Raúl Castillo
Raúl Castillo

Escucha la noticia

00:0000:00
“Tratamos a Erick Noriega como una realidad”: el veredicto sobre el peruano desde Brasil, que ya se ganó a todo Gremio y sueñan con el 2026
Resumen de la noticia por IA
“Tratamos a Erick Noriega como una realidad”: el veredicto sobre el peruano desde Brasil, que ya se ganó a todo Gremio y sueñan con el 2026

“Tratamos a Erick Noriega como una realidad”: el veredicto sobre el peruano desde Brasil, que ya se ganó a todo Gremio y sueñan con el 2026

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En tiempos de escasez en la Selección Peruana, la polivalencia de Erick Noriega cae como agua del cielo para quien próximamente tome el cargo en Videna. No aprieta ni reniega cuando juega de zaguero y, a la siguiente semana, acepta con total naturalidad cuando le toca ubicarse de pivote en el mediocampo. El futbolista tan solo entiende las direcciones del entrenador en función de que necesita el partido y, sobre todo, el equipo. Tras más de un mes de marcharse a Gremio de Porto Alegre, si hay algo más hay que resaltar del ‘Samurai’, aparte de su condición física y entrega en el campo de juego, es su adaptabilidad y trabajo en equipo.

TAGS