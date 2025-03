“Sabemos que tenemos que vencer a Bolivia para tener la chance de clasificar al Mundial”, afirmó Óscar Ibáñez en conferencia de prensa confirmando la urgencia de un triunfo en el partido de este jueves. Sin embargo, más allá de que la intención siempre sea enfocarse únicamente en lo futbolístico, el cuerpo técnico de la ‘bicolor’ ha tenido que lidiar con una situación extradeportiva que le cambió los planes del último miércoles: el mal estado de la cancha del Estadio Nacional. Si bien la selección tenía pensado entrenar en dicho recinto el último miércoles por la mañana, los planes cambiaron. En tanto a lo futbolístico, Ibáñez ya tiene el once definido y, sobre todo, la estrategia que planteará ante Bolivia.

Cambio de sede

El último martes, la selección peruana entrenó en el Estadio Nacional y lo previsto era que volviera hacerlo el miércoles por la mañana. Sin embargo, su visita hizo que desistieran y volvieran a Videna para tratar, en la medida de lo posible, de hacer que el campo llegue en mejores condiciones al partido de este jueves. Como se recuerda, la gran polémica de las últimas semanas fue el maltrato de la cancha del primer escenario deportivo del país debido a que, justamente, es más utilizado para eventos extradeportivos.

“Pensamos que el campo de juego estaba en mejores condiciones, ayer nos movimos un poco y no está en su mejor forma por decir lo menos. Pero es una situación para ambos equipos, hubiéramos querido tener otro campo, pero ya está, ya no llega. Evitamos hoy ir a pisarlo nuevamente para que pueda estar en mejores condiciones mañana”, dijo Óscar Ibáñez en conferencia de prensa al ser consultado sobre este tema.

Si bien Ibáñez trató de no polemizar más al respecto y poner paños fríos a la situación, desde El Comercio pudimos conocer que este tema sí se trata de una molestia dentro de su grupo de trabajo, sobre todo considerando que lo advirtieron hace varias semanas. Por tanto, esperan que el campo del Estadio Nacional pueda ser mejor cuidado para las próximas veces que se juegue de local.

Debido a este cambio de planes, la selección peruana entrenó este miércoles en Videna y hará lo mismo el jueves horas antes del partido ante Bolivia. Como se recuerda, el hecho de hacer trabajos el mismo día del partido es, en parte, una herencia de la forma de trabajo de Ricardo Gareca, quien también solía hacer lo mismo cuando tenía a Ibáñez como parte de su comando técnico.

El once de estreno

Si bien el último martes todavía había dudas que disipar en tanto al equipo que se presentará ante Bolivia, el último miércoles ya se pudo definir el once titular y, de no mediar ningún inconveniente de última hora, ese será con el que Óscar Ibáñez hará su debut como entrenador de la selección peruana. Como ya habíamos anticipado, no se tratará de un once experimental ni de alguna sorpresa reacomodando a un jugador de su posición habitual. El entrenador apuesta por lo seguro y confía plenamente en esa forma de trabajo.

Como es indudable, Pedro Gallese irá al arco y su línea defensiva estará conformada por Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram y Miguel Trauco. En tanto al lateral izquierdo, el último martes se había probado a Marcos López; sin embargo, finalmente fue Trauco quien ganó la posición.

VIDEO RECOMENDADO Selección peruana se alista para duelo ante Bolivia en Lima

En el mediocampo estará Renato Tapia como volante central y estará acompañado de Sergio Peña y André Carrillo como volantes interiores y más ofensivos. Finalmente, en el ataque se plantarán dos extremos veloces como Andy Polo por derecha, Bryan Reyna por izquierda y el ‘9′ será Paolo Guerrero en lugar de Gianluca Lapadula.

Sobre este último tridente de ataque existieron dos alternancias durante los entrenamientos: Kevin Quevedo por Bryan Reyna y Gianluca Lapadula por Paolo Guerrero, quienes sumaron minutos con el resto del once titular pero, en tanto a lo trabajo inicialmente, serán Reyna y Guerrero los que arranquen de titulares y los otros dos serían apuestas de recambios.

La ‘chacota’ de Sonne

Ya entrado cada vez más en confianza, Oliver Sonne ya no solo observa las bromas desde fuera, sino que las incentiva. Durante el tiempo de acceso que tuvo la prensa al entrenamiento, se pudo ver cómo, pese a la crítica situación, el buen ánimo del grupo de trabajo no se pierde en la selección peruana.

El comando técnico de la selección peruana hizo entrenamientos lúdicos con sus convocados y los hizo dividirse en pequeños grupos para hacer juegos distendidos con pelota. Como era de acostumbrarse, Luis Advíncula, Gianluca Lapadula, Paolo Guerrero y André Carrillo eran los más entusiastas; sin embargo, el que llamó la atención en tanto a su ánimo fue Oliver Sonne.

A diferencia de otros entrenamientos en que se le veía como el integrante nuevo de la selección, esta vez ya se encuentra totalmente adaptado al grupo más allá de lo deportivo. Incluso, en una de las jugadas grupales que consistían en abrazarse y saltar, agarró una pelota y la aventó contra el otro grupo de compañeros a quienes habían vencido. Por su parte, Luis Advíncula, fiel a su estilo, intentó cobrársela y muchos cayeron al suelo entre carcajadas.