Un retorno, una sorpresa y dos descartados: las cartas de reserva de Barreto y cómo se construye la revancha ante Chile y el duelo con Rusia

A pocos días de que se conozca la lista oficial de convocados de la selección peruana, ya se conocen qué jugadores han recibido carta de reserva y quiénes no. Entre las principales ausencias se encuentran Renato Tapia y Luis Advíncula, mientras que los que han sido solicitados son Gianluca Lapadula, Fabio Gruber y Yordy Reyna, por mencionar a algunos. ¿A qué se debe esta decisión de Manuel Barreto y qué tan avanzado está el plan de jugar un amistoso organizado por SAFAP?