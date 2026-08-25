Jorge Valdano volvió a elogiar al fútbol peruano y recordó con especial cariño a Hugo Sotil. El campeón del mundo con Argentina en México 1986 aparece en un adelanto de una entrevista publicada por “La Sustancia”, programa de entrevistas conducido por Ricardo Gareca. En el clip, el exfutbolista argentino habla de las generaciones peruanas de 1970 y 1978, destaca a José ‘Chemo’ del Solar y Percy Olivares y dedica palabras especiales al recordado ‘Cholo’ Sotil.

“El Perú del 70 y 78 te daba gusto verlo. Era la representación del buen fútbol”, señaló Valdano al recordar a las selecciones peruanas que participaron en los Mundiales de México 1970 y Argentina 1978. Para el argentino, aquellas generaciones representaron una manera de entender el juego basada en el talento, el buen trato de balón y una propuesta que logró reconocimiento internacional.

Su admiración no se quedó en los equipos históricos. Valdano también mencionó a dos futbolistas peruanos de distintas generaciones. “Yo admiro mucho a Chemo (del Solar) y a (Percy) Olivares”, afirmó. Ambos tuvieron una importante trayectoria internacional y fueron referentes de la selección peruana, aunque el primero también dejó una huella particular en el fútbol español tras su paso por clubes como Tenerife, Salamanca, Celta y Valencia.

Pero el recuerdo más emotivo apareció cuando la conversación llegó a Hugo Sotil. Valdano recordó el paso del ‘Cholo’ por Barcelona y destacó que el peruano consiguió algo que va más allá de los títulos y los números. “Vino Sotil a Barcelona y nadie nunca se olvidó de él. Todo el mundo lo recuerda con amor, incluso”, comentó el exfutbolista argentino.

Sotil llegó al Barcelona en 1973 después de brillar en Deportivo Municipal y rápidamente se convirtió en una de las grandes figuras del equipo catalán. Compartió vestuario con Johan Cruyff y fue protagonista de una de las temporadas más recordadas del club: en la campaña 1973-74, el conjunto azulgrana conquistó LaLiga después de varios años sin conseguir el campeonato. El peruano, además, marcó uno de los goles más recordados de aquella campaña en la histórica goleada por 5-0 ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Las palabras de Valdano recuperan así la memoria de una generación que convirtió al fútbol peruano en una referencia internacional. Y, especialmente, reivindican la figura de Sotil, cuyo paso por Barcelona continúa siendo recordado con afecto décadas después de su llegada al fútbol europeo.

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