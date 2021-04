Conforme a los criterios de Saber más

Una lista con 50 nombres salió desde la Videna de San Luis, en Lima, hasta las oficinas de la Conmebol en Luque, Paraguay. Son todos los jugadores del universo que tiene la selección peruana y quienes gozan de la confianza de Ricardo Gareca y su comando técnico de cara a la Copa América. Solo quedarán 23 en la nómina oficial que irá a competir en la fase de grupos en Colombia, una vitrina que permitirá que los seleccionados se muestren en el mercado de fichajes antes, durante y después del torneo.

A pesar de que estamos hacia finales de abril, y con el libro de pases europeo abierto recién desde junio, el primer movimiento serio de un peruano se ubica en la Liga de Fútbol Profesional de Argentina. Luis Abram termina su contrato con Vélez Sarsfield y el fuerte rumor comenzó ayer con un acercamiento del Celta de Vigo de España.

LaLiga Santander, que ve brillar a Renato Tapia todos los fines de semana en el cuadro de Vigo, puede recibir al zaguero central peruano desde la próxima temporada. Abram no llegó a un acuerdo con la Comisión de Fútbol del ‘Fortín’ y desde el 30 de junio será dueño de su pase valorizado en 6.8 millones de euros, según Transfermarkt.

‘Papa’, apelativo con el que lo conocen en la selección peruana, jugó 90 minutos ayer en la derrota (3-1) de Vélez ante LDU por la Copa Libertadores el último fin de semana en el triunfo 2-1 de Vélez sobre Lanús. Suma, ahora, 15 partidos en todo el 2021 con un total de 1.281 minutos en cancha. Es uno de los seleccionados de Gareca que mayor presencia como titular tiene en su club tanto en la Liga Profesional de Fútbol, Copa Argentina, Copa Sudamericana o Libertadores, donde ya habían debutado perdiendo por 3-2 en casa ante Flamengo la semana pasada.

¿Qué tiene que pasar para que su fichaje se concrete en España? En principio, el Celta de Vigo debe mantener la categoría, objetivo que está casi cumplido a falta de 5 fechas para el final de la temporada. Luego, como se ha rescatado, que Abram consiga liberarse de Vélez a partir de julio en plena Copa América y, finalmente, concretar en papeles el acuerdo de palabra que mantienen por el momento entre ambas partes.

El mercado de contrataciones para otros seleccionados nacionales también estará muy movido, y la Copa América será el mejor escenario para mostrarse a nuevos postores. Este es el panoramas de otros jugadores de la Blanquirroja en los próximos meses.

Tapia a la cabeza

Aunque una página web española poco seria haya publicado en enero pasado que Renato Tapia está en la misma de Juventus, PSG y Atlético de Madrid, nadie puede discutir que ‘Cabeza’ vive la mejor temporada futbolística desde que arribó a Europa el 2013.

Lo dicen sus estadísticas en el Celta de Vigo, donde es el jugador más minutos (2.681) en la temporada 2020-2021. También es el más partido jugó (31 junto a Nolito), el más veces titular (31) y el que suma más amonestaciones (11), además de haber dado una asistencia.

“Todo requiere de un gran sacrificio y él las condiciones las tiene. De hecho lo está manifestando ya en el Celta, haciendo una campaña importante y con un rendimiento en el juego muy importante para él, para el fútbol peruano y para la selección”, dijo Ricardo Gareca sobre su dirigido en el programa Toca y Pasa Perú evaluando la gran campaña que cumple.

Si mañana un club le toca la puerta al Celta de Vigo dispuesto a comprar al peruano tendrá que desembolsar 20 millones de euros, según el valor de mercado que le otorga Transfermarkt. Si esto sucede, Tapia pasaría a ser el fichaje peruano más costoso de toda la historia del fútbol peruano superando los 12M de euros que pagó Fiorentina al Catania por el pase de Juan Manuel Vargas en la temporada 2008-2009.

“Hasta que no llegue la compra oficial por 20 millones de euros o más, no me la creo”, confesó Tapia en marzo pasado cuando su cotización se disparó. Al momento de firmar por el Celta a inicios de temporada estaba valorizado en 2.4M de euros; en enero 2021 creció hasta 10M de euros y dos meses más tarde sus actuaciones lo categorizaron en 20M de euros.

El club español es dueño del pase de Tapia hasta el 30 de junio 2024, y de querer retenerlo de cara a las próximas temporada tiene como fecha límite para venderlo a mediados del 2023, sino el jugador en su última campaña puede esperar hasta negociar por su propia cuenta con otro equipo, según la norma FIFA para las contrataciones.

Vuela, Aquino

El antecedente es claro. En el mismo puesto -pivote- y en el mismo club -América-, las últimas dos ventas de las ‘Águilas’ fueron hacia Europa. En la temporada 2019-2020, el mexicano Edson Álvarez (21 años) fue contratado por el Ajax en 15 millones de euros. En el mismo mercado de pases, el colombiano Mateus Uribe (28 años) dejó la Liga MX para ser contratado por el Porto de Portugal en 9.5 millones de euros.

En un campaña muy rescatable con América, Pedro Aquino tiene la exposición suficiente para que la Liga MX se convierta en su trampolín a la fama. Al menos, su crecimiento en la cotización de mercado ha ido en grado ascendente.

En octubre del año pasado, el mediocampista costaba 1.5M de euros. Tras campeonar con el León en el Apertura 2020 de la Liga MX, fue comprado por el Club América en 3.5 millones. Semanas atrás, con ese espíritu ingobernable de ser dando pasos agigantados, su pase estaba cotizado en 4.5M de euros, y si revisamos hoy Transfermarkt su valor de mercado es de 7M de euros, el segundo mejor del América por detrás del paraguayo Richard Sánchez (7.5M).

En esta campaña es clave el peruano, no solo por los dos goles que anotó en este primer semestre del 2021, sino porque sus pases acertados llegan al 80% y promedia más 45 toques por partido en los 13 encuentros que disputó en el actual Clausura de la Liga MX. Es garantía en el puesto.

Aquino tiene contrato hasta finales del 2024 con el América. La Copa América puede ser una buena medición para ver si es hora de su salto hacia el fútbol europeo.

Fuerzas, Paolo

“Paolo Guerrero presenta molestias en la rodilla recientemente operada”. Así como suena la frase es de terror, pero si lo explican de esta forma, todo puede tornarse más calmado. “‘Esporte Band RS’ explicó que en Internacional no se alarmaron por la noticia; es más, fue tomada con tranquilidad. Por el momento, Guerrero viene realizando trabajos de fortalecimiento y recuperación para evitar cualquier recaída”.

El capitán de la selección peruana solo ha jugado 5 partidos del Torneo Gaúcho 2021. Todos estos partidos los hizo junto a la Sub-23 de Internacional, ya que el primer equipo tuvo descanso tras el apretado cierre de la temporada 2020 recién en marzo pasado.

Ahora que los titulares volvieron a jugar los partidos importantes de la Copa Libertadores (cayeron 2-0 ante Always Ready), todo apuntaba a que Guerrero tendría su oportunidad. Sin embargo, se reveló la noticia de que sufre molestias en la rodilla operada por rotura de ligamentos.

Esta información no ha tenido repercusión en la Videna de San Luis, donde ayer se anunció la lista preliminar de 50 convocados a la Copa América 2021, en la misma que está incluido Paolo junto a Farfán, Ruidíaz, Lapadula, Rodríguez, Valera y Ormeño en el bloque de delanteros.

A un mes y medio del inicio del certamen, es hora de ir definiendo cuál será el futuro de Guerrero. No solo en el plantel de Internacional, donde deberá comenzar a alternar para llegar bien preparado al torneo de selecciones con sede en Colombia, sino también en su contrato.

La directiva del ‘Colorado’ dice que Paolo es “muy bueno para el club y el jugador”, sin embargo, ha pospuesto las negociaciones de su renovación. Mientras el presidente de la institución desea seguir contando con el peruano hasta el final de su carrera, hay un sector de los dirigentes que prefiere encarar las siguientes campañas con un plantel más joven. Y claro, menos costoso.

Para que Guerrero firme su ampliación de contrato con el Internacional deberá bajarse el sueldo, dicen los periodistas que cubren al club en Porto Alegre. “El nuevo presidente asumió el cargo en enero con el discurso de reducción de gastos porque el Inter está muy endeudado. Dependerá mucho de cómo ceda en manos del nuevo entrenador”, dijo Martin Moura, corresponsal de Rádio Guaíba a un medio local.

La situación con el peruano es apremiante, y la razón es única: su contrato termina en diciembre. Si no hay acuerdo entre el futbolista y el club en junio, Paolo solo tendría que esperar los siguientes meses para desvincularse e irse como jugador libre. Entonces, la marca para el acuerdo debe estar lista antes de la Copa América.

Club nacional en Holanda

Nunca antes un club europeo tuvo a tantos peruanos incluidos en su primer equipo. Sergio Peña, Miguel Araujo, Didier La Torre y Jean Pierre Rhyner tienen como misión ayudar que el Emmen FC de Holanda salve la categoría en la Eredivisie. Por ahora, están cerca de conseguirlo.

Con 24 puntos y ubicado en el puesto 16, hoy el equipo de los peruanos debe disputar un Playoff para mantenerse en la Primera División de Holanda. En el torneo aún quedan 4 fechas, y en el puesto 14 marcha el RKC Waalwijk (26 puntos) y en el 15 va Willem II (25 puntos).

Que el Emmen FC salve la categoría es de vital importancia para los jugadores peruanos que militan en el club. Primero, porque de mantenerse le podrá asegurar a los cuatro que pueden seguir jugar en un torneo de Primera del fútbol europeo. En caso contrario, la situación cambiará de forma radical.

El Comercio pudo conocer que si Emmen se va al descenso, el primero que no continuará es Jean Pierre Rhyner, quien automáticamente deberá volver a ponerse al servicio del Cádiz, dueño de su pase hasta junio del 2022. Y el único que se quedaría a jugar en Segunda de Holanda sería Didier La Torre de 19 años de edad.

Miguel Araujo se ha convertido en el motor anímico del Emmen FC. Hoy su equipo ganó con gol de otro peruano, Sergio Peña. (Foto: Emmen FC)

Tanto Sergio Peña como Miguel Araujo tienen aún un año más de contrato con el Emmen FC (junio 2022), y buscarán abrirse a nuevos horizontes si no pueden jugar en la Eredivisie con el equipo que hoy defienden. Esta decisión también le convendría al club, que tiene como última oportunidad para venderlos y obtener ingresos en el siguiente mercado de pases de Europa (junio-agosto).

Peña y Araujo han sido nominados en la lista preliminar de Ricardo Gareca y son candidatos a viajar a la Copa América 2021. Vivirá la misma situación que Abram, Tapia y Aquino: la selección como vitrina para mostrarse al mejor club posible.

