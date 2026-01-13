“Tiene las cualidades y el potencial para ayudar al equipo”: la mirada del gigante Jan Koller sobre el arribo de Grimaldo al Sparta Praga

En esa línea, Tomas Rosicky actual directivo de Sparta Praga habló y dijo que espera de Joao Grimaldo. “Es un jugador ofensivo rápido, técnicamente fuerte y muy activo. Puede jugar por la línea y aprovechar los espacios”, dijo.

Joao Grimaldo se encontró con Tomáš Rosický en el Sparta Praga. (Foto: @@ACSparta_CZ)

El Comercio buscó la opinión de otra leyenda del fútbol checo, se trata nada más que Jan Koller, el gigante delantero nos contó un poco del fútbol y de lo que debe hacer Grimaldo para de una vez consolidarse en Europa.

“La liga checa de fútbol es bastante específica, y ciertamente no es fácil para los jugadores extranjeros establecerse aquí. La adaptación puede ser complicada, aunque en los últimos años ha aumentado la llegada de jugadores extranjeros a la liga checa, por lo que los clubes ya están acostumbrados a trabajar con ellos”, señaló Koller en exclusiva.

“El invierno puede ser muy frío, lo que puede dificultar aún más la adaptación inicial. Por otro lado, el Sparta de Praga es un club con una larga experiencia trabajando con jugadores extranjeros”, añadió.

Jan Koller cuando era jugador del Dortmund. | Todo: UEFA

El exdelantero, además, señaló que el equipo “cuenta con un entrenador extranjero, sus asistentes y todo el cuerpo técnico, por lo que el entorno está bien preparado para ayudar a los recién llegados a adaptarse. El Sparta también cuenta con un sólido departamento de ojeadores, así que si decidieran fichar a Grimaldo, creen claramente que tiene las cualidades y el potencial para ayudar al equipo”, sentenció.

Grimaldo y sus primeras palabras como fichaje de Sparta Praga

“Muy contento por estar en un club grande y vengo dar mi grano de arena. Hay jugadores top y el estadio es hermosísimo”, indicó Grimaldo en Sparta Praga TV.

En otro momento de la entrevista comentó cómo se dio el acercamiento con el club checo. “Con mis agentes tuve un poco de conversaciones y les dije que estaba muy contento por venir. Me gusta jugar uno contra uno y me gusta dar asistencias”, afirmó.

