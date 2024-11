A pocos días del decisivo partido ante Chile, en Videna se habla más de cuestiones judiciales y localías que de fútbol. A diferencia de cómo debería ir preparándose un partido tan determinante, el contexto de la ‘bicolor’ dejó de tener foco en lo deportivo y, por su parte, Jorge Fossati mostró su comprensible fastidio al respecto. “Estamos solos” y “nuestra planificación se ha trastocado” fueron los mensajes más contundentes del estratega uruguayo que, si bien trata de mantener al plantel aislado de todo ese contexto, admitió que se le viene haciendo difícil. Por otro lado, se pudo conocer que ya se tiene pactada una reunión entre Juan Carlos Oblitas, Director de Fútbol de la FPF, y el plantel completo para explicarles la situación y dejarles un mensaje de tranquilidad previo al partido ante Chile.

Fossati y el desamparo

Pese a que no estaba prevista ninguna zona mixta ni conferencia de prensa en Videna, Jorge Fossati consideró necesario romper su silencio con la prensa y, sorpresivamente, le comunicó al jefe de prensa que tenía ganas de responder preguntas. Por eso, mientras los futbolistas hacían ejercicios de calentamiento en el campo, el estratega uruguayo se asomó a los periodistas para dejar contundentes frases que no solo fueron un desahogo personal, sino también un mensaje sobre cómo se encuentra el grupo completo.

Como era de esperarse, una de las primeras consultas fue acerca de la detención de Agustín Lozano y, al respecto, Fossati decidió referirse solo a la parte humana y no judicial: “Sobre la situación que están viviendo varios compañeros de trabajo, como compañero, no puedo haber tomado lo que sucedió de otra manera que con tristeza. No soy abogado, ni fiscal, ni mucho menos juez. Como ya lo hice en otras oportunidades, cuando se prendía una fogata para incendiar a Christian Cueva, yo dije que acá en la tierra hay personas que tienen el trabajo de juzgar. Esos son los jueces. El abogado de defender y el fiscal de fiscalizar también. Yo no soy nada de eso. El que juzga es Dios y yo no soy nadie para hacerlo. Lo único que me provocó esta situación fue tristeza. Me costó mucho abstraerme, pero es una obligación por mi responsabilidad”.

Asimismo, Fossati también dejó entrever que la selección, tantas veces llamada una “isla” dentro de la FPF, esta vez se siente desamparada: “Esta situación nos lleva a que prácticamente estamos solos con los jugadores. Esto es así. Pero esperemos contar con ese gran jugador que ha tenido la selección históricamente, que es el hincha. Ahora más que nunca. Estamos cuerpo técnico, jugadores y algunas personas más. Eso (la situación) nos deja un serio inconveniente, ahora buscamos sacar a la selección adelante”. Esto, sobre todo, considerando que tras el arresto de Lozano y otros directivos, muchas cuestiones logísticas quedaron a la deriva en la FPF y, sin duda, afecta en tanto a la planificación deportiva que se hace con el equipo.

En tanto a lo deportivo, Jorge Fossati se refirió al sorpresivo cambio de sede que sufrió el encuentro entre Perú y Chile, ya que el gobierno recientemente no concedió las garantías para que se juegue en el Estadio Nacional y pasará al estadio Monumental. “No soy quién para discutir este tipo de temas, pero sí me extrañaba porque esto ya se conoce. Lo del estadio y el APEC no se sabe desde la semana pasada. Para nada, estas dos cosas ayudan a la selección. El tema del estadio nos hace cambiar toda la logística. Y bueno, no voy a extenderme más. No hay excusas de nada. Nuestro deber ahora es con los jugadores. Yo diría que hay que transformar las cosas feas en energía positiva”.

Y como si las cuestiones legales y los cambios de sede no bastaran, a Fossati le quedaba un motivo más para sentirse incómodo: las sanciones a Marcos López y Carlos Zambrano. “En el intervalo, fueron denunciados; Marcos por una reacción; todo producto de lo que había pasado por la sanción del penal, pero que por más razones que tengas, no puedes tener, y a Carlos por haber insultado, cuando uno que tiene unos cuántos partidos de confederación encima, ha visto todo tipo de cosas que pasan afuera de la cancha, en zona de vestuario, etc. Yo no recuerdo una denuncia de este tipo”.

Reunión pendiente

Aprovechando, quizá, la presencia de la prensa, la Junta Directiva de la FPF se hizo notar a un borde del campo de juego y, entre los presentes, se encontraban Juan Carlos Oblitas y Arturo Ríos, quien será quien tome el cargo de presidente en reemplazo de Agustín Lozano mientras dure su detención. Por su parte, Jorge Fossati se acercó al grupo y, en lo que parecía ser un momento de presentación entre las partes, hubo estrechón de manos y una breve conversación, seguramente, sobre la actualidad del plantel.

Del otro lado del campo, los futbolistas hicieron algunos ejercicios de distensión y parte del comando técnico les dispuso unas pelotas inflables para realizar juegos de ejercitación. Esta vez, Sebastián Avellino, preparador físico, se hizo presente por primera vez en la semana, ya que en los días previos había estado solucionando temas personales. Bajo sus arengas y gritos, el plantel se mostraba de buen ánimo y las risas en muchos de ellos no faltaron.

Sin embargo, según se pudo conocer, el grupo de convocados no está exento de todas las cuestiones extrafutbolísticas que rodean a la selección y es por eso que Juan Carlos Oblitas está convencido en que debe reunirse con los jugadores una vez que ya se encuentre el plantel completo incluyendo a los que militan en el extranjero. El fin de dicha reunión es que se les explique lo que viene sucediendo, quién estará ahora a la cabeza y dejarles un mensaje de tranquilidad previo a un partido tan determinante como es el duelo ante Chile.

