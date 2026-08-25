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Resumen

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Jorge Valdano, los elogios a Perú, su admiración por Chemo y el recuerdo del Cholo en Barcelona. (Foto: Twitter)
Jorge Valdano, los elogios a Perú, su admiración por Chemo y el recuerdo del Cholo en Barcelona. (Foto: Twitter)
Por Marco Quilca León

Jorge Valdano volvió a elogiar al fútbol peruano y recordó con especial cariño a Hugo Sotil. El campeón del mundo con Argentina en México 1986 aparece en un adelanto de una entrevista publicada por “La Sustancia”, programa de entrevistas conducido por Ricardo Gareca. En el clip, el exfutbolista argentino habla de las generaciones peruanas de 1970 y 1978, destaca a José ‘Chemo’ del Solar y Percy Olivares y dedica palabras especiales al recordado ‘Cholo’ Sotil.

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