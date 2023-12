Además…

Sub 23 vs. Colombia

La selección Sub 23 de Chemo del Solar enfrenta hoy a Colombia en Barranquilla. Es el segundo amistoso ante los cafeteros.





El pasado viernes igualaron 1-1. El cuadro nacional juega con una base de Sub 18 debido a que clubes no ceden a sus Sub 23.





El cuadro nacional se prepara para el Preolímpico que se disputará en enero, en Venezuela.