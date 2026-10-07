Tras malos resultados: Perú cae tres puestos en nuevo ranking FIFA y es penúltimo de Sudamérica. (Foto: FPF)
Tras malos resultados: Perú cae tres puestos en nuevo ranking FIFA y es penúltimo de Sudamérica. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

La selección peruana continúa perdiendo terreno en el ranking FIFA. Tras una fecha internacional con tres derrotas y un empate, la Bicolor descendió del puesto 50 al 53, una de sus posiciones más bajas de los últimos años, y quedó relegada en el penúltimo lugar de la clasificación sudamericana.

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