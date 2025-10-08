“Tratamos a Erick Noriega como una realidad”: el veredicto sobre el peruano desde Brasil, que ya se ganó a todo Gremio y sueñan con el 2026

No solo en cuanto a su desenvolvimiento en el césped y en función a sus compañeros, sino también al idioma, país y cultura. En apenas seis partidos, el peruano se ha ganado la confianza de Mano Menezes, compañeros e hinchas. Y, claro, todos los sabemos, no estamos hablando de una situación fácil para los jugadores peruanos, especialmente cuando hay innumerables casos de futbolistas que regresaron a las dos semanas; Noriega, en ese sentido, es diferente al resto. Por ahora, todo lo hace bien como debe hacerlo un embajador que parte a otro país.

DT El Comercio conversó con tres periodistas que cubren el día a día del Gremio, para sacar conclusiones del futbolista. Todas, muy buenas. “Nosotros tratamos a Noriega como una realidad, no como una apuesta, ha sido muy buena contratación. Para mí, una de las mejores que hizo Gremio en el 2025. Tiene un gran futuro aquí”, cuenta Lucas Pilar, periodista y reportero de dos de los canales más fuertes en YouTube sobre el ‘Tricolor’: ‘Falando de Gremio’ y Alex Bagé.

“Gremio tuvo mejoras con las contrataciones. El equipo trajo líderes que ayudan mucho y Noriega es una muy buena persona en los camerinos. Hay una expectativa de un futuro muy lindo en donde él sea importante, el club ha mejorado con el peruano siempre en el 11 inicial”, agrega.

Erick Noriega jugará contra el Bragantino, en condición de visita, antes de unirse a la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

La mirada a su puesto: ¿zaguero o volante central?

No obstante, la pregunta cae de madura en cuanto a su desenvolvimiento en Brasil: ¿dónde continuará?, ¿decentral o volante? Aquí la mirada difiere un poco del pasado que tuvo en Alianza Lima. “En defensa es donde ha destacado. Debido a las necesidades del grupo, el jugador se vio obligado a jugar en esta posición. Yo lo prefiero jugando en la primera línea, creo que Mano Menezes, también. Ha demostrado ser un zaguero rápido, muy bueno en el juego aéreo y con buenos pases largos. Cuando juega en el mediocampo, como en el reciente partido contra el Botafogo, no está mal”, confiesa Rafael Favero, periodista de Globoesporte de Brasil.

“Me agrada más como zaguero: fuerte, bueno en el juego aéreo, muy inteligente para la marca; como volante solo jugó un partido y se le notó algo desubicado, no encontró muchas soluciones”, opina Thiarle Veloso, periodista y narrador en el canal do Bagé.

El presente del Gremio de Porto Alegre

Tras la lesión del paraguayo Fabián Balbuena, Menezes tuvo que apostar por Noriega como central por derecha con Walter Kannemann o Wagner Leonardo, dando resultados: el ‘Tricolor’ apenas ha perdido un juego con el peruano en el campo: el resto, dos victorias y tres empates.

“Aquí, solo vemos elogios para Noriega. No era un jugador muy conocido en la prensa brasileña. Llegó como una apuesta de Grêmio y, hasta ahora, está demostrando ser un gran fichaje. Sé que, internamente, la directiva del Grêmio también está muy satisfecha con su rendimiento”, sostiene Rafael Favero, mostrando una realidad: el peruano ya cuenta con el visto bueno en el club.

Gremio ha experimentado una mejora como equipo desde el último mercado de fichajes, que cerró en el último mes de septiembre. Arthur, Willian, Carlos Vinicius, Marcos Rocha y Erick Noriega llegaron para reforzar al equipo. “Desafortunadamente para el Grêmio, las lesiones son frecuentes, incluyendo las de Willian y Carlos Vinicius. Braithwaite, el máximo goleador del equipo, por ejemplo, perderá el resto de la temporada tras una rotura del tendón de Aquiles”, afirma Favero.

Erick Noriega tiene contrato hasta diciembre del 2028 con Gremio. (Foto: Gremio)

“El Gremio no tuvo una buena temporada y cambió de entrenador: Gustavo Quinteros no resistió el poco fútbol mostrado en el primer semestre, sobre todo, tras la derrota ante el mayor rival, el Inter, en el estadual. Entonces Mano Menezes asumió el equipo y viene intentando consolidar un once titular. El último mercado de fichajes fue espectacular. Los hinchas ya piensan en el 2026 con la certeza de que Noriega será titular, independientemente de la posición”, confirma Veloso.

Tenemos un próximo año auspicioso. Tan solo toca ver si al equipo le alcanza para llegar a puestos de Copa Libertadores: por ahora tiene un cupo en la Sudamericana.

