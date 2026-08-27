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Resumen

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Alonzo Vincent pasó por las selecciones juveniles de Suiza y es seguido por la FPF.
Alonzo Vincent pasó por las selecciones juveniles de Suiza y es seguido por la FPF.
Por Marco Quilca León

La búsqueda de futbolistas con ascendencia peruana dejó de ser una tarea improvisada en la Federación Peruana de Fútbol. Hoy responde a una estrategia que comienza varios años antes de que los jugadores alcancen la élite. En esa lista de jóvenes talentos aparece un nuevo nombre: Alonzo Vincent, mediocampista de madre peruana nacido en Ginebra, Suiza, que con apenas 17 años ya dio el salto al profesionalismo con el Servette FC y es seguido de cerca por la FPF con miras a las próximas selecciones juveniles.

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