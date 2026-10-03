La derrota por 2-0 ante Canadá volvió a exponer el difícil momento de la selección peruana. El equipo dirigido por Mano Menezes no logró reaccionar en Montreal y sumó un nuevo tropiezo en una etapa de reconstrucción que todavía no encuentra regularidad. Pero hay un dato que agrava el panorama: de acuerdo con el registro de los últimos 15 partidos presentado en esta comparación, Perú es la selección sudamericana que menos triunfos consiguió, con apenas uno.

El último festejo de la Blanquirroja se produjo en junio de este año, cuando venció 2-1 a Haití en un amistoso disputado en Miami. Renzo Garcés y Jairo Vélez marcaron los goles de la remontada, que significó el primer triunfo de la era Menezes. Desde entonces, el equipo peruano no volvió a ganar: acumuló cinco empates y nueve derrotas, incluida la caída frente a Canadá.

La comparación -de acuerdo a los datos del estadístico Jesús Chirinos- con el resto de Sudamérica es contundente. Argentina lidera la lista con 14 victorias en sus últimos 15 encuentros, seguida por Brasil, con nueve, y Colombia, con ocho. Paraguay suma siete triunfos, mientras que Uruguay, Ecuador, Venezuela y Chile registran cinco cada uno. Bolivia aparece con cuatro, todavía por encima de Perú, que solo consiguió una victoria en el periodo señalado.

El registro evidencia la distancia que la selección necesita acortar para volver a competir con mayor regularidad. La Bicolor ya había sufrido derrotas ante Senegal y España durante 2026, antes de caer por 4-1 frente a Estados Unidos y empatar 1-1 con México en la gira por Norteamérica. Ante Canadá, el equipo volvió a mostrar dificultades para generar juego y contener los ataques del rival, aspectos que el propio Menezes reconoció después del encuentro.

Cantidad de triunfos de países CONMEBOL en sus últimos 15 partidos.



14 de 15: Argentina 🇦🇷

9 de 15: Brasil 🇧🇷

8 de 15: Colombia 🇨🇴

7 de 15: Paraguay 🇵🇾

5 de 15: Uruguay 🇺🇾

5 de 15: Ecuador 🇪🇨

5 de 15: Venezuela 🇻🇪

5 de 15: Chile 🇨🇱

4 de 15: Bolivia 🇧🇴

1 de 15: PERÚ 🇵🇪 👈🏻🤯 pic.twitter.com/r4MlwHMuUX — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) October 3, 2026

El siguiente desafío será ante Colombia, el martes 6 de octubre, en el cierre de la gira internacional. Perú tendrá una nueva oportunidad para cortar la mala racha y comenzar a cambiar una estadística que preocupa por su contundencia. El proceso rumbo al Mundial 2030 recién empieza, pero los resultados ya plantean una exigencia inmediata: encontrar respuestas futbolísticas y volver a ganar.