Selección peruana dio un paso haacia atrás ante Canadá después de empatar con México. (Foto: Getty Images)
Selección peruana dio un paso haacia atrás ante Canadá después de empatar con México. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

La derrota por 2-0 ante Canadá volvió a exponer el difícil momento de la selección peruana. El equipo dirigido por Mano Menezes no logró reaccionar en Montreal y sumó un nuevo tropiezo en una etapa de reconstrucción que todavía no encuentra regularidad. Pero hay un dato que agrava el panorama: de acuerdo con el registro de los últimos 15 partidos presentado en esta comparación, Perú es la selección sudamericana que menos triunfos consiguió, con apenas uno.

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