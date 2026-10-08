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Resumen

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Mano Menezes buscará su primer triunfo con Perú en esta fecha FIFA en el último partido de la gira ante Colombia. (Foto: FPF)
Mano Menezes buscará su primer triunfo con Perú en esta fecha FIFA en el último partido de la gira ante Colombia. (Foto: FPF)
Por José Antonio Bragayrac

La gira por Norteamérica del Perú de Mano Menezes tiene muchas formas de ser vista. Una es que de 360 minutos, solo 30 -ante México- la Bicolor funcionó más o menos como se había planeado. El resto (90 minutos contra Estados Unidos, 60 ante México y otros 90 frente a Canadá y Colombia), una acumulación inesperada de desaciertos e intentos fallidos.

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