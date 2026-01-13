“Tiene las cualidades y el potencial para ayudar al equipo”: la mirada del gigante Jan Koller sobre el arribo de Grimaldo al Sparta Praga

Escucha la noticia
“Tiene las cualidades y el potencial para ayudar al equipo”: la mirada del gigante Jan Koller sobre el arribo de Grimaldo al Sparta PragaResumen generado por Inteligencia Artificial
En la década del 2000, la República Checa sorprendió no solo a Europa con su destacada actuación en la Eurocopa 2004. El conjunto checo firmó una fase de grupos impecable, permaneciendo invicto tras vencer a Letonia, Países Bajos y Alemania. Gracias a ese rendimiento, avanzó con autoridad hasta las semifinales, donde cayó ante Grecia por un ajustado gol en el tiempo extra, quedando a las puertas de la final. Esa generación que guió a los checos estaba a cargo de Pavel Nedved, Milan Baros, Tomas Rosicky y Jan Koller, quienes con su juego y goles hicieron que se tumbaran a las mejores selecciones europeas. ¿Pero por qué hablamos de República Checa? Sucede que hace unos días, el extremo peruano Joao Grimaldo dejó el Riga FC de Letonia para fichar por el Sparta Praga, uno de los clubes más grande de ese país que juega Liga de Campeones y que está obligado a competir a alto nivel.