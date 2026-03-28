Por Marco Quilca León

París no fue una postal amable para el inicio de una nueva historia en la selección peruana. En el imponente Stade de France, la Bicolor cayó 2-0 ante Senegal en el primer capítulo de la era de Mano Menezes. Fue una noche de contrastes: de gestos que emocionan y de realidades que golpean.

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