Conforme a los criterios de Saber más

Ricardo Gareca tiene razón: Perú se está reencontrando con su mejor juego. Cuando eres capaz de hacer buen fútbol y meter en su arco a un equipo que tiene a Valverde, Bentancur y Vecino en el mediocampo, no cabe duda que lo estás haciendo bien.

Pero en una Eliminatoria como esta, donde ocho de los diez equipos están ahí parejitos, son muy competitivos; y solo hay dieciocho fechas para tratar de conseguir uno de los cinco cupos (cuatro directos y otro para el repechaje), sumar de a tres es primordial. Ante Uruguay no se pudo: fue 1-1.

Lo positivo del empate contra los charrúas es que el quinto puesto no está más lejos de lo que se veía un día antes del partido: seguimos a solo cuatro puntos. Eso sí, los otros resultados también ayudaron.

La Selección Peruana saldrá a jugarse el todo por el todo contra Venezuela, en el duelo por una nueva jornada de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Una victoria les permitiría ponerse muy cerca del quinto lugar de la Tabla de Posiciones.

Ahora toca Venezuela. Los jugadores reconocen, en sus declaraciones, que el partido se afronta con un sentido de urgencia importante. Se necesita ganar. Estamos muy cerca de llegar a la mitad de la Eliminatoria y el escenario ideal al que debemos apuntar es aquel en el que siempre dependamos de nosotros.

Teniendo en cuenta que después toca enfrentar a Brasil en el Arena Pernambuco, una plaza donde va a ser muy difícil sumar puntos, la victoria es mucho más necesaria todavía.

En la Eliminatoria pasada, Perú empató 2-2 con Venezuela en Lima. No será fácil. (EFE)

La pregunta es: ¿Qué tenemos que cambiar para que el trámite del partido se refleje en el resultado? Aquí una propuesta centrada en tres cambios, hombre por hombre, que podría hacer Gareca para intentar sumar su segundo triunfo en estas clasificatorias.

Ricardo Gareca analizó el empate frente a Uruguay: "El equipo está para seguir creciendo"

Sergio Peña por Edison Flores

Por un lado, contra Uruguay quedó claro que el ‘Oreja’ no está en su mejor nivel. Errático en los pasos, sin el cambio de ritmo que se le conoce, sin esa presencia en ofensiva que nos tiene acostumbrados. Salvo una jugada en el segundo tiempo, no participó de ninguna de las acciones ofensivas de Perú. Sergio Peña es muy diferente a Edison. De hecho, juegan en diferentes posiciones. Flores se ubica más como extremo, Peña como un volante central que juega con el arco de frente, difícilmente de espaldas. Y lo que le da Sergio al equipo peruano es: 1) Ser la segunda opción de salida. La primera siempre es Yotún y naturalmente vuelca el juego más sobre la izquierda. 2) Creatividad. Porque es capaz de hacer pases cortos y largos arriesgados, con precisión y a la espalda de los defensas. Su presencial contra Venezuela

Gianluca Lapadula por Paolo Guerrero

Otro que no está al 100% es Paolo. No hizo un mal partido contra los charrúas, pero hay detalles en los que se nota. Como cuando no fue capaz de controlar un pase que le llegó al área y lo iba a dejar en buena posición para rematar a puerta. O como cuándo ganó una buena pelota en tres cuartos de cancha e inmediatamente habilitó a Carillo. El pase fue muy largo. El mejor Guerrero ya tendría un gol y una asistencia por ambas jugadas. Él mismo lo admitió en la entrevista post partido: “A veces me siento muy presionado”, confesó. Si alguien que está en mejor nivel y ha demostrado funcionar en la selección, ese es Gianluca Lapadula. Contra Ecuador brindó los dos pases gol y en la Copa América hizo de todo. Y ante la Vinotinto necesitamos a alguien contundente en los metros finales. ¿Podría iniciar junto a Paolo? Es una opción, pero por cómo juega la selección peruana, no parece ser la más adecuada.

Lapadula tiene tres goles y tres asistencias en 11 partidos con la selección peruana.

Miguel Trauco por Marcos López

No voy a tapar el sol con un dedo: López ha sido un acierto de Gareca. En defensa, el lateral que milita en la MLS tiene nota alta. Es difícil de pasar, sabe recuperarse con velocidad, está atento a los movimientos de los delanteros y no se complica para reventarla. Entonces, ¿Por qué pido a Trauco? Por su aporte en la construcción del juego. Miguel es el que mejor se entiende con Yotún. Toca en primera, hace el fútbol más fluido y te puede meter un cambio de cancha sin problemas. Además es capaz de poner pases largos y precisos a la espalda de los laterales. Puede que en defensa no sea ta bueno como Marcos, pero ante Venezuela tenemos que salir a buscar el triunfo y el lateral podría ayudar a que Perú se reencuentre con su mejor versión. Eso es lo que está buscando Ricardo Gareca.

VIDEO RECOMENDADO

La Selección Peruana saldrá a jugarse el todo por el todo contra Venezuela, en el duelo por una nueva jornada de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Una victoria les permitiría ponerse muy cerca del quinto lugar de la Tabla de Posiciones.