La ferocidad con que Perú defendió cada punto en sus cuatro partidos previos, en especial en la semifinal frente a Brasil, no apareció en toda su magnitud ante una Argentina más sólida y letal.

Como si hubiese sido sorprendida desde el primer punto, esta versión de Perú nunca logró encontrarse en la cancha y sucumbió en la gran final del Campeonato Sudamericano Sub 19 ante las argentinas, que con un contundente 3-0 se quedaron con el título continental.

Perú, de gran campaña, debió resignarse a la medalla de plata tras caer en tres sets corridos, por 25-12, 25-12 y 25-15. Un resultado que de ninguna manera opaca lo hecho por las dirigidas por Martín Escudero, que consiguieron cuatro victorias en cinco partidos y sumaron un triunfo histórico en semifinales frente a uno de los grandes candidatos, Brasil.

¿A qué hora juegan Perú vs. Argentina en vivo por la final del Sudamericano de Vóley Sub 19? | Foto: @fpv.pe

—A paso firme—

La caída en la final no debe hacer perder de vista el principal objetivo cumplido en Venezuela. Perú aseguró su clasificación al Mundial Sub 19 de 2027, una recompensa al rendimiento de un equipo que respondió en los momentos decisivos y encontró ante Brasil su actuación más importante del campeonato. La victoria por 3-2, con un contundente 15-7 en el quinto set, demostró que este grupo podía competir contra una de las principales potencias sudamericanas.

El recorrido hasta la final también habla de una selección capaz de sostener su rendimiento. Perú superó la fase de grupos con victorias ante Chile, Venezuela y Uruguay, antes de afrontar la prueba más exigente en semifinales.

Las figuras a seguir

Entre las jugadoras que dejaron mejores señales para el futuro aparece Camila Alfaro, punta de Rebaza Acosta y principal carta ofensiva de Perú en la semifinal ante Brasil. Anotó 22 puntos, 21 de ellos mediante ataques, en el triunfo que aseguró la clasificación mundialista. A su lado destacó Camila Monge, capitana y una de las referencias del equipo, que sumó 16 puntos en ese encuentro y llegó a la final con 57 unidades acumuladas en el campeonato. Ambas asumieron responsabilidades en el momento de mayor presión y aparecen como nombres importantes para el desarrollo de esta generación.

También sobresalieron Catalina Romero y Marcela Manrique, dos piezas importantes en el funcionamiento colectivo. Romero aportó nueve puntos ante Brasil y fue reconocida como la segunda mejor central del torneo. Manrique, por su parte, recibió la distinción a mejor armadora, un reconocimiento a su trabajo en la conducción del ataque peruano. Con ellas, y el aporte de jugadoras como Tamara Galdós y Kiara Lazo, Perú construyó un equipo que alcanzó la final sudamericana y consiguió el boleto al Mundial Sub 19 de 2027.

Hay, además, una progresión que merece atención. Perú terminó cuarto en el Sudamericano de 2022, tercero en 2024 y alcanzó ahora el subcampeonato. Tres ediciones consecutivas mejorando su posición, una secuencia que confirma el avance de la selección juvenil en el continente.

La medalla de plata representa el mejor resultado desde los subcampeonatos de 2016 y 2018, cuando el torneo se disputaba en la categoría Sub 18. Ocho años después de su última final, Perú vuelve a pelear por el título sudamericano y confirma que puede recuperar un lugar entre las selecciones protagonistas de la región.

El siguiente desafío será el Mundial de 2027, una oportunidad para que esta generación mida su crecimiento ante rivales de otras regiones. La derrota ante Argentina deja tareas pendientes, pero el balance del Sudamericano va más allá del resultado de la final. Perú se lleva la clasificación mundialista, una victoria de enorme valor ante Brasil y una nueva mejora en la tabla continental. El oro quedó en manos argentinas; la selección peruana vuelve a casa con la plata y argumentos para sostener su crecimiento.

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