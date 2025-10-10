Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Un capitán de la ‘U’, con minutos en Liga 3 y polifuncionales: ¿Quiénes son los ‘sparrings’ de Barreto y cómo se justifica sus convocatorias?Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Fu parte del plantel bicampeón de Universitario 2023-2024. Fue capitán de la ‘U’ en el torneo de reservas. Y en el 2022, con apenas 17 años, se convirtió en el sexto jugador juvenil en obtener un contrato profesional bajo la dirección de Manuel Barreto y el liderazgo como administrador temporal de Jean Ferrari. Hoy, el mediocampista tiene 20 años y está cedido a préstamo en Juan Pablo II, el club cuyo propietario es Agustín Lozano, presidente de la FPF y responsable de llevar a Barreto y Ferrari a trabajar a la Videna.