En horas en los que el hincha se tortura viendo las estadísticas y repitiendo a cada instante que no es posible no haber rematado ni una sola vez al arco en 270 minutos jugados, Deporte Total conversó con seis periodistas quienes analizan el momento que atraviesa el equipo de todos, intentan desmenuzar las decisiones del técnico Juan Reynoso y hablan sobre el choque ante los campeones del mundo.

¿En qué falló y en qué acertó Juan Reynoso ante Chile?

¿Para ser más ofensivos, tener mayor juego, utilizarías contra Argentina a Grimaldo, Reyna o Quispe desde el arranque?

¿Le harías marca personal a Messi, si es que juega el martes?

Daniel Kanashiro - Direct TV

1. Falló en todo lamentablemente. En el planteo y el once inicial, y también en el replanteo. Sumado a ello, el rendimiento individual de los seleccionados, hacen de este, el peor partido en años. Aciertos no hubo. Todo salió mal porque se implementó mal.

2. No es el hecho de ser más ofensivo o menos, es que lo que piensas aplicar se aplique bien y con las herramientas adecuadas. Tirarle la responsabilidad a Quispe o Grimaldo de la producción ofensiva de la selección no me parece una solución responsable. ¿Cuántos minutos de rodaje tiene Grimaldo? Media hora ante Brasil, ¿y Quispe? Salir a atacar al campeón del mundo es jugar a la ruleta rusa. Defiende como ante Brasil, pero defiende bien. Ese es el punto. Una conclusión es que en 2 partidos seguidos tanto Brasil como Chile nos hicieron goles similares. Pelota parada al primer palo y gol. Jugamos a defender y defendimos mal. Si defendíamos bien estaríamos hablando de un Perú con 3 puntos y el panorama sería otro.

3. Si fuera solo aplicar una marca personal, ya todos lo hubieran hecho y Messi correría el riesgo de no ser el mejor del mundo. No pasa por ahí. Pasa por ser ordenado y cortar su abastecimiento.

Piero Quispe vive un gran momento futbolístico con Universitario, pero aún no ha tenido minutos en las Eliminatorias. (Foto: FPF)

John Virhuez - Periodista

1. Acertó en neutralizar el juego ofensivo de Chile hasta que realizó los cambios en el segundo tiempo. Ahí falló. Los cambios no le respondieron.

2. Para mí debe jugar Grimaldo.

3. No le haría marca personal, Argentina no es solo Messi.

Virginia Siadén - Depor

1. Reynoso falló en lo que es lectura táctica de juego, porque Chile aprovechó los errores defensivos. Abram estaba perdido, Zambrano, si bien es cierto, el primer tiempo salvó en varias ocasiones, en el segundo tiempo tuvo errores. El ingresó de Santamaría es un poco controversial porque igual lo que hizo al término de juego, desacreditó lo bien que ingresó, porque al final influyó en el segundo tiempo. Básicamente, la lectura táctica no se dio y ni siquiera le permitió replantear para el segundo tiempo, como si sucedió en Paraguay. Los cambios fueron tarde y desde el primer tiempo se veía muchos errores. ¿En qué acertó? Diría con el ingreso de Bryan Reyna y Carrillo, pero hay que tener en cuenta que su nivel ya no está cuando estuvo en Al Hilal, ya no le puedes exigir tanto y tiene mucho sentido que haya ingresado en el segundo tiempo, aun así le supo generar situaciones. Yo creo que Reyna y Carrillo le aportaron algo en los pocos minutos, ayudaron tarde, pero lo hicieron. Es lo poco que se puede rescatar.

2. Para ser más ofensivo se debería ver que jugadores se tiene, Grimaldo y Reyna son muy positivos y saben encarar, eso faltó ante Chile, son idóneos que entren. No he visto sangre fresca ante Chile, se vio un partido que se intento construir un juego de atrás hacia adelante, pero no le atinó. Los zagueros fallaron en muchas ocasiones. No sé si Quispe funcione desde el arranque, pero si para el segundo tiempo, obviamente, dependiendo de como funcione los demás, sí sería propicio que pongas a sangre fresca desde el inicio porque necesitas encarar, lo único que se vio fue a Reyna fue encarar dos veces ante Chile. Es cierto, que Paolo Guerrero sigue marcando cierta diferencia, pero no le puedes exigir como la Eliminatoria pasada, el tema físico ya no es el mismo, entonces tú necesitas a dos o tres jugadores que te armen jugadas y tienes a Paolo para atacar o concretar la jugada. Por eso, no se le está viendo a Guerrero, porque no hay nexo para que él termine de concretar la jugada. Yo creo que Bryan Reyna y Grimaldo serían buenos aportes desde el arranque ante Argentina.

3. Sería básico hacerle marca personal a Messi, porque sigue marcando diferencia, y el hecho que no haya estado desde el arranque ante Paraguay, no le quita importancia. Así esté 10 minutos será peligroso si te quedas sin marcar a Messi, entonces, no estaría mal. Pondría a uno que lo marque sin descuidar el resto de la línea defensiva, porque va a ser complicado el partido, peor aún con el antecedente ante Chile.

Bryan Reyna podría ser una de las novedades de Perú ante Argentina. / Quilca León Marco Antonio

Eddie Fleischmann - Willax Deportes

1. En mi opinión, Juan Reynosa falla en varias cosas. Falla en la convocatoria, en el momento de la convocatoria, en demorar el anuncio de la convocatoria que vienen de afuera, en el recelo excesivo que distancia a la selección de la afición, en el once inicial poniendo a Polo por la izquierda cuando no es su perfil y dejando del once titular a Bryan Reyna y André Carrillo cuando son los dos jugadores más desequilibrantes que tiene. Asimismo, se equivoca, en el planteamiento ultra defensivo y no haber entendido que este era el momento que se le podía hacer un daño a Chile e intentar ganar allá, porque tampoco venía bien. Se equivoca en la lectura del partido, después de la conferencia de prensa, se equivoca en el hecho de tres partidos de la Eliminatoria Perú no ha generado situaciones de gol y ni siquiera un solo tiro libre cerca del área rival.

2. Contra Argentina, yo jugarían con un esquema defensivo, pero con un poco más de ambición arriba. Gallese; Sonne, Tapia, Callens, Trauco; Aquino, Cartagena, Yotún; Advíncula, Bryan Reyna y de falso ‘9′ André Carrillo, no arrancaría con Guerrero.

Eduardo Castañeda - Diario Correo

1. Me parece que falló en armar un equipo básicamente para cuidarse de lo que puedan hacer los atacantes rivales y no en diseñar un equipo que también pueda preocupar al rival. Y aun así, el plan no le resultó. Chile le llegó a Perú cuando quiso y como quiso. Pero no todo es responsabilidad de Reynoso. Fuera de la propuesta, hay errores individuales repetitivos y de todo no se puede culpar al entrenador. No veo nada rescatable de Reynoso el jueves.

2 De hecho, pienso que Grimaldo o Reyna le podrían dar una variante distinta al ataque peruano. Un cambio de ritmo y el atrevimiento para encarar e intentar progresar de manera individual. Contra Chile, Reyna y Carrillo le dieron movilidad a Perú. Yo sí me inclinar por darle la chance al menos a uno de ellos para el arranque. Y lo de Piero Quispe, pensaría en tenerlo como recambio como mínimo.

3. No le haría marca personal a Messi. Si bien es la gran figura de Argentina, tiene otros elementos muy peligrosos y no me descuidaría de ninguno. Pasará por estar bien atentos en la marca y no darle muchos espacios a Messi a cualquier argentino.

Messi no sería titular ante Perú el martes. Tendría minutos en el segundo tiempo. / Quilca León Marco Antonio

Irene Carranza - Revista Perú Deportes

1. Yo creo que es más es lo que falló de lo que acertó. Nuevamente no llamó a Edison Flores ni a Christian Cueva para estos partidos. Si vemos las estadísticas solo hemos pateado tres veces en tres partidos. Tres partidos que solo nos dedicamos a defender. Un Perú temeroso al gol. No hubo nadie que acompañara a Paolo, creo que Reynoso reacciona un poco lento cuando se trata de cambios y cuando le toca, mueve incorrectamente la pizarra. Aún no veo una idea de juego clara.

2. Yo creo que Grimaldo y/o Reyna fijo. El jugador de Cristal supo dar la talla ante Brasil (debut); jugando de esa manera ante el pentacampeón, ¿por qué no ponerlo ante el actual campeón del mundo? Por otro lado, Bryan Reyna ya cuenta con una gota de experiencia en la selección. Ha jugado 6 partidos y anotado dos goles. Contra Chile marcó la diferencia en los pocos minutos que estuvo en cancha. Perú tuvo sus momentos de ataque, de generar jugadas peligrosas, pero no alcanzó. Para mí, debe ser titular. Quispe es buena carta, pero no lo veo desde el arranque, sin embargo, me gustaría que juegue unos minutos.

3. Messi es un peligro para cualquier selección, pero no estoy de acuerdo en que se le haga marca personal. Hoy el fútbol es más directo, más dinámico. La única forma de contrarrestar a los grandes equipos es jugarle con una buena táctica, de igual a igual, no marcando a solo un jugador. El fútbol es colectivo, y gana el que mete más goles, no el que defiende mejor.