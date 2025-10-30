Un retorno, una sorpresa y dos descartados: las cartas de reserva de Barreto y cómo se construye la revancha ante Chile y el duelo con Rusia

Manuel Barreto dirigirá a la selección peruana en los dos amistosos que disputará en noviembre. (Foto: FPF)

Un nuevo ‘eurocausa’ en la lista

Fabio Gruber es el nombre del que se viene escuchando en los pasillos de Videna desde hace varios meses y que la última semana, por fin, recibió una carta de reserva para ser convocado a la selección peruana. El defensor central y capitán de 1.90 metros milita en Nüremberg y es hijo de padre alemán y madre peruana.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Según pudo conocer El Comercio, el futbolista ya interesaba desde hacía un tiempo y era parte de los ‘eurocausas’ al igual que Oliver Sonne y Felipe Chávez en el último tiempo. Sin embargo, el trámite con Gruber tomó más tiempo y todo hace indicar que lo veremos luciendo la ‘bicolor’ en los partidos amistosos de noviembre ante Chile y Rusia en Rusia.

Y si nos vamos un poco más atrás, específicamente al 2020, debemos recordar al primer ‘eurocausa’ con el que todo empezó: Gianluca Lapadula. El delantero de Spezia de la Serie B de Italia no venía pasando por un buen momento deportivo y no fue convocado en los últimos llamados de la selección peruana. Sin embargo, se pudo conocer que el ‘Bambino’ ha recibido la carta de reserva y, de considerarlo pertinente, será llamado por Manuel Barreto.

Fabio Gruber es el segundo capitán del FC Núremberg. (Foto: Getty Images)

Un regreso y dos ‘bajas’

Otro de los que ha recibido el llamado de reserva, aunque esto no necesariamente implica que sean convocados en la lista final, es Yordy Reyna. El delantero peruano milita actualmente en Rodina Moscú de la primera división de Rusia y también está en el radar de Manuel Barreto.

Las dos ‘bajas’ tienen que ver con Renato Tapia y Luis Advíncula, jugadores referentes y mundialistas con la ‘bicolor’ que esta vez no serán parte de los llamados. Por el lado de Tapia, esto se debe a que el futbolista se encuentra en su última etapa de recuperación de un desgarro en la pierna derecha y, de hecho, todavía no tiene el alta médica por parte de su club, el Al-Wasl de Emiratos Árabes. La última vez que disputó minutos fue el 1 de octubre.

Renato Tapia.

En el caso de Luis Advíncula, esto más bien se debería a la poca continuidad que viene teniendo el lateral derecho de Boca Juniors. Cabe recordar que la última vez que jugó fue por 30 minutos el 27 de octubre ante Barracas, pero con anterioridad había sido suplente durante cinco encuentros consecutivos.

Amistoso de SAFAP

Otro de los planes que se vienen gestionando es la idea de que la Federación Peruana de Fútbol le encargue a la Agremiación de Futbolistas Profesionales (SAFAP) la labor de armar un partido amistoso. En ese caso, SAFAP sería la entidad encargada de nombrar a un DT de la ‘bicolor’ y también a la lista de convocados. Este encuentro de preparación todavía no está confirmado.

******

*******

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.