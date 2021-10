Conforme a los criterios de Saber más

Ningún peruano quiere que pasen 36 años nuevamente para ver a la selección peruana en el Mundial. No me cabe duda de eso. Pero existen dos tipos de hinchas. Los que eran capaces de apostar todo su dinero por un triunfo de Perú en Bolivia -sobre todo luego de la victoria ante Chile- y que ahora ven al equipo con cero posibilidades de ir a Qatar 2022. Incluso se burlan con memes, tweets y comentarios sarcásticos. Es el hincha volátil.

Pero también está el hincha que alienta hasta el final. Que, pase lo que pase, no dejar ver los partidos de la selección con emoción y esperanza. Es el hincha que se arrodilla ante la TV, que hace cálculos matemáticos antes de cada fecha, que espera siempre un milagro o una sorpresa ante lo imposible. Finalmente, son formas de ver, sentir y mirar el fútbol.

Las derrotas contra Bolivia y Argentina fueron más que dolorosas. Ante el primero estuvimos en situación favorable (con un jugador más) y por un error en ataque lo perdimos. En Buenos Aires tuvimos un penal para empatarlo y lo fallamos.

La pregunta es: ¿Es real pensar en la clasificación a Qatar 2022? Aquí tres razones para seguir creyendo que es posible.

La tabla de posiciones

No se trata de generar falsas ilusiones sino mirar la tabla detenidamente. Las únicas selecciones que prácticamente ya se aseguraron su clasificación son Brasil y Argentina. Son las únicas invictas y ganan la mayoría de sus partidos. Después, no hay ningún equipo que tenga más victorias que derrotas o empates. La cosa está muy pareja, tanto que hasta Venezuela todavía puede soñar con el quinto lugar. Entre el puesto de repechaje y el último lugar, hay 9 puntos de diferencia. Y quedan seis fechas.

Si vemos la tabla de posiciones de la fecha 12 de las Eliminatorias Rusia 2018, pasaba lo siguiente: Argentina era quinta con 19 puntos y Venezuela última con 5 unidades. 14 de diferencia. Hoy todo está más parejo. ¿Perú? Estaba a cinco puntos del repechaje en ese entonces. Exactamente igual que ahora.

Mira cómo quedó la tabla de posiciones de la fecha 12 de Eliminatorias Qatar 2022. Foto: Google

El juego

Si dejamos de lado los resultados y miramos el rendimiento de la selección peruana en esta fecha triple de octubre, es justo decir que el equipo de Ricardo Gareca mostró mejor juego que en septiembre. Ante Chile fuimos una selección sólida de local, capaz de controlar el partido los 90 minutos, sin pasar por sufrimientos innecesarios y muy cerca de golear al rival. Distinto a lo que pasó un mes atrás contra Uruguay y Venezuela.

De visita también hemos mejorado. Ante Bolivia hicimos el partido que se planeó: aguantar el cero y salir de contragolpe. Cuando estuvimos más cerca de ganarlo, cometimos un error y nos fuimos con las manos vacías. Pero fue un partido de Perú, parecido al que hizo para vencer a Ecuador en Quito. Y ante Argentina nos cerramos bien, no dejamos que nos goleen y generamos situaciones de peligro que no supimos capitalizar. Desde el juego, definitivamente, no estamos muertos.

Santiago Ormeño tuvo una gran oportunidad en el Perú - Bolivia para poner el 1-0 de la selección. (Foto: Selección Perú)

Los rivales

Y este punto es tan importante como los otros. Solo quedan seis fechas y cada partido va a ser una final. Y aquí viene lo positivo. Somos la única selección que no jugará ni una de esas ‘finales’ contra Brasil o Argentina, dos selecciones que hasta ahora son invencibles y posiblemente terminen la Eliminatoria así, invictas. Nosotros ya las enfrentamos, de local y de visita.

La fecha doble de noviembre, desde el fixture, nos favorece. Enfrentamos a Bolivia en Lima, un partido que tenemos con qué ganarlo y luego visitamos a Venezuela en Caracas. No va a ser fácil, pero estamos en condiciones de sacar los tres puntos en esa plaza. Sumar seis puntos en la fecha 13 y 14 nos va a dejar más cerca, de todas maneras, del quinto puesto. De ahí, habrá tiempo para hablar de los cuatro partidos restantes.

Hoy, Perú está vivo y el puesto nueve es -por ahora- solo una circunstancia.

