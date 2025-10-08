“Tratamos a Erick Noriega como una realidad”: el veredicto sobre el peruano desde Brasil, que ya se ganó a todo Gremio y sueñan con el 2026

Escucha la noticia
“Tratamos a Erick Noriega como una realidad”: el veredicto sobre el peruano desde Brasil, que ya se ganó a todo Gremio y sueñan con el 2026Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En tiempos de escasez en la Selección Peruana, la polivalencia de Erick Noriega cae como agua del cielo para quien próximamente tome el cargo en Videna. No aprieta ni reniega cuando juega de zaguero y, a la siguiente semana, acepta con total naturalidad cuando le toca ubicarse de pivote en el mediocampo. El futbolista tan solo entiende las direcciones del entrenador en función de que necesita el partido y, sobre todo, el equipo. Tras más de un mes de marcharse a Gremio de Porto Alegre, si hay algo más hay que resaltar del ‘Samurai’, aparte de su condición física y entrega en el campo de juego, es su adaptabilidad y trabajo en equipo.