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El ídolo de Universitario elogió públicamente al gran referente de Alianza Lima. “Teófilo Cubillas es un player fuera de lote, creo que actualmente es el mejor del mundo”, dijo Lolo | Foto: El Comercio
El ídolo de Universitario elogió públicamente al gran referente de Alianza Lima. “Teófilo Cubillas es un player fuera de lote, creo que actualmente es el mejor del mundo”, dijo Lolo | Foto: El Comercio
Por Jasson Curi Chang

Entre los archivos históricos del fútbol peruano, esta debe ser la que mejor escena que representa al señor que era Lolo Fernández y el crack que disfrutaba en ese momento la selección peruana con Teófilo Cubillas. No importaba el color de la camiseta. El máximo ídolo de Universitario tuvo palabras de elogio para la joya de Alianza Lima. Dos camisetas distintas. Una sola camiseta cuando tocaba defender al Perú. Era 1975 y han pasado 51 años desde este momento muy grato.

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