La selección peruana continúa perdiendo terreno en el ranking FIFA. Tras una fecha internacional con tres derrotas y un empate, la Bicolor descendió del puesto 50 al 53, una de sus posiciones más bajas de los últimos años, y quedó relegada en el penúltimo lugar de la clasificación sudamericana.

El combinado nacional inició la reciente gira por Norteamérica con cuatro partidos, pero solo pudo rescatar un empate. Perú cayó frente a Estados Unidos, Canadá y Colombia, mientras que igualó ante México, balance que terminó reflejándose en la nueva actualización del ranking elaborado por la FIFA.

El retroceso también modificó la ubicación de Perú dentro de Sudamérica. La selección nacional quedó por debajo de Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Chile, mientras que únicamente se mantiene por encima de Bolivia, que ocupa el puesto 78 de la clasificación mundial.

Mano Menezes registra el peor porcentaje de puntos ganados de un técnico de Perú en los últimos 30 años. | Foto: FPF/ITEA

En la parte más alta del ranking, España mantuvo el primer lugar con 2011.57 puntos. La selección española cerró la ventana internacional con cuatro victorias en la Liga de Naciones, incluyendo sus triunfos ante Inglaterra, Croacia y República Checa, resultados que además le permitieron asegurar su presencia en los cuartos de final.

La nueva clasificación vuelve a reflejar el complicado momento que atraviesa la selección peruana con Mano Menezes a la cabeza. El equipo no ha logrado responder en la cancha y es necesario un giro de 180 grados para encarar el inicio de las próximas Eliminatorias.

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