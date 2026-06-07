Por Fernanda Huapaya

Cuando la noche parecía complicada, la selección peruana encontró el primer triunfo de la era de Mano Menezes. La ’bicolor’ remontó un partido adverso y terminó imponiéndose 2-1 sobre Haití en Miami, en un encuentro que dejó una imagen particular entre el entrenador brasileño y André Carrillo, para bien y para mal, además de una reacción final que tuvo sello blanquiazul.

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