la salida de cuatro jugadores. (Foto: @SeleccionPeru)

"Quisiéramos contar con todos, pero hay que liberar jugadores. Tratamos de llegar a un buen acuerdo con los clubes, quienes al igual que la FPF se han portado muy bien. Más tarde se van a enterar a quiénes vamos a liberar", había anticipado Solano, el técnico de la selección peruana Sub 23, en rueda de prensa.

"Sporting Cristal, Universitario y Unión Comercio son los clubes que han hecho su petición, por eso se hizo una lista de 26 jugadores", agregó 'Ñol', luego de la derrota (3-0) de la 'Blanquirroja' en el amistoso ante Colombia en el Estadio Miguel Grau del Callao.

No obstante, Kevin Sandoval, Jesús Pretell y Gianfranco Chávez, de Sporting Cristal, y Jesús Barco, de Universitario, no fueron liberados y sí continuarán en la selección peruana Sub 23, por lo que podrían estar en el choque del domingo con Colombia.