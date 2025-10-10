Un capitán de la ‘U’, con minutos en Liga 3 y polifuncionales: ¿Quiénes son los ‘sparrings’ de Barreto y cómo se justifica sus convocatorias?

Soñó desde los 7 años con jugar en Universitario y lo logró. Por buen tiempo fue considerado la joya de Universitario. Con un metro setenta, porte atlético y también adaptable como extremo derecho, Rojas ya había sido convocado a la selección peruana a inicios de año, donde jugó varios amistosos y fue parte del fallido Sudamericano bajo la dirección de Chemo del Solar.

En ese torneo fue titular en los cuatro partidos, ahí compartió equipo con Víctor Guzmán, delantero que también ha sido considerado por Barreto como ‘sparring’ para el duelo amistoso ante Chile de este 10 de octubre.

Álvaro Rojas era la joya de Universitario, donde fue capitán en campeón en el torneo de reservas.

Esta temporada es titular indiscutible en Juan Pablo II, suma 4 goles y dos asistencias. Es un mediocampista versátil y polifuncional. Con Chemo disputó el Sudamericano como extremo por derecha, mientras que en el cuadro de Chongoyape ha jugado como volante, lateral y hasta delantero.

Fue campeón, capitán y jugador revelación en el torneo de reservas 2024 y esta semana tendrá la oportunidad de participar de los entrenamientos de la selección peruana bajo la tutela de Manuel Barreto, a quien conoce por un pasado común en Universitario.

Según el portal especializado Transfermarkt, Rojas pertenece a Vibra Perú, agencia de representación que comparte con Marcos López, Bryan Reyna y Kenji Cabrera, también convocados para el amistoso ante Chile por Manuel Barreto.

Según la misma página, a fines del 2024 su valor de mercado era de 125 mil euros. Actualmente, tras la actualización de setiembre, su valor llegó a los 400 mil euros.

Fue Fossati quien lo subió al primer equipo en el 2023. Fabián Bustos lo hizo debutar y a inicios de año decidió no tenerlo en cuenta. Rojas se acomoda mejor como volante ofensivo, podría ser también un media punta, cuenta con buena asistencia y también tiene gol.

Álvaro Rojas tenía 17 años en el 2022 cuando Universitario le hizo su primer contrato profesional.

Los otros ‘sparrings’ de Barreto

De los cinco sparrings elegidos por Manuel Barreto, el más conocido es Víctor Guzmán, actual jugador de Sporting de Lisboa de Portugal. Guzmán, que en Sporting ha jugado tanto como Juan Pablo Goicochea en Platense (este año no ha sumado minutos en el primer equipo), fácilmente podía haber sido incluido en la lista principal (como Goicochea).

El mayor de la lista, con 22 años, es D´Alessandro Montenegro, jugador de ADT de Tarma. Un lateral derecho que también puede ubicarse como zaguero central. Fue formado en Alianza Lima y cuenta con un rendimiento bastante regular, siendo una de las figuras del cuadro tarmeño en el Apertura. Actualmente es titular y suele ser ubicado como interior derecho.

Fabio Vásquez (Sporting Cristal) - 16 años

Un dato no menor: en sus primeros partidos con ADT sumó tres asistencias, evidenciando su corte ofensivo. En el primer semestre del año jugó hasta en tres ocasiones en Liga 3, además de un duelo por Copa Sudamericana.

Edu Villar tiene 21 años, es titular en Sport Huancayo y ha sido elegido en el once ideal del Torneo Clausura en más de una ocasión. Le dicen “Chino” y es un volante ofensivo.

Fabio Vásquez es el más joven de los sparrings con 16 años. Es lateral izquierdo y ha sido parte de la selección peruana sub 18. También fue convocado a la Sub 15 que disputó el Sudamericano en Bolivia el 2024.

