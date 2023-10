Sin embargo, el domingo a la noche, 24 horas de la conferencia de prensa del técnico, hubo una noticia que acabó cualquier polémica: Juan Reynoso no va a renunciar. Lo dijo en entrevista con Movistar Deportes: “(¿Está en tu cabeza, en algún momento, renunciar?) No, no, para nada. Yo he venido a instalarme solo con mi señora, porque ya mis hijos no viven con nosotros, y mi intención es devolverle al Perú todo lo que el fútbol me ha dado”, dijo.

✍🏻 𝗡𝘂𝗲𝘃𝗼𝘀 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗳𝗶́𝗼𝘀



Anunciamos la lista de futbolistas del medio local convocados a #LaBicolor 🇵🇪 para disputar las fechas 5 y 6 de las Clasificatorias Sudamericanas. #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/nE6BSWIPFq — La Bicolor (@SeleccionPeru) October 30, 2023

Reynoso además, explicó que el proyecto que tiene con la Blanquirroja no se va a ver reflejado en un año. Pidió paciencia.

“Eso no va a suceder en un año, año y medio, el proyecto es el presente, pero nos interesa en el mediano plazo tener un jugador de marca Perú. Los malos ratos están, entiendo a la gente, entiendo lo que pueda pesar, pero para nada pasa en mi cabeza renunciar porque no es mi esencia”, puntualizó.

En la otra vereda está la necesidad de sumar puntos, ya que Perú tiene solo uno en cuatro partidos disputados en la presente Eliminatoria al Mundial 2026. Estos son los detalles del plan La Paz, el primer paradero para remontar esta crisis deportiva.

1. ¿Cuál es el proyecto con las listas selectivas de jugadores del torneo local, citados este lunes de cara a los partidos ante Bolivia y Venezuela?

En principio, tener un plantel local cercano, al que Reynoso conozca, en su mayoría jóvenes que incluso puedan llegar al torneo Preolímpico del próximo año. Luego, claro, revisar la actualidad de los futbolistas habituados a jugar en altura que puedan ser útiles para enfrentar a Bolivia en La Paz. Aquí el dato: son ocho jugadores de Melgar de Arequipa, acostumbrados a competir por encima de los 2.500 m.s.n.m. Lo que viene es conocer a los elementos de Universitario y Alianza Lima citados, que recién terminarán la temporada local el próximo 8 de noviembre en Matute, cuando se juegue la segunda final. El comando técnico ha decidido que dejará a los que jueguen los Play Off con sus clubes y recién se sumarán la siguiente semana a los entrenamientos en Videna.

2. ¿Cuántos puntos se esperan para la próxima fecha doble?

Cuatro, cómo mínimo. No es una proyección consecuencia del noveno lugar en las Eliminatorias ni, por ejemplo, el buen arranque que han tenido Venezuela o Ecuador: forma parte del minucioso plan que Reynoso y su comando técnico tienen, mirando el cierre del año. Como antes, en las fechas pasadas, la idea era sumar al menos el 50% de los puntos. Hoy, claro, es otra la urgencia. En la FPF ni siquiera está en evaluación perder con los llaneros en Lima e incluso, existe la intención de aclimatarse en Cusco una semana antes del partido con Bolivia en La Paz. Si la selección no consigue este puntaje y dado que recién en setiembre 2024 se vuelve a jugar un partido -Colombia en Lima-, difícilmente habrá argumentos para sostener, desde Videna, el proyecto Reynoso.

3. ¿Será convocado Lapadula desde Italia?

Sí. De hecho, el viernes de la semana pasada, la Federación Peruana de Fútbol envió la documentación respectiva, es decir, la carta de reserva, a los diferentes equipos donde militan los jugadores en el exterior. La gran incógnita es con cuántos minutos de juego llegaría, puesto que si bien ya salió en lista por su equipo, Cagliari, todavía no debuta en la temporada. Los tres partidos que le viene a su club son (Udinese, Genoa y Juventus). Luego tendría que viajar a Lima a sumarse a la selección. Con él, otra vuelta inminente: Edison Flores. “Tiene gol, tiene jerarquía”, le dijo Reynoso en conferencia a Pedro García, de Movistar Deportes y cerró el tema. Vuelve.

4. ¿Cuál es el plan para enfrentar a un alicaído Bolivia?

En medio de los partidos eliminatorios contra Chile (2-0) y Argentina (2-0), el tema se discutió al interior de l FPF: “Juan ha pensado en un primer momento hacer aclimatación en Cusco? Con los días, el tema quedó descartado: “Lo último que hablé (con Juan), es que no habrá aclimatación en Cusco”. El tiempo corto que tendría a los jugadores (post finales de Liga 1, el viaje de los futbolistas del extranjero (llegarían a Lima recién sobre el 13/14 de noviembre) y la necesidad de tener al grupo trabajado y descansado en la capital, habrían sido determinantes para tomar esta decisión. La selección llega la noche anterior al partido en La Paz. Confirmado.

5. ¿Cómo está hoy la relación con Paolo?

Viene campeón de la Sudamericana, jugó más de 120 minutos y eso es un plus. El problema post Argentina, por supuesto, no fue el cambio si no la reacción: Paolo decidió quedarse en el vestuario y la vorágine del partido contra la Albiceleste demoró apenas lo justo para que fotógrafos se dieran cuenta de que el capitán no estaba en el banco. ¿Pésimo mensaje? Sí. Es el capitán. ¿Habló con Reynoso luego? No, hasta hoy que viajó rumbo a Ecuador. ¿Es un comportamiento habitual? Digamos que Paolo tiene un carácter difícil. Suda piconería. Estalla. De hecho, antes de viajar a sumarse a los entrenamiento en LDU, protagonizó una de las invasiones periodísticas más caóticas de los últimos años en el Jorge Chávez. Y aunque intentó zafar sin declaraciones, respirar profundo, explotó: “Díganme si quienes critican a la selección alguna vez han jugado al fútbol, alguna vez han pateado una pelota...”. No dijo más porque faltaban solo minutos para el embarque. Paolo contra el mundo. Lo que venga ahora será, otra vez, el arte de la estrategia. La diplomacia. Sobre todo porque para la fecha doble que viene, Lapadula debe ser titular. “A mí me dolió más tener que sacarlo. Pero Paolo es la bandera de la selección”, dijo Reynoso ayer en Videna. Y aquí será clave, ya lo adelantó, la presencia de Juan Carlos Oblitas, quién tendrá una reunión con Paolo apenas llegue a la capital.

El actual entrenador de Vélez Sarsfield conversó en exclusiva con DT, donde recordó su paso por el Perú y no pudo evitar referirse a la actualidad de Christian Cueva.





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































......................................................................................................................................................................................................













.