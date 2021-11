Conforme a los criterios de Saber más

Perú pasó el examen con 20 de nota. Tenía que ganar los dos partidos de la fecha doble de noviembre y lo hizo. No era fácil, había mucho presión de por medio y el equipo supo manejarlo. No nos vamos a cansar de remarcarlo: Gareca cambió el chip de los futbolistas peruanos. Años atrás hubiera sido muy difícil sacar adelante un partido como el que jugamos ante Venezuela en Caracas. O ganarle a Bolivia en Lima hubiera sido realmente un suplicio. Pero hoy los jugadores sí se la creen.

Estamos quintos, en zona de repechaje, pero tranquilamente podríamos ser cuartos. Colombia solo nos supera por diferencia de goles. Como tenemos el recuerdo de lo que sucedió en las Eliminatorias para Rusia 2018, las búsquedas en Google ya se dispararon: ¿contra qué país es el repechaje?, ¿cuándo se jugaría?, etc. ¿Y por qué no pensar en la clasificación directa al Mundial de Qatar 2022? En esta nota expongo algunas razones que invitan a soñar -por más factible que sea, sigue siendo un sueño- con estar entre los cuatro primeros de las Eliminatorias.

Lo inmediato

En la jornada 15, que se jugará a finales de enero del próximo año, Perú visitará a Colombia en Bogotá. Una plaza difícil para cualquiera, en la que no ganamos hace 20 años (el último triunfo en el 2001), pero donde la propia selección cafetera no puede sumar triunfos hace tres fechas. Empató con Brasil, Ecuador y Paraguay. Lo peor es que, incluidos estos tres juegos, Colombia no anota goles en sus últimos cinco partidos.

También es cierto que tampoco pierde -solo cayó ante Brasil de visita en sus últimos 10 partidos- pero está claro que algo pasa con el cuadro que dirige Reinaldo Rueda. No está pasando por su mejor momento, solo suma tres triunfos en toda la Eliminatoria (Perú tiene 5) y es el equipo que más ha empatado hasta ahora con ocho tablas.

Colombia supo ganarle a Perú en Lima en estas Eliminatorias. Ahora le toca a la selección de Gareca hacer lo mismo en Bogotá.

En este juego, Perú tiene la gran oportunidad de sumar un nuevo triunfo de visita (ya le ganamos a Ecuador y Venezuela), cobrarse revancha de lo que pasó en la Copa América y quedarse con el cuarto lugar de la tabla faltando solo tres partidos para que termine la Eliminatoria. ¿Imposible? No lo creo.

El que mejor llega a las últimas cuatro fechas

Sacando a Brasil, Argentina y Ecuador, los tres primeros de la tabla, Perú es el equipo que está en mejor forma de todos los países de Sudamérica. Es el único que ha ganado dos juegos seguidos, es la selección con más triunfos (5) después de los líderes ya mencionados y está en su mejor momento desde que arrancó este torneo. El equipo y varios de sus jugadores también. Las actuaciones de Pedro Gallese, Renato Tapia y Christian Cueva han estado a la altura de lo que pide la selección.

La selección pasa por su mejor momento y Renato Tapia también. Las actuaciones del volante las dos últimas fechas fueron notables. (Foto: EFE)

Colombia, ya lo dijimos, no haga ni hace goles hace cinco fechas. Pese a la categoría de sus futbolistas, como equipo no se ha encontrado. Chile, que tuvo buenos momentos en las últimas fechas, perdió con Ecuador de local y no podrá contar con Arturo Vidal en el próximo partido por tarjeta roja. Uruguay acaba de despedir a Tabárez y llega a la recta final con cuatro derrotas seguidas. Bolivia ganó de nuevo en La Paz, pero de visita ante Perú demostró ser un rival inferior.

Paraguay tampoco gana hace cinco partidos y Venezuela está prácticamente eliminada.

El fixture

Estas Eliminatorias están tan parejas que quizá sea irresponsable hablar de quien tiene el “fixture más fácil”, pero por lo menos hay formas de demostrar que Perú no tiene la más difícil con referencia a sus competidores por las clasificación al Mundial.

Perú no tiene que enfrentar ni a Argentina ni a Brasil. Colombia, Chile y Bolivia, sí. El otro país que puede jactarse de eso es Uruguay. Otro factor importante es el partido de cierre: Perú enfrentará de local a una Paraguay posiblemente ya eliminada, mientras que Chile y Uruguay se enfrentarán en Santiago, y Bolivia recibirá a Brasil en La Paz. Colombia visitará a Venezuela, un partido ganable en teoría.

En la última fecha, Perú jugará en Lima ante una Paraguay posiblemente ya eliminada. (Foto: GEC)

Sin duda, el que la tiene más difícil es Chile. Empezará la recta final recibiendo a Argentina, luego visitará a Bolivia en La Paz, después deberá viajar a Brail y luego cerrar el torneo con Uruguay en Santiago.

