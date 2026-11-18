La victoria de la selección peruana frente a Bolivia tuvo un efecto inmediato en la clasificación internacional. La Bicolor avanzó un puesto en la última actualización del ranking FIFA y ahora ocupa la casilla 52, luego de romper una racha de cinco partidos sin triunfos.

El equipo dirigido por Mano Menezes consiguió el resultado el viernes 13 de noviembre, cuando se impuso por 2-0 en el estadio Alejandro Villanueva. El amistoso, correspondiente a la fecha FIFA, significó un impulso para el combinado nacional después de varios encuentros sin poder celebrar.

Pese a este avance, Perú todavía tiene un largo camino por recorrer para acercarse a los primeros lugares de la clasificación. En Sudamérica, la selección nacional se encuentra por encima únicamente de Bolivia, que ocupa una posición inferior en el listado.

Argentina, ubicada en el segundo puesto mundial, es la selección sudamericana mejor posicionada. Detrás aparecen Brasil (7º), Colombia (10º), Uruguay (20º), Ecuador (24º), Paraguay (31º), Venezuela (50º) y Chile (51º), por delante de Perú en el ranking.

El top 10 del ranking FIFA

España: 2004,48 puntos Argentina: 1966,13 puntos Francia: 1950,82 puntos Inglaterra: 1938,90 puntos Marruecos: 1809,37 puntos Portugal: 1801,28 puntos Brasil: 1800,91 puntos Bélgica: 1790,37 puntos Países Bajos: 1774,06 puntos Colombia: 1735,90 puntos

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