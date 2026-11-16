Sudamericano Sub 20 2027: así será el nuevo formato y cómo se definirán los clasificados al Mundial. (Foto: La Bicolor)
Sudamericano Sub 20 2027: así será el nuevo formato y cómo se definirán los clasificados al Mundial. (Foto: La Bicolor)
Por Redacción EC

El Sudamericano Sub 20 2027 presentará un cambio importante en su sistema de competencia. La Conmebol dejó atrás el tradicional hexagonal final y estableció una segunda etapa con enfrentamientos de eliminación directa. El certamen se desarrollará en Colombia, entre Medellín y Envigado, del 22 de enero al 7 de febrero, y entregará cuatro boletos para el Mundial de la categoría.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?