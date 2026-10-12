icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Perú se quedó con la medalla de plata (Crédito: Federación Venezolana de Voleibol).
Perú se quedó con la medalla de plata (Crédito: Federación Venezolana de Voleibol).
Por José Antonio Bragayrac

La ferocidad con que Perú defendió cada punto en sus cuatro partidos previos, en especial en la semifinal frente a Brasil, no apareció en toda su magnitud ante una Argentina más sólida y letal.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: