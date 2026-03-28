París no fue una postal amable para el inicio de una nueva historia en la selección peruana. En el imponente Stade de France, la Bicolor cayó 2-0 ante Senegal en el primer capítulo de la era de Mano Menezes. Fue una noche de contrastes: de gestos que emocionan y de realidades que golpean.

Antes de que el balón rodara, Senegal ya había marcado territorio. Sus jugadores saltaron al campo con el trofeo de la Copa Africana de Naciones en mano, en medio de la tensión latente con Marruecos. Un gesto de orgullo, de reafirmación. Al frente, Perú respondió con una escena más íntima: André Carrillo se acercó a la tribuna y le regaló su camiseta firmada a un niño que, cartel en mano, pedía un recuerdo de su ídolo. En medio del ruido, hubo espacio para la ternura.

André Carrillo firmando la camiseta del hincha peruano. (Foto: FPF)

El pequeño niño con la camiseta de André Carrillo. (Foto: FPF)

Luego empezó el partido. Y ahí, la historia fue otra.

El primer once de Menezes dibujó un 4-4-2 flexible: Pedro Gallese en el arco; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco y Marcos López en defensa; Carrillo, Erick Noriega, Yoshimar Yotún y Jairo Vélez en el medio; Kenji Cabrera y Alex Valera en ataque. En ciertos pasajes, el sistema mutó a un 4-3-3, intentando poblar el mediocampo y resistir la intensidad africana. Pero la idea, por momentos, fue desbordada por la realidad.Senegal, reciente campeón continental y mundialista, impuso condiciones desde lo físico. Cada dividida tenía dueño, cada carrera parecía inclinar la cancha. Y en ese contexto, los goles no tardaron. Nicolas Jackson abrió el marcador, mientras que Ismaila Sarr amplió la ventaja. Perú resistía más de lo que proponía.

Aun así, hubo luces individuales. Gallese sostuvo al equipo con intervenciones clave, confirmando su rol como líder silencioso de este nuevo ciclo. En el mediocampo, Jairo Vélez -uno de los debutantes- mostró personalidad, trasladando a la selección el buen momento que vive en Alianza Lima. También sumó minutos oficiales Barco, quien ya había tenido un primer acercamiento en el amistoso no FIFA ante Bolivia en Chincha.

Pero el fútbol, caprichoso, también ofrece oportunidades que no siempre esperan. En la segunda mitad, Valera tuvo el descuento en sus pies tras un error del portero senegalés. El arco estaba vacío, el tiempo parecía detenerse, pero el delantero no logró acomodarse. El ingreso de Adrián Quiroz añadió otro capítulo a la noche. En su debut, el joven estuvo a centímetros de marcar: el palo le negó el gol. Hace poco, confesó, jugaba este mismo escenario en una consola. Hoy lo pisó con la camiseta de la selección. El fútbol también se trata de esos viajes improbables.

En las tribunas, la hinchada peruana acompañó. Cantó, alentó, sostuvo. Como si la distancia no importara, como si cada inicio mereciera fe.

🚨 UFFFFFFF Adrián Quiroz 🇵🇪 | La sorpresa de la convocatoria en la selección peruana se manda con este pincel que pudo ser el descuento ante Senegal 🇸🇳.



El de Los Chankas luciéndose en el Stade de France. ✨



pic.twitter.com/UTKV0suWwk — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) March 28, 2026

La derrota duele, pero también revela. Este primer ensayo de la era Menezes dejó más preguntas que respuestas, pero también algunas certezas: hay recambio, hay intención, pero el camino exige tiempo y, sobre todo, competencia. París fue apenas el punto de partida. Y, como toda historia que recién empieza, todavía está por escribirse.

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