Un punto, séptimo puesto de la selección peruana en la Eliminatoria. ¿Lo bueno? El tratamiento defensivo: perdimos a los dos centrales titulares -Callens y Zambrano- y no se sintió. ¿La sorpresa? Los 180 minutos jugados de Paolo y la frescura de Grimaldo, hoy dispuesto a competir por el puesto. ¿Lo preocupante? El gol. No pateamos al arco. Y si hay alguien que sabe lo importante que son los goles en una Eliminatoria, es Juan Reynoso. El capitán de Francia 98 -el mundial al que no fuimos por diferencia de goles- tiene una enorme tarea por resolver.

La idea: defendemos mejor

Quienes recuerdan a la U del 2009 coinciden en lo difícil que era hacerle un gol. Y quienes, más jóvenes, respetaron a su Melgar campeón, saben que entre Kontogiannis, Villamarín o Galliquio -y más arriba Rainer- se sostenía su fortaleza. Con la selección, su encargo mayor, no podía ser distinto: contra Paraguay en el segundo tiempo y ante Brasil 89 minutos, Perú enseñó los nuevas características de la era. Una línea defensiva atenta, sin correr demasiados riesgos, coordinada como si durmieran juntos. Dos laterales -sobre todo ante Brasil- que eran, más bien, dos backs. Y un mediocampo entregado al rastrillaje de cerebros como Casemiro o Neymar. Por eso fue titular, por ejemplo, Cartagena. Por eso hay tanto hate contra Ruidíaz: más allá de si debía estar en el primer palo o si era irresponsable marcar en zona en los descuentos, la crítica tiene que ver con el trote poco preocupado con el que entró, cuando la selección, esta selección, si acaso tendrá un sello será el de defender cada pelota como si fuera la última.

Gallese: el rey de los Unos

Con 99 partidos en selección y 33 años, Gallese es el gran responsable de este 0-0 contra Paraguay. Y también de ‘solo’ haber perdido 1-0 con Brasil. Ocurre que, a medida que pasan los minutos de dos partidos decisivos como estos -la Eliminatoria se va a jugar punto por punto-, los arcos se hacen más chiquitos para los delanteros y los porteros, Gulliver. Gallese fue ese gigante por 180 minutos y fue el rostro de una zona -la defensa- que es el copyright de Reynoso. “Esto es muy largo y vamos a pelear”, dijo tras la derrota. Un mantra. Tapia puede dejar su zona en el medio, Carrillo puede ir al banco o ni siquiera puede estar citado Cueva, pero Gallese, el número uno de Perú, no puede faltar jamás.

El factor Tapia

“Soy un líder”, dice en la dolorosa conferencia post 1-0 ante Brasil y ningún periodista se desinfla o hace muecas. Y nadie -me incluyo- le sale un gesto porque lo que dice Renato Tapia (28 años, 74 partidos en selección) es todo verdad. Que se nota en la mala, porque en la buena todos suben stories a IG. El líder se ve cuando la lista de lesionados es larga y ante la emergencia defensiva, recupera el chip y recuerda que fue back en EGB y la Sub 23 de Ahmed, y dice Yo voy. El líder se nota cuando, aun sin la cinta, es el primero que arenga antes que empiecen los partidos. Y el líder se aplaude cuando juega por los demás. Queda un mes para saber si la posición ideal de Tapia en esta selección es la de central muy pegado a Gallese. Creería que no, si regresan Zambrano y Callens. Pero si se trata de liderazgos, de representatividad, el peruano del Celta es el más universal que tenemos hoy.

La inmensa deuda: el gol

No hay resumen posible que muestre un remate de Perú al arco brasileño, sencillamente, porque nunca pateamos. Razones hay: Paolo ya no es el miura que se llevaba a todos por delante y remataba. Nuestro extremos -Carrillo o Polo, López la noche del martes- estuvieron más preocupados en defender. Y también porque de todas las ausencias para esta fecha doble, hay dos que se llevaron 16 goles a sus clubes: Edison Flores (7) y Christian Cueva (9), los dos máximos anotadores vigentes de Perú en Eliminatorias. Si a eso le sumamos la baja de Lapadula (13 partidos, 3 goles), Perú encaró su debut en el proceso rumbo al mundial sin sus tres armas más peligrosas. La propuesta ofensiva, por lejos, es el gran tema a resolver de la selección.

Bienvenido, Grimaldo

Lo abrazó Paolo. Le dijo algo Gallese y cuando pisó ya la cancha, se le acercó Yotún. Joao Grimaldo, la gran joya de la Liga 1, jugó sus primeros 45 minutos con la selección adulta y representó, en esa frescura para encarar a Renato Lodi, en esa predisposición para mostrarse delante de jugadores que lo superan en xperiencia y millones de dólares, lo más cercano al recambio esperado en este ciclo de selección. ¿Puede ser titular? Sin duda. No hay distancia sideral con Polo. Como hoy, puestos uno frente al otro, Bryan Reyna puede competir el puesto con Carrillo. El saldo aquí es absolutamente favorable: testeó Reynoso a Grimaldo en un partido caliente y no defraudó.

