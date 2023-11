Acostumbrados los jugadores de La Bicolor al clamor popular, esta vez, también solo habían tres efectivos cuidándolos. Una escena fría y poco acostumbrada para jugadores como Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula, Renato Tapia, Yoshimar Yotún o Pedro Gallese, por citar algunos nombres.

Es de entender que el hincha destaca los resultados, y estos no acompañan a la selección. Tampoco se ha visto un juego que haga que la afición mantenga las esperanzas. Por eso, destacados periodistas analizan a la Bicolor en este momento complicado.

1. ¿Piero Quispe aprobó en su debut en la selección? Por qué?

2. ¿Tendría que ser titular en la selección contra Venezuela y hasta el final de la Eliminatoria?

3. ¿Con la derrota ante Bolivia el proceso Reynoso tiene argumentos para seguir?

4. ¿Qué reflexión le merece el grito de la tribuna en La Paz: Fuera Reynoso?

Eddie Fleischmann - Willax TV

1. Aprobó pero raspando. No basta con mostrar entusiasmo, pedir la pelota y gambetear si su aporte no genera situaciones de gol, asistencias o remates a puerta. Falta mucho más.

2. No descartaría que pueda arrancar ante Venezuela, pero no lo considero un titular fijo o indiscutible.

3. En mi opinión, no.

4. Más allá de que no es el único, sí es el mayor responsable de las derrotas y las bajas actuaciones. Es evidente que transcurridos 13 partidos desde que asumió, no ha aportado una propuesta de juego, no tiene un once definido, no ha potenciado individualidades y la selección está muy devaluada.

Daniel Kanashiro - Liga 1 Max

1.- El partido no fue termómetro para medir rendimientos individuales. Sumado a que era su debut con la selección, sería injusto decir algo a favor o en contra cuando el colectivo fue un desastre.

2.- Esto es partido a partido y la coyuntura no ayuda para tirarle la mochila de manija a un chico que acaba de debutar con la camiseta de la selección. ¿Puede ser titular? Sí, pero esa titularidad se tiene que ver partido a partido.

3.- Respondo con otra pregunta: Que me den un argumento para que continúe luego de cinco partidos jugados y ninguno ganado, sin goles a favor, marcando un dato histórico en Eliminatorias.

4.- Es lo que ya se había escuchado ante Argentina en Lima y es la expresión de frustración de una hinchada que se había acostumbrado a más resultados que hoy no se dan.

Miguel Villegas - Editor de Deporte Total

1. Aprobó. Pero sobre todo, probó que los sí existen jugadores de la Liga 1 que pueden jugar 90 minutos, donde sea.

2. Es el mejor en ese puesto (mediocampista ofensivo), detrás del punta. No hay otro. Ni afuera ni en casa. Cueva es, apenas, un buen recuerdo.

3. Los resultados mandan. Y aunque creo que la Eliminatoria es larga, sin plan definido para jugar/atacar y con jugadores de nivel discreto, una eventual derrota con Venezuela solo ahondará la crisis.

4. La gente puede gritar siempre lo que quiera. Es su derecho. Sin embargo, creo que hay un sesgo de otro tiempo con Reynoso. No le perdonan lo que sí le disfrazan a otros. Y sin resultados, hasta un galán de novela parece un pariente pobre.

Pamela Fernández - Ovación

1. No hay ninguna duda que Piero Quispe aprobó y con creces su debut en la selección peruana. En todo momento se mostró y tuvo conducciones acertadas. Habilitó muy bien a Bryan Reyna en el segundo tiempo en una jugada que pudo haber acabado en gol. El hecho de haber jugado varios partidos en altura este año lo favoreció en su debut.

2. Para mí, sí. Quispe fue uno de los mejores jugadores frente a Bolivia y merece ser titular en el siguiente partido. Además, está en un gran momento. Asegurarlo como titular hasta el final de las Eliminatorias es muy temprano aún.

3. Los encargados de tomar decisiones en la Federación hablarán con Reynoso después del partido frente a Venezuela. Lo más importante es que los jugadores estén convencidos de la idea del técnico; sin embargo, está la problemática de no tener remates al arco, lo cual no respalda la idea de juego planteada.

4. El hincha es pasional y es entendible su molestia. Sobre todo porque hubo varios que viajaron desde provincias en carro o bus para alentar a Perú. Es complicado pedir apoyo con estos resultados.

Ricardo Montoya - Liga 1

1. Aprobó porque su dinámica y técnica le sumó carácter deportivo.

2. Contra Venezuela no tengo dudas, se lo ha ganado en la cancha y respectó a la otra pregunta, no lo sé, ya que falta mucho para que se reanude las Eliminatorias, uno supone que sí, que va a seguir por esa línea ascendente y evidentemente si sigue así no habría duda en cuanto a su titularidad.

3. El mensaje no llega como tiene que llegar y ese es el problema más grave sumado a los resultados, no hay un patrón de juego claramente definido, no hay un once base, y así es muy difícil. Además, uno ya siente que hay algunos jugadores que no están rindiendo como deberían, que también son responsables ellos, es complicado, tendría que pasar algo muy drástico, ojalá que ocurra para que Juan Reynoso se quede, si no él tiene que darse cuenta.

4. Responsabilizar solo a Juan Reynoso por el momento es injusto, porque hay futbolistas que no han estado en el nivel deseado, son varios, pero uno a la tribuna no lo puede juzgar; sin embargo, da pena, duele que se le haya tratado de esa manera, porque yo no tengo dudas que las intenciones y el trabajo de Juan es enorme y trabaja, pero sus palabras no han hecho eco y quizás se equivocó en escoger jugadores y esquemas de juego. Es complicado, de todas maneras la tribuna tiene que apoyar, nosotros tenemos que apoyar, es lo que tenemos y es nuestra selección.

Óscar del Portal - América TV

1. Si porque no se escondió, la pidió y fue de los pocos precisos en los pases. Intentó siempre jugar en un equipo que no lo hace. Su actuación no fue importante ni determinante porque no hay un colectivo que lo sostenga.

2. El martes de todas maneras y si hoy me preguntas, no veo otro jugador con sus características y nivel que pueda aportarle a la selección como lo puede hacer el. La respuesta hoy es sí.

3. El único argumento posible para su continuidad también puede ser el factor fundamental para su salida: la Copa América. O bien otorgas la opción de que el equipo encuentre el funcionamiento que él y todos esperamos o utilizas dicho torneo para un nuevo entrenador. Yo no podría hoy decir fuera Reynoso sin saber qué técnico vendría.

4. Ninguna. Si ganas como sea el hincha aprobará la gestión y si pierdes con una buena idea que a futuro pueda sostenerse, a pesar de ello la reprobará. No es el caso de Reynoso porque no hay resultados ni un juego para sostener.

Nicolás Salazar - TV PERÚ

1. Sí aprobó. En un equipo muy irregular, Piero demostró que puede pisar la pelota y hacer daño al rival. Pero falta que sus compañeros lo conozcan más y confíen en él.

2. No solo contra Venezuela sino en toda la Eliminatoria. Es el jugador diferente. Que se quiere comer el mundo. El único hoy en ese equipo que puede romper líneas.

3. Reynoso ha perdido crédito. Pero, aparentemente, no va a renunciar. Sin embargo, el fixture no ha sido amable con Perú tampoco. Un triunfo podría devolverla la confianza al equipo.

4. Como peruanos no deberíamos dividirnos. Reynoso debe dejar de lado la terquedad también. Entender que no está frente a un club sino frente a la Selección. Acá no tiene tiempo, debe poner a los mejores en sus puestos y desarrollar una idea de juego más concreta.

Irene Carranza - Líbero

1. Piero Quispe convenció en su debut y en un partido complicado en la altura, ya que no es fácil jugar en La Paz, sumado a la realidad de la selección peruana que no es buena, él se jugó su partido, pese a que no se compenetró mucho con los extremos y pese a que hubo unas ciertas variaciones. La idea es jugar con Quispe por el medio y que haga la tarea del ‘10′ proyectándose acá al futuro, podríamos verlo brillando en la selección de una manera.

2. Claro que debe ser titular, pienso que Perú necesita acá es un buen ‘10′, ya que hemos dependido bastante de Cueva, pero si proyectamos a Piero Quispe como el futuro Cueva podríamos lograrlo, es más, Piero Quispe siento que está más enfocado en el aspecto psicológico y toda su línea de carrera se ha manejado bien y quiere ganarse el puesto. De acá en adelante el mismo se ganará el titularato, pero por el momento va por buen camino.

3. Las Eliminatorias aún falta, ya que es un proceso largo, como estamos ahora es preocupante. Perú tiene que seguir, tampoco es que vamos a tirar la toalla, pero debemos enfocarnos en hacer goles. Falta todavía y creemos pensar en el año que viene ante Venezuela y no anotar gol es vergonzoso.

4. Es el sentimiento del hincha y que culpa a la cabeza visible de la selección peruana, que en este caso es Juan Reynoso, puesto que la desesperación del hincha ya es notorio, y no sé qué suceda el martes y el hincha va a arremeter contra la Federación o Reynoso y está presión seguirá depende de lo que suceda ante Venezuela. La prensa local e internacional ya ejerce mucha presión de este momento de Perú.

