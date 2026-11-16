El Sudamericano Sub 20 2027 presentará un cambio importante en su sistema de competencia. La Conmebol dejó atrás el tradicional hexagonal final y estableció una segunda etapa con enfrentamientos de eliminación directa. El certamen se desarrollará en Colombia, entre Medellín y Envigado, del 22 de enero al 7 de febrero, y entregará cuatro boletos para el Mundial de la categoría.

La primera etapa mantendrá el formato de grupos. Las diez selecciones participantes estarán divididas en dos zonas de cinco equipos y disputarán una rueda de partidos bajo el sistema de todos contra todos. Al término de esta fase, los cuatro primeros de cada grupo conseguirán su clasificación a la siguiente instancia, mientras que el quinto quedará eliminado.

La principal novedad estará en la fase final, que reunirá a ocho selecciones. Los equipos que terminen en los dos primeros puestos de cada grupo disputarán las semifinales. Los ganadores avanzarán a la definición del título y, además, asegurarán los dos primeros cupos sudamericanos para la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA 2027.

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El camino para conseguir las otras dos plazas será diferente. Las selecciones que ocupen el tercer y cuarto lugar de sus respectivos grupos jugarán una instancia preclasificatoria. Los dos ganadores avanzarán a una ronda clasificatoria, donde se medirán con los equipos que hayan perdido las semifinales.

De esos cuatro participantes saldrán los últimos dos representantes de Sudamérica en la cita mundialista. De esta manera, el nuevo sistema permitirá que las ocho selecciones clasificadas a la fase final mantengan opciones de llegar al Mundial, aunque deberán superar distintos cruces para conseguirlo.

La selección peruana integrará el Grupo A junto a Colombia, Paraguay, Chile y Ecuador. El equipo nacional tendrá como primer objetivo ubicarse entre los cuatro mejores de su zona para avanzar a la fase decisiva y mantenerse en carrera por uno de los boletos al Mundial, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

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